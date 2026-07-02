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Messi, el ídolo planetario que a los 39 años es el más grande entre una constelación de estrellas mundialistas

Cuando muchos esperaban que fuera la Copa del Mundo del francés, el español, Haaland y Vinicius, el rosarino se empeña en seguir siendo el mejor

2 de julio 2026 · 15:45hs
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Leo Messi está pulverizando en el Mundial 2026 todos los récords imaginables en los campeonatos mundiales.

AP

Leo Messi está pulverizando en el Mundial 2026 todos los récords imaginables en los campeonatos mundiales.
Lionel Messi y Argentina enfrentarán a Cabo Verde este viernes.

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Lionel Messi y Argentina enfrentarán a Cabo Verde este viernes.

Lionel Messi parece no tener límites. A los 39 años, cuando todos esperaban ver su declive, brilla en el Mundial 2026, sigue alcanzando marcas impensadas y, en la era de los datos, amenaza con pulverizar hasta el último de los récords posibles. Y, en el medio, se consolida como un ídolo planetario.

Después de conquistar el campeonato del mundo en Qatar 2022 en su quinto Mundial, el astro rosarino no aseguró si jugaría en Estados Unidos, México y Canadá. Durante años se lo preguntaron, pero Messi nunca lo garantizó. Es más: finalmente lo está jugando sin haber confirmado nunca que lo haría.

No es que se hiciera el misterioso: Messi siempre fue cauteloso, amparándose en la edad y las posibles lesiones. Aunque tuvo una carrera sin grandes contratiempos físicos, en los últimos años acumuló varios, por más que fueran menores. Y, de hecho, un problema muscular lo sacó de Inter Miami cuando apenas faltaba un mes para el Mundial.

Leer más: Alerta de Messimanía en Miami: Leo jugará en el patio de su casa y Argentina irá por más

El mejor en todo

Pero llegó y lo está jugando. Y cómo. Al final de la primera fase, había alcanzado varios logros, uno más impresionante que el otro:

  • Se convirtió en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo.
  • Es el goleador de la edición actual.
  • Es el primer jugador en la historia en marcar en 7 partidos consecutivos de la Copa del Mundo.
  • Es el jugador con más cantidad de goles convertidos desde afuera del área en la historia del torneo.
  • Es el que tiene el mayor número de asistencias en la historia de los mundiales.
  • Es el futbolista que salió de la fase de grupos con la calificación más alta entre todos los jugadores, según la mayoría de las empresas de estadísticas.

Leer más: La vuelta a casa: Franco Escobar tiene todo encaminado para regresar a Newell's

La estrella es Messi

Antes de que comenzara, todos decían que este sería el Mundial de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius, Lamine Yamal y Harry Kane. Sin embargo, el que llamó una vez más la atención del mundo entero con sus actuaciones y sus goles fue Messi, a los 39 años y cuando todos esperaban verlo apagarse lentamente.

Messi es a estas alturas la gran estrella del Mundial 2026. El capitán argentino persigue un sueño que le agregaría otra gema a su brillante carrera: que Argentina gane el bicampeonato. Por ahora la selección argentina está en carrera de la mano del rosarino, cuyo mayor sueño sigue siendo jugar y jugar.

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