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Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años

El gobierno de Santa Fe celebró esa cifra, que se contrapone a los 150 homicidios que hubo en los primeros seis meses de 2023. "El plan de seguridad es el correcto", dijo Angelini

2 de julio 2026 · 09:34hs
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Angelini y Santantino

Angelini y Santantino, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, al presentar las estadísticas de homicidios del primer semestre del año en Rosario

El departamento Rosario cerró el primer semestre del año con 45 homicidios, lo que representa la cifra más baja de los últimos 25 años, según anunciaron voceros del gobierno provincial. Fueron 45 los asesinatos que se produjeron en Rosario en la primera mitad del año.

Esa cifra se contrapone a los 150 homicidios que hubo en los primeros seis meses de 2023 en la misma jurisdicción, según los datos suministrados por el gobierno.

Sobre este tema, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, sostuvo que “la reducción de la violencia también genera inversión, empleo, turismo. Muchas veces se piensa la seguridad como una política policial, y no es así. La seguridad es una política de desarrollo. Cuando baja el delito vuelve la inversión”.

"Más seguridad, más inversión"

Angelini brindó una conferencia de prensa este jueves en la sede local de Gobernación junto al secretario de Gestión de la Información del ministerio, Esteban Santantino, en donde se brindaron precisiones y lecturas políticas sobre los números oficiales que muestran un descenso en los hechos de violencia.

>> Leer más: Homicidios en Rosario: 2025 cerró con más crímenes que 2024, pero lejos de la década más violenta

Al abrir su alocución, Angelini remarcó: "Hoy, en Rosario estamos recuperando los espectáculos públicos, se hacen eventos en espacios públicos para 300 mil personas, todo transcurriendo en paz, con rosarinos disfrutando de la ciudad. Estamos recuperando los eventos empresariales que estaban vetados para nuestra ciudad y la provincia. Ni hablar de los Juegos Suramericanos, en los que toda la provincia está trabajando. Será el evento deportivo más importante del continente".

"Todo esto genera turismo. Rosario volvió a ser una de las ciudades que desarrolló el turismo de cercanía. Hay un montón de fines de semana en los que no hay eventos multitudinarios y vienen muchos visitantes de localidades cercanas o de otras provincias, y el turismo genera mucha inversión y trabajo. Pero para obtener estos resultados, se hicieron muchas cosas en estos 30 meses de gestión. Se le dio batalla a las organizaciones criminales, la inversión en materia de seguridad es histórica. Antes teníamos 30 patrulleros en todo el departamento Rosario y el promedio de respuesta del 911 era de 30 minutos. Hoy tenemos más de 300 patrulleros, un promedio de 100 duplas de caminantes y el tiempo de respuestas del 911 es de un promedio de 6 minutos", destacó Angelini.

Entre las inversiones que Angelini definió como "históricas" en materia de seguridad, el funcionario citó "la duplicación de las plazas en el Servicio Penitenciario. Ese Servicio Penitenciario que antes albergaba a líderes de organizaciones criminales que seguían manejando a las bandas y mandando a matar gente desde adentro de las cárceles. Eso no lo pueden hacer más porque se aplican las máximas medidas de seguridad sobre los jefes de las organizaciones que hicieron tantos daño".

Y otro punto que destacó como inédito en inversión fue lo relacionado "a tecnología como el Sistema Integral Lince de videovigilancia con inteligencia artificial, que no solo ayudó a resolver más de 500 casos, sino que le dice a los delincuentes que si comenten un delito serán rastreados por el Lince en las huellas y con el trabajo de la Policía de Investigaciones y del gobierno, se los pondrá tras las rejas. Los datos marcan que el plan de seguridad es el correcto".

"Nuestro objetivo es que Rosario y la provincia recuperen su capacidad de trabajo, invertir y proyectar futuro y recupere la plena libertad", agregó Angelini.

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