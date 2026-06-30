La divertida obsesión de Tagliafico: le faltan 80 figuritas para completar el álbum

Tagliafico se convirtió en el mayor fanático de las figuritas durante la concentración en Kansas. Lautaro Martínez contó que "está todo el día" buscando las que le faltan

Tagliafico además de pensar en la cancha, piensa en las figuritas del Mundial

Mientras la selección argentina prepara el cruce de los 16avos de final del Mundial 2026, una divertida historia surgida en la concentración se volvió viral. Nicolás Tagliafico tiene un objetivo que va más allá del fútbol: completar el álbum oficial del torneo . Como todavía le faltan más de 80 figuritas, sus compañeros y hasta el stream oficial de la AFA impulsaron una campaña para ayudarlo.

El lateral izquierdo, uno de los más experimentados del plantel de Lionel Scaloni, aprovechó un momento libre durante la concentración en Kansas para salir a comprar nuevos sobres con la ilusión de acercarse al objetivo.

La anécdota salió a la luz durante una transmisión del canal oficial de la selección argentina, donde participó junto a Lautaro Martínez.

Fue el delantero del Inter quien reveló el nivel de fanatismo de su compañero por el tradicional álbum mundialista. "Tuvo un ratito libre y se fue a comprar figuritas", contó entre risas Lautaro Martínez.

Después redobló la apuesta: "Está todo el día" buscando las estampitas que todavía le faltan para completar la colección.

Lejos de desmentirlo, Tagliafico confirmó que aún tiene un largo camino por recorrer. "Me faltan ochenta y pico", reconoció el defensor.

Entre las figuritas que todavía no consiguió aparecen incluso varios de sus propios compañeros de la selección, como Rodrigo De Paul, Nicolás González, Nico Paz y Giuliano Simeone.

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Una campaña para completar el álbum

La confesión derivó en uno de los momentos más distendidos de la transmisión. Tanto Tagliafico como Lautaro comenzaron a abrir sobres de figuritas en vivo mientras los conductores seguían atentamente cada paquete con la expectativa de encontrar alguna de las estampitas pendientes.

La escena despertó risas entre todos los presentes y desde el stream oficial de la selección surgió en la propuesta de impulsar una campaña para ayudar al defensor a completar el álbum.

También piensa en volver al equipo

Más allá de las figuritas, Tagliafico también trabaja para recuperar su lugar en el equipo de Lionel Scaloni. El lateral se perdió el inicio del Mundial por un desgarro sufrido en el amistoso previo ante Honduras, por lo que Facundo Medina ocupó su lugar en los primeros encuentros y respondió con buenas actuaciones.

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Sin embargo, Tagliafico ya sumó minutos frente a Jordania, completó los 90 minutos y aparece como uno de los candidatos a regresar al once titular para el duelo del viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final.