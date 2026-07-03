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Ola polar, gas y cuidados: consejos simples para evitar la muerte por monóxido de carbono

Con la llegada de las bajas temperaturas, advierten la importancia de revisar aparatos de calefacción y mantener los ambientes siempre ventilados para evitar intoxicaciones.

3 de julio 2026 · 09:39hs
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Cuidado con las estufas y las cocinas: recomiendan hacerlas revisar cada año. Y dejar una ventana abierta unos 5cm.

Cuidado con las estufas y las cocinas: recomiendan hacerlas revisar cada año. Y dejar una ventana abierta unos 5cm.

El frío ya se instaló en el país y habrá temperaturas bajas durante varios meses. En este marco, refuerzan las recomendaciones para prevenir el envenenamiento por inhalación de monóxido de carbono (CO). Esta sustancia es una enemiga silencia y la causante de que, cada año, un gran número de personas pierda la vida. Como no puede verse ni olerse, hay que prestar mucha atención para asegurarse de no estar respirándolo accidentalmente.

El monóxido de carbono es un gas muy tóxico. Ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, donde ocupa el lugar del oxígeno. Reduce entonces la capacidad para transportar oxígeno de la sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega. La falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón.

¿Cuándo se produce monóxido de carbono? Al quemar materiales combustibles como gas, nafta, kerosén, carbón o madera. Pero chimeneas, calderas, calentadores de agua o calefones, estufas, hornallas de la cocina y calentadores también pueden producirlo si no están funcionando correctamente, por lo que es necesario el control de estos aparatos domésticos y, sobre todo, mantener los ambientes ventilados.

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Cuáles son los síntomas

Los síntomas de una intoxicación con monóxido de carbono incluyen dolor de cabeza, mareos, somnolencia, debilidad, cansancio, náuseas/vómitos, pérdida del conocimiento y/o convulsiones, palpitaciones, dolor de pecho. Y se puede llegar a tener incluso un paro cardiorrespiratorio.

Autoridades advierten que muchas intoxicaciones por monóxido de carbono parecen Intoxicaciones alimentarias, gripes o accidentes cerebrovasculares. En niños pequeños puede simular un cuadro meníngeo por la irritabilidad, llanto continuo y rechazo del alimento.

Ante una situación de riesgo, expertos recomiendan dirigirse inmediatamente a un lugar donde pueda respirar aire fresco, abrir puertas y ventanas. Y comunicarse a la red de emergencias 107 o concurrir al centro de salud más cercano.

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Cómo prevenir una intoxicación por monóxido de carbono

Históricamente, la página web del Gobierno de la Nación ofrece una serie de consejos a tener en cuenta para evitar una intoxicación por monóxido de carbono. Estos son:

1- En lugares cerrados, mantener siempre una ventana abierta. Al menos, 5 centímetros.

2- Revisar una vez por año los artefactos de combustión de la casa con un gasista matriculado. Hacerlo preferentemente durante el invierno, cuando más se utilizan esos artefactos.

3- Limpiar las hornallas para que los alimentos no obstruyan los quemadores y generen una mala combustión. Y chequear que la llama de gas sea azul. Si es amarilla o anaranjada, puede haber presencia de monóxido de carbono.

4- Si se cuenta con red de gas natural, en las habitaciones las estufas deben ser de tiro balanceado.

5- Si se usa gas envasado, como garrafa o cilindro, la ventilación de la habitación debe estar a la altura de los pies.

6- No instalar calefones o estufas en baños o espacios cerrados.

7- Si se cuenta con un detector de monóxido de carbono instalado, chequear que siempre esté activo.

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