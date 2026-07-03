Un posible incendio intencional en zona oeste arrasó con un taller que tenía 14 autos

El siniestro se registró a la madrugada y puso en peligro a la familia que vive al lado. Cuatro dotaciones de bomberos trabajaron para apagar el fuego

"Sinceramente, no quedó nada" , comentó desconsolada una de las víctimas del incendio que se desarrolló en un taller mecánico este viernes a la madrugada. Su declaración abonó la teoría sobre un siniestro intencional que concluyó con el destrozo de 14 vehículos y la evacuación de su casa.

El fuego se propagó de tal manera que cuatro dotaciones de bomberos unieron fuerzas en Virasoro y Avellaneda para frenarlo. El peligro recién quedó neutralizado pasadas las 4 de la mañana y no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron muy importantes.

Las llamas despertaron a la hermana del dueño del taller en la vivienda lindera, separada por una pared. "Quisimos tirar agua con baldes y los vecinos nos ayudaban, pero no se pudo" , apuntó otro de los ocupantes del inmueble durante un reportaje en LT8 .

La mujer que vive en la casa vecina al taller cree que alguien arrojó algo sobre el techo de chapa alrededor de la 1.30 de la mañana. Después, el fuego avanzó desde la parte superior del inmueble y los Bomberos Voluntarios trabajaron durante casi tres horas con ayuda de otras dos dotaciones de Bomberos Zapadores hasta que consiguieron sofocarlo.

La familia damnificada desconfía de la hipótesis de un accidente o una falla eléctrica como causa del siniestro. "Por ahí no pasan tantas líneas de cables como para que agarre tan rápido", precisó una de las víctimas.

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En cuanto a los daños, el hermano del dueño del taller confirmó que algunos vehículos eran de clientes y otros eran de su propiedad. Luego enfatizó que el incendio se volvió incontrolable: "Agarró todo el techo y no lo pudimos parar hasta que ardió todo".

Si bien los bomberos consiguieron apagar las llamas, las seis personas que viven al lado se quedaron afuera en una mañana helada. Las autoridades prohibieron el ingreso hasta que se descartara el riesgo de derrumbe, ya que una de las paredes se agrietó. Además, faltaban algunas medidas clave para investigar el episodi. "Estamos esperando que venga la policía a hacer las pericias, no se puede tocar nada", indicó uno de los habitantes.