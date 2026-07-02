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Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, los factores que llevan al conductor a la cárcel

Fausto G., de 20 años, fue imputado y quedó en prisión preventiva efectiva por 4 meses. Las víctimas fatales: tres chicas de 17 años y un joven de 24

2 de julio 2026 · 13:25hs
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.Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad

.Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, las evidencias con las que imputaron al conductor
Los Tribunales de Casilda

Foto: La Capital / Archivo

Los Tribunales de Casilda, donde se llevará a cabo la audiencia de imputación al conductor del auto en el que murieron cuatro jóvenes

El joven de 20 años que conducía el vehículo que protagonizó la tragedia de Casilda, donde murieron cuatro personas, fue imputado este jueves y quedó en prisión preventiva efectiva por cuatro meses. La Fiscalía le atribuyó el delito de homicidio culposo por conducción negligente, imprudente y antirreglamentaria, sumado el agravante por la cantidad de víctimas.

Previo a la audiencia, el abogado Rodrigo Mazzuchini, representante de Fausto G., el joven imputado, había planteado la duda acerca de quién conducía el vehículo. Sin embargo, el fiscal Emiliano Erhet lo ubicó al mando del volante del Peugeot 208 en el que iban las víctimas. Además, se confirmó que el análisis de sangre dio como resultado que el joven estaba alcoholizado.

>> Leer más: Tragedia en Casilda: qué se sabe hasta el momento del siniestro vial que enluta a la región

En ese sentido, la jueza de primera instancia Mariel Minetti confirmó la imputación y dispuso la medida cautelar de cuatro meses de prisión preventiva para Fausto G. Además del homicidio culposo agravado le imputaron lesiones gravísimas por conducción imprudente.

Alcohol y alta velocidad

El Erhet reconstruyó la secuencia del siniestro tráfico que culminó con cuatro muertes. Indicó que el 27 de junio a las 5.17 Fausto G. conducía el Peugeot 208 por la ruta provincial S26 desde Casilda a Carcarañá, cuando en inmediaciones de una curva antes del paso a nivel del ferrocarril perdió el control del auto y provocó un vuelco.

>> Leer más: Tragedia en Casilda: confirmaron la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Como consecuencia murieron Sabrina Jazmín Correa, Lola Gironacci, Zaira Lunge, las tres de 17 años, y Ramiro Tripiana de 24 años. Otra joven de 17 años sobrevivió pero con heridas complejas que la Fiscalía consideró penalmente como lesiones gravísimas.

La Fiscalía consideró que Fausto G. condujo de manera imprudente, negligente y antirreglamentaria por desplazarse superando límites de velocidad y bajo efectos de alcohol. La muestra de sangre extraída cuatro horas después del siniestro dio como resultado positivo con una medida de 0,93 g/l.

La duda sobre la conducción

En tanto, previo a la audiencia, el abogado Rodrigo Mazzuchini, defensor del imputado había adelantado que plantearía la duda sobre la conducción del vehículo. "No hay ninguna constatación que permita decir cómo fue la mecánica o dinámica del accidente", indicó en una entrevista con Cadena3.

>> Leer más: Casilda: detuvieron al conductor del siniestro vial en el que murieron tres jóvenes

"No se puede afirmar de manera concluyente que manejara", consideró el abogado. "Ni siquiera sabemos si se estaba conduciendo de manera antirreglamentaria. No tenemos un informe técnico aún, es muy reciente", agregó.

Ya durante la audiencia, con el desarrollo de las evidencias presentadas por la Fiscalía, se confirmó de manera preliminar que el joven era el conductor del vehículo y que estaba alcoholizado. En ese marco, la jueza Minetti dio lugar al pedido de dejar el imputado en prisión preventiva por cuatro meses, con posibilidad de pedir una prórroga cuando se cumpla ese plazo.

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