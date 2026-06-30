La Capital | Ovación | Tagliafico

La divertida obsesión de Tagliafico: le faltan 80 figuritas para completar el álbum

Tagliafico se convirtió en el mayor fanático de las figuritas durante la concentración en Kansas. Lautaro Martínez contó que "está todo el día" buscando las que le faltan

30 de junio 2026 · 10:47hs
Google Seguir a La Capital en Google
Tagliafico además de pensar en la cancha

Tagliafico además de pensar en la cancha, piensa en las figuritas del Mundial

Mientras la selección argentina prepara el cruce de los 16avos de final del Mundial 2026, una divertida historia surgida en la concentración se volvió viral. Nicolás Tagliafico tiene un objetivo que va más allá del fútbol: completar el álbum oficial del torneo. Como todavía le faltan más de 80 figuritas, sus compañeros y hasta el stream oficial de la AFA impulsaron una campaña para ayudarlo.

El lateral izquierdo, uno de los más experimentados del plantel de Lionel Scaloni, aprovechó un momento libre durante la concentración en Kansas para salir a comprar nuevos sobres con la ilusión de acercarse al objetivo.

La anécdota salió a la luz durante una transmisión del canal oficial de la selección argentina, donde participó junto a Lautaro Martínez.

"Está todo el día con las figuritas"

Fue el delantero del Inter quien reveló el nivel de fanatismo de su compañero por el tradicional álbum mundialista. "Tuvo un ratito libre y se fue a comprar figuritas", contó entre risas Lautaro Martínez.

Después redobló la apuesta: "Está todo el día" buscando las estampitas que todavía le faltan para completar la colección.

Lejos de desmentirlo, Tagliafico confirmó que aún tiene un largo camino por recorrer. "Me faltan ochenta y pico", reconoció el defensor.

Entre las figuritas que todavía no consiguió aparecen incluso varios de sus propios compañeros de la selección, como Rodrigo De Paul, Nicolás González, Nico Paz y Giuliano Simeone.

>>Leer más: Figuritas del Mundial: una fiebre que involucra a padres y chicos rosarinos

Una campaña para completar el álbum

La confesión derivó en uno de los momentos más distendidos de la transmisión. Tanto Tagliafico como Lautaro comenzaron a abrir sobres de figuritas en vivo mientras los conductores seguían atentamente cada paquete con la expectativa de encontrar alguna de las estampitas pendientes.

La escena despertó risas entre todos los presentes y desde el stream oficial de la selección surgió en la propuesta de impulsar una campaña para ayudar al defensor a completar el álbum.

También piensa en volver al equipo

Más allá de las figuritas, Tagliafico también trabaja para recuperar su lugar en el equipo de Lionel Scaloni. El lateral se perdió el inicio del Mundial por un desgarro sufrido en el amistoso previo ante Honduras, por lo que Facundo Medina ocupó su lugar en los primeros encuentros y respondió con buenas actuaciones.

>>Leer más: La escasez de figuritas impacta en Rosario: los sobres ya se venden por encima de $2.500

Sin embargo, Tagliafico ya sumó minutos frente a Jordania, completó los 90 minutos y aparece como uno de los candidatos a regresar al once titular para el duelo del viernes ante Cabo Verde por los 16avos de final.

Noticias relacionadas
historico: marruecos elimino a paises bajos y clasifico a octavos de final del mundial

Histórico: Marruecos eliminó a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial

Godeken campeón. Martín Tonso junto a familiares y amigos tras la coronación en la Liga Interprovincial.

De la mano de un ex-Newell's, el pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Este es el poder de transformación que tiene una selección cuando está dispuesta a ofrecer su corazón”, sostuvo Gustavo Alfaro.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay: "Entraron 26 guerreros y salieron hechos leyendas"

Histórico. El primer seleccionado nacional ID participará del Mundial que se desarrollará en Países Bajos y Bélgica. 

