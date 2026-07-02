La Capital | La Ciudad | ola polar

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo de julio

Hay un leve descenso de casos de gripe y se recrudecieron otros gérmenes. ¿Hay colapso en las guardias y consultorios o la situación está bajo control?

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

2 de julio 2026 · 08:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
A salir bien abrigados. El frío se siente fuerte y las virosis se multiplican

A salir bien abrigados. El frío se siente fuerte y las virosis se multiplican

Comenzó julio con un día gris y muy frío en Rosario mientras se espera que en las próximas jornadas se registren temperaturas bajo cero. Con este panorama, ¿cuáles son las afecciones respiratorias más comunes? ¿Hay más consultas que semana atrás? ¿Sigue siendo la gripe A la virosis dominante? De acuerdo a los datos que recaba la secretaría de Salud Pública municipal la mayoría de los casos de virosis siguen correspondiendo a Gripe A cepa H3N2 mientras aumentan levemente los positivos de Covid. También empiezan a circular con más fuerza (aunque en menor cantidad respecto a la gripe) los rinovirus, enterovirus, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus.

Matías Lahitte, del área de Epidemiología de la secretaría de Salud de Rosario dijo a La Capital que en general la demanda de atención a causa de problemas típicos del invierno, en las guardias públicas de los hospitales municipales, está bajando y lo mismo ocurre en los distritos. Sin embargo, pide que la población no se olviden de las medidas preventivas porque se vienen días de mucho frío, propicios para que niños, adultos y adultos mayores se enfermen.

En cuanto a las consultas domiciliarias allí se nota un incremento del 25 al 30 por ciento en relación a las semanas anteriores. Quizá si el cuadro no es tan severo, la gente prefiere llamar a un profesional o hacer una videollamada antes que trasladarse al hospital o sanatorio. Emilse Ferrari, directora médica de Ecco dijo a este diario que "con este frío las consultas subieron: nosotros tenemos registrado un incremento del 25 al 30 por ciento de llamadas de personas con síntomas respiratorios".

>>Leer más: ACV: síntomas de alerta y por qué el tiempo es vital para el tratamiento

Las consultas habituales corresponden a los siguientes síntomas, explicó la médica: malestar general, rinitis, faringitis, bronquitis, laringitis, algunos casos de neumonía. La influenza sigue siendo la más preponderante en el número total de casos. "Y algunas sobreinfecciones puntuales bacterianas".

La profesional dijo que la campaña de vacunación contra la gripe, que este año comenzó antes que en otros inviernos ayudó a que los casos graves sean más excepcionales que en temporadas anteriores.

Qué pasa con los más chicos

El pediatra Aníbal Krivoy, director del Sanatorio de Niños, dijo que tuvieron en la guardia de esa institución más consultas en las semanas anteriores. "Está más estable la demanda y es acorde a la época del año. El pico de influenza (gripe A) lo tuvimos en mayo y ahora vemos cuadros más variados", mencionó.

El resfrío fuerte y la tos son síntomas frecuentes en las personas que consultan al médico

El resfrío fuerte y la tos son síntomas frecuentes en las personas que consultan al médico

En la población pediátrica, por estos días, en Rosario, los profesionales de la Salud están viendo más "gastroenteritis y cuadros respiratorios por virus adenovirus, sincicial respiratorio (que produce bronquiolitis); o hay sobresaltos ni en guardia ni consultas, y con una variedad mayor de gérmenes circulando", destacó el especialista.

Krivoy recordó la importancia de la vacunación contra el sincicial respiratorio en las embarazadas, un aspecto fundamental para evitar internaciones y complicaciones en los recién nacidos.

Consejos para niño y grandes

Los médicos hicieron referencia a la prevención, teniendo en cuenta que el frío se incrementará y continuará todavía unos meses. Vacunación al día (en chicos y adultos, en especial aquellos en grupos de riesgo), ventilar los ambientes varias veces por jornada, abrigarse en forma adecuada, alimentarse bien, descansar las horas suficientes y no asistir con síntomas a trabajar o a espacios cerrados, puede ayudar a que la situación epidemiológica no se desborde.

Noticias relacionadas
Mucho frío en Rosario. ¿Cuáles  son las zonas del cuerpo que más sufren? 

Ola polar en Rosario: por qué el frío es un enemigo para tu cuerpo

Rosario lleva bibliotecas a los refugios para personas en situación de calle.

Los refugios de Rosario suman bibliotecas para personas en situación de calle

De lleno contra una columna. El choque en Mendoza y Wilde dejó dos heridos leves

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde

Buscan difundir la importancia de los exámenes en recién nacidos. 

Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos

Ver comentarios

Las más leídas

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

La reina de los cielos en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

"La reina de los cielos" en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Lo último

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Tras la victoria de Estados Unidos, Pochettino aclaró: Soy argentino 200 por ciento

Tras la victoria de Estados Unidos, Pochettino aclaró: "Soy argentino 200 por ciento"

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Hay un leve descenso de casos de gripe y se recrudecieron otros gérmenes. ¿Hay colapso en las guardias y consultorios o la situación está bajo control?
Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Por Florencia O’Keeffe
El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa central

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa central

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur
Policiales

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde
La ciudad

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde

Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos
La Ciudad

Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Por Matías Petisce
La Ciudad

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

La reina de los cielos en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

"La reina de los cielos" en Rosario, junto a otros vuelos desviados de Ezeiza

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

EEUU-Bosnia: Pochettino pidió disculpas por su comentario tras perder ante Turquía

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

Ovación
Hubo cuatro muertos en los festejos por la victoria de México en el Mundial
Mundial 2026

Hubo cuatro muertos en los festejos por la victoria de México en el Mundial

Hubo cuatro muertos en los festejos por la victoria de México en el Mundial

Hubo cuatro muertos en los festejos por la victoria de México en el Mundial

A Bélgica le costó más de la cuenta y recién se lo llevó en el final del alargue

A Bélgica le costó más de la cuenta y recién se lo llevó en el final del alargue

Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

Argentina: los once casi listos, con amenaza de tormenta en una Miami que respira fútbol

Policiales
Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur
Policiales

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

Debe estar muy golpeada y la están explotando, dijo la madre de Micaela Albornoz 

"Debe estar muy golpeada y la están explotando", dijo la madre de Micaela Albornoz 

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

La Ciudad
Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Los refugios de Rosario suman bibliotecas para personas en situación de calle

Los refugios de Rosario suman bibliotecas para personas en situación de calle

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde

Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos

Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos

Santa Fe recibió menos fondos por coparticipación y quedó debajo del promedio
Economía

Santa Fe recibió menos fondos por coparticipación y quedó debajo del promedio

El presidente Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos
Política

El presidente Javier Milei suspendió su viaje a Estados Unidos

Campaña para ayudar con el tratamiento de una docente que sufrió un siniestro vial
La Región

Campaña para ayudar con el tratamiento de una docente que sufrió un siniestro vial

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa
La Ciudad

Peajes: Nación adjudicó la explotación de rutas en Buenos Aires y La Pampa

Ravier admitió que fue poco feliz proponer abrigarse ante el aumento del gas
Política

Ravier admitió que fue "poco feliz" proponer "abrigarse" ante el aumento del gas

Confirman que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito
Política

Confirman que Adorni gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito

A una semana del terremoto Venezuela busca sobrevivientes
Información General

A una semana del terremoto Venezuela busca sobrevivientes

Reforma electoral: la UCR busca reducir la cantidad de boletas en las generales
Política

Reforma electoral: la UCR busca reducir la cantidad de boletas en las generales

Milei anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei anunció un proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central

Casilda: imputarán por homicidio culposo al conductor del auto
La región

Casilda: imputarán por homicidio culposo al conductor del auto

Tragedia en Casilda: qué se sabe del siniestro vial que enluta a la región
La Región

Tragedia en Casilda: qué se sabe del siniestro vial que enluta a la región

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro
Policiales

Mecheras: detienen a una pareja por robos en comercios del centro

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte
Policiales

Imputan al Narigón Vázquez por apoyo logístico en el crimen de Pillín Bracamonte

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast
Policiales

Funes: dos nuevos detenidos en la causa que investiga el homicidio de Ramiro Nast

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida
Policiales

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida

Murió el periodista Pedro Pebeto Aramburu, una reconocida voz de Rosario
La Ciudad

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle
La ciudad

Convocan a voluntarios para ayudar a personas en situación de calle

¿Puede caer nieve en Rosario?: la matemática del frío que debería darse
La Ciudad

¿Puede caer nieve en Rosario?: la matemática del frío que debería darse

Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: gastronomía, juegos y pantalla gigante
La Ciudad

Argentina-Cabo Verde en el Fontanarrosa: gastronomía, juegos y pantalla gigante

La Corte le baja el tono a la disputa con el Ministerio Público por el nuevo edificio
Política

La Corte le baja el tono a la disputa con el Ministerio Público por el nuevo edificio