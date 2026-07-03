Franco Colapinto sembró expectativas en el final de la única práctica de Silverstone

El argentino finalizó 11º en un ensayo atípico en que los Alpine al principio preocuparon mucho. A las 12.30, la clasificación para la sprint de Silverstone.

Franco Colapinto, en el cockpit de su Alpine. En Silverstone se tratará de tomar revancha por la frustración del año pasado.

Franco Colapinto cerró el único ensayo en Silverstone antes de la clasificación para la sprint con cierta expectativa. Los Alpine no se mostraron competitivos ni con él ni con Pierre Gasly en casi toda la tanda, pero en el final el argentino mejoró y terminó 11º. A las 12,30 será la próxima actividad.

Si la primera práctica sirvió de muestra de qué puede esperarse, no estaba dejando para nada buenas sensaciones para los dos Alpine, que estuvieron impredecibles. Y eso es un pecado capital en Silverstone.

Es que la pista inglesa es súper veloz y la gestión de la energía es fundamental, porque hay sectores de máxima velocidad en donde directamente los autos se quedan sin batería y por lo tanto bajan abruptamente la aceleración, algo totalmente antinatural.

Colapinto se mostró optimista después de la preocupante actuación en Austria pese a que solo pasó una semana entre carrera y carrera. Según explicó el jueves, creían haber encontrado la raíz de los problemas. Tal vez el hecho de que los dos autos estrenaran una nueva unidad de potencia los estimulara y recién en los últimos minutos, con el argentino, Alpine encontró algo de paz.

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Es que con gomas duras estuvieron muy atrás y Gasly se quejó mucho del rendimiento del auto pero en los últimos 10 minutos, en un simulacro de clasificación relativo, Colapinto hizo lo mejor con gomas medias, mientras el francés en esa condición desperdiciaba su chance con una breve salida de pista para quedar penúltimo.

En ese tramo, los cuatro poderosos hicieron sus tiempos con gomas de clasificación, con Lewis Hamilton como referencia, y el resto con medias. En ese grupo Colapinto quedó 3º, detrás del Audi de Nico Hulkenberg y el Racing Bulls de Liam Lawson, delante de los compañeros de estos y ni hablar de Gasly. Además, en tiempos parecidos, lo que alienta una expectativa de no perder el tren como se insinuó en Austria.

Hamilton hizo lo mejor con 1m 30,521s, seguido de Kimi Antonelli, Charles Leclerc, George Russell, Oscar Piastri, Max Verstappen, Lando Norris, Isack Hadjar, todos con gomas blandas.

El mejor con gomas medias fue el 9º, Nico Hulkenberg a 1,483s, seguido por Liam Lawson, Franco Colapinto (a 1,706s de la punta y a 217s del alemán), Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Alex Albon, Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso, Pierre Gasly y Lance Stroll.

Qué pasó en la FP de Silverstone

El primer stint de todos fue con gomas duras y realmente a los Alpine no les fue nada bien. A más de 2 segundos y medio de la punta, Pierre Gasly además estuvo siempre en el orden de las dos décimas por delante de Colapinto.

En esa primera media hora, la acción fue la misma: una vuelta rápida, una lenta, y lo finalizaron 15º Gasly y 17º Colapinto, superados además claramente por los dos Audi y los dos Racing Bulls.

Después de esa primera mitad, los Alpine volvieron a salir con la misma goma y esta vez haciendo vueltas constantes con tanques llenos seguramente y no se mejoraron para nada lo tiempos.

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Esto llevó a que Colapinto inclusive bajara al 20º lugar cuando los dos Aston Martin lo superaron, claro que con gomas blandas. Y cuando el Cadillac de Checo Pérez hizo lo mismo, lo dejó penúltimo, y luego último cuando lo bajó Valtteri Bottas.

A esa altura, 15 minutos del final, Colapinto fue de nuevo a boxes. Y cinco minutos después salió con gomas medias flamantes, por lo que nunca probó con gomas blandas.

Y eso fue lo mejor del argentino, ya que quedó a 226 milésimas de Liam Lawson, el primero con gomas medias y dentro del top ten. Claro que enseguida Hulkenberg, en igual condición, los superó a ambos, en este caso en 315 milèsimas.

Al toque, su compañero de Audi, Gabriel Bortoleto, superó al argentino por 41 milésimas. Pero Colapinto volvería a mejorar, para quedar a 2 décimas prácticamente clavadas de Hulkenberg, mientras Gasly desperdiciaba su vuelta pasándose de largo en una curva, quedando 21º.