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Ni granizo ni nieve: qué es el graupel y qué debería pasar para que se registre en Rosario

En el marco de una ola polar, en muchas zonas ocurre un fenómeno meteorológico comunmente conocido como "agua nieve". De qué se trata

2 de julio 2026 · 09:18hs
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Ni granizo ni nieve. El graupel es un fenómeno particular que se registra en invierno.

Ni granizo ni nieve. El graupel es un fenómeno particular que se registra en invierno.

Cada vez que llega una ola polar muchos se preguntan si podría nevar en Rosario. Y si bien hay casos registrados, más lejos o más cerca en el tiempo, lo cierto es que lo más probable es que en la región caiga graupel. Es un fenómeno meteorológico comunmente conocido como "agua nieve".

Cuando cae graupel se registran pequeñas bolitas de hielo blanco y opaco. Se forman cuando una gota de agua sobreenfriada se congela sobre un cristal de hielo. Su textura es blanda, similar al telgopor, y suelen rebotar o desarmarse al chocar contra el piso o las ventanas.

Especialistas consultados por La Capital explicaron cuáles son las condiciones para que caiga "agua nieve", esa gota espesa de agua semicongelada. Aclararon, además, que no debe confundir con granizo ni tampoco con la nieve.

Leer más: ¿Puede caer nieve en Rosario?: la matemática del frío

Cuándo cae graupel

"El fenómeno que nos toca casi siempre en una parte del sur santafesino es el graupel, que es la gota de agua que se congela al caer, pero siempre son hechos muy aislados que suelen aparecer en el extremo suroeste de la provincia", precisó a este diario la especialista Vanessa Balchunas al ser consultada por ese fenómeno climático. Por lo tanto, "la zona de Rosario queda como imposibilitada de ese fenómeno a raíz de la humedad excesiva o la isla de calor de la ciudad", aclaró.

Para la meteoróloga, en principio tienen que aparecer "las nubes exactas, que son las denominadas Nimbostratus" y, a su vez, el porcentaje de humedad debe guardar una precisión menor al 60%, casi del 50%, situación compleja a esta altura cuando la humedad por estas horas con copiosas lluvias es del 98%, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, explicó "la temperatura tiene que ser baja, pero no gélida, y que fluctúe entre tres, cinco o hasta seis grados. De lo contrario, no se generan las condiciones para que se forme el copo de nieve. El viento, en tanto, debe ser calmo porque desarma el copo".

Por su parte, desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático (SAT), Jorge Giometti, precisó: "Para que se forme un copo de nieve y se transforme en agua nieve, la temperatura debería ubicarse entre el 0º y el 1,5 grado como máximo y el viento tendría que estar en calma (hubo presencia de ráfagas y vientos en el orden de los 22km/h), además de una humedad relativa en toda la columna de aire".

En tanto, el meteorólogo Jorge Fusco también ofreció un diagnóstico concreto. "La humedad tiene que ser mucho más baja de la que tenemos porque esa condensación genera calor en la atmósfera y eso hace que no lleguen a envolverse los copos de nieve, puesto que también debe haber una temperatura muy baja para que eso suceda", comentó.

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