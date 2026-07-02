Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo de julio

Hay un leve descenso de casos de gripe y se recrudecieron otros gérmenes. ¿Hay colapso en las guardias y consultorios o la situación está bajo control?

A salir bien abrigados. El frío se siente fuerte y las virosis se multiplican

Comenzó julio con un día gris y muy frío en Rosario mientras se espera que en las próximas jornadas se registren temperaturas bajo cero. Con este panorama, ¿cuáles son las afecciones respiratorias más comunes ? ¿Hay más consultas que semana atrás? ¿Sigue siendo la gripe A la virosis dominante? De acuerdo a los datos que recaba la secretaría de Salud Pública municipal la mayoría de los casos de virosis siguen correspondiendo a Gripe A cepa H3N2 mientras aumentan levemente los positivos de Covid. También empiezan a circular con más fuerza (aunque en menor cantidad respecto a la gripe) los rinovirus, enterovirus, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus.

Matías Lahitte, del área de Epidemiología de la secretaría de Salud de Rosario dijo a La Capital que en general la demanda de atención a causa de problemas típicos del invierno, en las guardias públicas de los hospitales municipales, está bajando y lo mismo ocurre en los distritos . Sin embargo, pide que la población no se olviden de las medidas preventivas porque se vienen días de mucho frío, propicios para que niños, adultos y adultos mayores se enfermen.

En cuanto a las consultas domiciliarias allí se nota un incremento del 25 al 30 por ciento en relación a las semanas anteriores. Quizá si el cuadro no es tan severo, la gente prefiere llamar a un profesional o hacer una videollamada antes que trasladarse al hospital o sanatorio. Emilse Ferrari, directora médica de Ecco dijo a este diario que "con este frío las consultas subieron: nosotros tenemos registrado un incremento del 25 al 30 por ciento de llamadas de personas con síntomas respiratorios".

Las consultas habituales corresponden a los siguientes síntomas, explicó la médica: malestar general, rinitis, faringitis, bronquitis, laringitis, algunos casos de neumonía. La influenza sigue siendo la más preponderante en el número total de casos. "Y algunas sobreinfecciones puntuales bacterianas".

La profesional dijo que la campaña de vacunación contra la gripe, que este año comenzó antes que en otros inviernos ayudó a que los casos graves sean más excepcionales que en temporadas anteriores.

Qué pasa con los más chicos

El pediatra Aníbal Krivoy, director del Sanatorio de Niños, dijo que tuvieron en la guardia de esa institución más consultas en las semanas anteriores. "Está más estable la demanda y es acorde a la época del año. El pico de influenza (gripe A) lo tuvimos en mayo y ahora vemos cuadros más variados", mencionó.

El resfrío fuerte y la tos son síntomas frecuentes en las personas que consultan al médico

En la población pediátrica, por estos días, en Rosario, los profesionales de la Salud están viendo más "gastroenteritis y cuadros respiratorios por virus adenovirus, sincicial respiratorio (que produce bronquiolitis); o hay sobresaltos ni en guardia ni consultas, y con una variedad mayor de gérmenes circulando", destacó el especialista.

Krivoy recordó la importancia de la vacunación contra el sincicial respiratorio en las embarazadas, un aspecto fundamental para evitar internaciones y complicaciones en los recién nacidos.

Consejos para niño y grandes

Los médicos hicieron referencia a la prevención, teniendo en cuenta que el frío se incrementará y continuará todavía unos meses. Vacunación al día (en chicos y adultos, en especial aquellos en grupos de riesgo), ventilar los ambientes varias veces por jornada, abrigarse en forma adecuada, alimentarse bien, descansar las horas suficientes y no asistir con síntomas a trabajar o a espacios cerrados, puede ayudar a que la situación epidemiológica no se desborde.