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Argentina-Cabo Verde cambiará la rutina de viernes en Rosario: muchos comercios cierran antes

El partido de la selección argentina alterará el ritmo comercial en la ciudad. Muchos locales cerrarán antes para que sus empleados puedan llegar a ver el partido

2 de julio 2026 · 10:40hs
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Rosario se toma un recreo para ver a la Selección argentina: muchos locales cerrarán antes

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Rosario se toma un recreo para ver a la Selección argentina: muchos locales cerrarán antes

Hay decisiones que no necesitan una resolución oficial, que suceden solas. Este viernes, cuando el reloj se vaya acercando a las 19, Rosario empezará a cambiar el ritmo. Las persianas bajarán un poco antes, las últimas ventas se apurarán y muchos empleados saldrán antes de horario para intentar llegar a tiempo al sillón, al bar o a la casa de algún amigo. Es que Argentina se juega el pase a los octavos de final del Mundial frente a Cabo Verde y, para muchos comercios, el partido también modificará la jornada laboral.

La escena se repetirá en distintos puntos de la ciudad. Comercios de cercanía, almacenes, verdulerías, gimnasios, estudios de pilates y otros locales de servicios ya avisaron a sus clientes que este viernes atenderán hasta más temprano. El encuentro, además, coincide con el último día hábil antes del inicio de las vacaciones de invierno en Santa Fe, por lo que muchos aprovecharán para convertir el partido en el comienzo informal del receso.

En calle San Luis bajarán las persianas antes

Desde el Paseo Comercial Calle San Luis confirmaron a La Capital que la mayoría de los negocios reducirá su horario habitual. "Para el día del partido, los comercios en el centro mayormente van a cerrar media hora antes. Entre las 18 y las 18.30 los comercios van a estar cerrados. El objetivo es que cada uno llegue a su lugar de encuentro o a su casa para ver el partido", explicaron.

En la práctica, eso significa que muchos locales que normalmente atienden hasta las 19 o 19.30 finalizarán la jornada con anticipación.

No es la primera vez que ocurre durante un Mundial, pero el horario ayuda. A diferencia de otros encuentros que se jugaron durante la mañana o la madrugada, este cae justo sobre el cierre comercial de un viernes.

El Paseo del Siglo también reducirá su horario

La decisión se repetirá también en el Paseo del Siglo, donde la mayoría de los comercios prevé adelantar el cierre para que comerciantes y empleados puedan seguir el partido de la Selección.

"Posiblemente la mayoría de los locales va a cerrar entre las 18 y las 18.45. No hay un horario fijo porque, si estás cerrando y entra un cliente, no te vas a ir. Pero dentro de esa franja va a cerrar el Paseo del Siglo", explicaron desde la asociación que nuclea a los comerciantes de la zona.

Además, adelantaron que ya comenzaron a planificar el movimiento para la próxima semana, cuando las vacaciones de invierno y el feriado del 9 de Julio modificarán nuevamente la actividad comercial.

Los que no paran

Mientras algunos bajan la persiana, otros saben que será uno de los momentos de mayor movimiento de la semana. Bares, cervecerías y restaurantes esperan una buena convocatoria de clientes que prefieren ver el partido fuera de casa.

También los servicios de delivery, los repartidores de aplicaciones y los taxistas suelen tener una demanda mayor antes y después del encuentro.

La gastronomía, como ocurre en cada partido importante de la Selección, juega otro campeonato.

El furor por la selección se enfrió un poco

En la previa del debut mundialista hubo camisetas, gorros, banderas, cornetas y cotillón celeste y blanco por todos lados. Pero el entusiasmo inicial se fue moderando.

Desde el Paseo Comercial Calle San Luis señalaron que el cierre de mes y la caída del consumo también impactaron sobre las ventas vinculadas al Mundial. "Al principio hubo un furor cuando arrancaba el Mundial. Después se produjo una retracción porque la gente todavía no había cobrado", explicaron.

>> Leer más: Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

Ahora, la expectativa vuelve a ponerse en el partido del viernes. Los comerciantes creen que un triunfo argentino podría volver a mover la venta de camisetas, banderas y accesorios, aunque reconocen que tampoco quieren arriesgar demasiado stock.

"El comerciante tampoco se quiere cargar de ese tipo de mercadería porque es jugársela. Si Argentina sigue avanzando habrá más partidos y contra rivales más importantes", señalaron.

Por lo pronto, este viernes Rosario parece tener un único horario en la cabeza. A las 19 rueda la pelota y, bastante antes de eso, para muchos la jornada laboral ya habrá terminado.

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