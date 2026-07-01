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El presidente de Cabo Verde confía en un batacazo ante Argentina: "Vamos a ganar 1-0"

José María Neves sorprendió con su pronóstico en la previa al choque del viernes frente a la selección argentina. Anticipó que Messi será homenajeado

1 de julio 2026 · 10:56hs
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El presidente José María Neves

El presidente José María Neves, quien le tiene mucha confianza a su equipo, anunció que Cabo Verde homenajerá a Messi. 

La ilusión en Cabo Verde es enorme y aumenta al acercarse la fecha del duelo frente a la selección argentina por los 16avos de final del Mundial 2026. El seleccionado africano disputará este viernes el partido más importante de su historia: el entusiasmo no solo se vive entre los jugadores y los hinchas, sino también en las más altas esferas del país.

El presidente José María Neves sorprendió al expresar toda su confianza en un triunfo frente a la selección argentina e incluso se animó a pronosticar el resultado. "Vamos a ganar por 1-0", aseguró el mandatario convencido de que su selección puede dar uno de los mayores golpes del torneo cuando enfrente al equipo de Lionel Scaloni en Miami.

Más allá de la enorme diferencia de trayectoria entre ambos seleccionados, en el país africano consideran que el recorrido realizado hasta aquí les permite soñar con seguir avanzando en una Copa del Mundo que ya es histórica para ellos. El conjunto dirigido por Bubista logró instalarse entre los 16 mejores luego de superar una fase de grupos sumamente exigente, compartida con Uruguay, España y Arabia Saudita.

>>Leer más: El capitán de Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial, es investigado por una violación

Ese rendimiento despertó una enorme expectativa en un país con menos de 600 mil habitantes, que encontró en el fútbol una oportunidad única para ganar visibilidad internacional y alimentar el orgullo nacional. Pese a la confianza en conseguir la clasificación, el encuentro también tendrá un momento especial dedicado al capitán argentino.

Cabo Verde homenajeará a Messi

Antes del comienzo del partido, las autoridades de Cabo Verde le entregarán a Lionel Messi una camiseta oficial de su seleccionado con el apellido del rosarino y el tradicional número 10 estampados en la espalda, como muestra de admiración hacia uno de los futbolistas más importantes de la historia.

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Messi, siempre al frente del grupo. La Pulga es el líder natural de esta selección argentina que busca un nuevo título.

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