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Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va de 2026

Salud precisó que el paciente es un hombre de San Lorenzo. Además, detallaron la situación en la región y reforzaron medidas de prevención

2 de julio 2026 · 13:32hs
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El departamento Rosario es el que cuenta con mayor cantidad de contagios por hantavirus en la provincia

El departamento Rosario es el que cuenta con mayor cantidad de contagios por hantavirus en la provincia

Santa Fe confirmó el primer caso de hantavirus en lo que va de 2026. El Ministerio de Salud provincial precisó que el paciente es un hombre de 51 años, oriundo del departamento San Lorenzo, que trabaja en la zona de islas y presentó síntomas compatibles con la enfermedad.

El paciente permaneció internado durante once días en el Hospital Granaderos a Caballo. No necesitó terapia intensiva, respondió favorablemente al tratamiento y recibió el alta médica el 19 de junio. Actualmente, continúa la recuperación en su domicilio.

La confirmación del caso figura en el Boletín Epidemiológico de la Semana Epidemiológica Nº24. Aunque las autoridades destacaron que este año registra menos contagios que el mismo período de 2025, remarcaron que el hantavirus puede provocar cuadros graves y pidieron reforzar las medidas de prevención.

Según pudo averiguar La Capital, el caso corresponde a la variante Genotipo lechiguanas, la cual es habitual en la zona de islas y no surge de un contacto de persona a persona.

Cuántos casos de hantavirus hubo en Santa Fe

Hasta la Semana Epidemiológica 24, la provincia notificó 309 casos sospechosos de hantavirosis. Tras los estudios epidemiológicos y de laboratorio, solo uno fue confirmado en lo que va de 2026. La cifra representa una disminución respecto del mismo período de 2025, cuando ya se habían confirmado seis casos.

Sin embargo, el informe oficial remarca que la enfermedad continúa siendo motivo de preocupación por su potencial gravedad. Entre 2024 y lo que va de 2026, Santa Fe registró 23 casos confirmados de hantavirus.

>> Leer más: Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios

Uno de los datos más relevantes del informe epidemiológico provincial es que el 87% de los casos confirmados durante los últimos tres años requirió internación.

Este porcentaje refleja la importancia de consultar rápidamente al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles, ya que el hantavirus no cuenta con una vacuna ni con un tratamiento específico y el diagnóstico temprano mejora las posibilidades de recuperación.

Dónde se registraron los casos de hantavirus en Santa Fe

Los 23 casos confirmados entre 2024 y 2026 se distribuyeron en nueve de los 19 departamentos de la provincia. El departamento Rosario concentró la mayor cantidad de contagios, con nueve casos entre 2024 y 2025. En tanto, le siguieron:

Con tres casos: San Lorenzo y la Capital

Con dos casos: San Javier y San Jerónimo

Con un caso: Belgrano, Garay, San Cristóbal y Vera

Además, el informe muestra una marcada diferencia por sexo: 19 de los 23 casos confirmados correspondieron a hombres, mientras que cuatro afectaron a mujeres. Según especialistas, esta diferencia suele relacionarse con una mayor exposición laboral o recreativa a ambientes rurales o naturales donde habitan los roedores que transmiten el virus.

Cómo prevenir el hantavirus

El hantavirus se transmite principalmente por el contacto con roedores silvestres infectados o con sus excretas. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas presentes en ambientes contaminados o al manipular elementos que estuvieron en contacto con estos animales.

Entre las principales recomendaciones figuran:

  • Sellar orificios en puertas, paredes y cañerías para impedir el ingreso de roedores.
  • Mantener limpios los alrededores de viviendas, galpones y depósitos.
  • Cortar el pasto y eliminar malezas cercanas a las casas.
  • Guardar la leña, la basura y las huertas a más de 30 metros de la vivienda.
  • Ventilar durante al menos 30 minutos los ambientes cerrados antes de ingresar.
  • Humedecer pisos y superficies con agua y lavandina antes de limpiar para evitar levantar polvo.
  • Utilizar guantes y protección personal al limpiar lugares donde puedan existir rastros de roedores.
  • Consultar de inmediato al sistema de salud ante la aparición de fiebre, dolores musculares u otros síntomas compatibles.

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