El Hockey ID tiene una cita con la historia y Santa Mónica dice presente

Ver comentarios

Las más leídas

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

De la mano de un ex-Newells, el pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, el pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Lo último

Roldán: comenzaron los nuevos trabajos en calle Santa Rosa dentro del plan de pavimentación

Roldán: comenzaron los nuevos trabajos en calle Santa Rosa dentro del plan de pavimentación

Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos

Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos

Niñeras y empleadas domésticas en julio 2026: cuánto cobran de sueldo y cuándo se paga aguinaldo

Niñeras y empleadas domésticas en julio 2026: cuánto cobran de sueldo y cuándo se paga aguinaldo

Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos

El informe semestral de la Oficina del Consumidor revela un fuerte aumento de los reclamos, impulsado por el sobreendeudamiento y las estafas digitales

Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos
Un productor agropecuario de Santa Fe murió tras ser atacado por un toro en un campo
La Región

Un productor agropecuario de Santa Fe murió tras ser atacado por un toro en un campo

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio
La ciudad

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores
Política

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio
La Región

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio

Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto
Policiales

Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Quién es Damián López, el policía atacado en un partido fútbol en Carcarañá

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newells José Canale

Hazaña de Paraguay: eliminó a Alemania, con un penal del ex-Newell's José Canale

De la mano de un ex-Newells, el pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, el pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Ovación
A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial
Mundial 2026

A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes y cómo llega cada selección

Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes y cómo llega cada selección

Histórico: Marruecos eliminó a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial

Histórico: Marruecos eliminó a Países Bajos y clasificó a octavos de final del Mundial

Policiales
Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto
Policiales

Detuvieron a un hijo de Gonzalo Belloso tras hallar un arma en un auto

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

La Ciudad
Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos
La Ciudad

Cada vez más rosarinos buscan ayuda por deudas y estafas digitales: crecieron 42,7% los reclamos

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio

Cierre de La Favorita: hasta las 20 se podrá el último café en el histórico edificio

Ola polar en Rosario: qué le hace el frío al cuerpo y qué síntomas generan alerta

Ola polar en Rosario: qué le hace el frío al cuerpo y qué síntomas generan alerta

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes
La región

Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal
La Ciudad

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario
La Ciudad

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio
Policiales

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá
La Región

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles
Información General

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores
Policiales

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores

Cuánto falta para el próximo feriado nacional y por qué llega con yapa
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado nacional y por qué llega con yapa

Vacaciones de invierno: cuándo son en Santa Fe y las demás provincias
Información General

Vacaciones de invierno: cuándo son en Santa Fe y las demás provincias

Martín Insaurralde y Jesica Cirio no pueden salir del país por orden judicial
Política

Martín Insaurralde y Jesica Cirio no pueden salir del país por orden judicial

Aceiteros: hubo acuerdo y el salario inicial llegará a $2,7 millones en septiembre
Economía

Aceiteros: hubo acuerdo y el salario inicial llegará a $2,7 millones en septiembre

La actividad económica se contrajo 1,5 % mensual durante abril
Economía

La actividad económica se contrajo 1,5 % mensual durante abril

Murió un nene de 7 años que pesaba 116 kilos y acusan a sus padres de asesinato
Información General

Murió un nene de 7 años que pesaba 116 kilos y acusan a sus padres de asesinato

WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico
Información General

WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico

Una tenista juega en Wimbledon con un kimono inspirado en Kill Bill
Ovación

Una tenista juega en Wimbledon con un kimono inspirado en "Kill Bill"

El escrutinio final confirmó a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú
El Mundo

El escrutinio final confirmó a Keiko Fujimori como presidenta electa de Perú

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida cerca del Parque España
La ciudad

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida cerca del Parque España

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido
La Ciudad

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía
Policiales

Derriban búnker en Barrio Banana: el narcomenudeo donde mataron al policía

La Corte Suprema inaugura el nuevo edificio de tribunales en Santa Fe
Política

La Corte Suprema inaugura el nuevo edificio de tribunales en Santa Fe