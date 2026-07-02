La Capital | Policiales | Loan

La abuela de Loan comprometió a su hija Laudelina al sugerir que mintió

Catalina Peña declaró este jueves en el juicio por la desaparición del nene en junio de 2024

2 de julio 2026 · 20:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
La abuela de Loan comprometió a su hija Laudelina al sugerir que mintió

Catalina Peña, abuela de Loan Danilo Peña, el nene desaparecido en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, aseguró que Laudelina, tía del menor, mintió al asegurar que el chico sufrió un accidente.

"Vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía que decir que era un accidente, pero para mí era mentira", dijo Catalina al declarar este jueves en el juicio por la desaparición del nene y comprometió a su hija Laudelina, imputada en la causa.

También se refirió a dos de los principales acusados, Victoria Caillava y Carlos Pérez, al asegurar que con ella coincidían en la municipalidad, mientras que a él "era la primera vez que lo veía".

Catalina aseguró que fue Laudelina quien invitó a Caillava al almuerzo realizado el día de la desaparición de Loan.

Por sus dificultades auditivas, los jueces dispusieron que la mujer declarara sentada a pocos metros del estrado para facilitar el intercambio durante la audiencia. Su testimonio se suma a los de otros familiares que comenzaron a prestar declaración esta semana.

Loan Danilo Peña desapareció, de 5 años, desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio. El niño había ido a almorzar a la casa de su abuela Catalina junto con familiares y conocidos. Después de la comida, un grupo salió a buscar naranjas a un monte cercano, en el último momento en que los testigos señalan haber visto con vida a Loan.

Noticias relacionadas
Angelini y Santantino, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, al presentar las estadísticas de homicidios del primer semestre del año en Rosario

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años

El chico y la mujer heridos en la balacea en zona sur fueron derivados al Hospital Roque Sáenz Peña

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

El hogar de madres solteras de Solís al 3700 que fue visitado por delincuentes tres veces en una semana

Un hogar de madres solteras sufrió tres robos en una semana

Familiares de Micaela y poicías encontraron sus prendas en el parque Independencia

"Debe estar muy golpeada y la están explotando", dijo la madre de Micaela Albornoz 

Ver comentarios

Las más leídas

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Falleció a los 58 años Manolo Arjona, uno de los fundadores de Loco Mía

Falleció a los 58 años Manolo Arjona, uno de los fundadores de Loco Mía

Lo último

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Crimen de Pillín Bracamonte: expectativas por peritajes que pueden dar con uno de los sicarios

Fernando "Narigón" Vázquez fue imputado como apoyo logístico en el crimen, pero los investigadores creen que pudo ser uno de los sicarios
Crimen de Pillín Bracamonte: expectativas por peritajes que pueden dar con uno de los sicarios
En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro
La Ciudad

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial
La Ciudad

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial

Es la Argentina del revés: Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles
La Ciudad

"Es la Argentina del revés": Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo
Policilaes

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Femicidio en San Jorge: un imputado por el asesinato de Florencia Gómez

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Femicidio en San Jorge: un imputado por el asesinato de Florencia Gómez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Con el Quini 6 vacante, seis santafesinos festejaron en el Siempre Sale

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa

El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: el miércoles se sortearán las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: el miércoles se sortearán las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

Asociación Rosarina de Fútbol: el miércoles se sortearán las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

Asociación Rosarina de Fútbol: el miércoles se sortearán las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

Vóley de playa: los hermanos rosarinos Capogrosso le dieron un susto a los campeones mundiales

Vóley de playa: los hermanos rosarinos Capogrosso le dieron un susto a los campeones mundiales

España goleó a Austria casi sin despeinarse y ratificó su poderío

España goleó a Austria casi sin despeinarse y ratificó su poderío

Policiales
La abuela de Loan comprometió a su hija Laudelina al sugerir que mintió
Policiales

La abuela de Loan comprometió a su hija Laudelina al sugerir que mintió

Crimen de Pillín Bracamonte: expectativas por peritajes que pueden dar con uno de los sicarios

Crimen de Pillín Bracamonte: expectativas por peritajes que pueden dar con uno de los sicarios

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años

La Ciudad
La incansable lucha de un grupo de madres para sacar a sus hijos de las drogas

Por Matías Petisce
La Ciudad

La incansable lucha de un grupo de madres para sacar a sus hijos de las drogas

Es la Argentina del revés: Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

"Es la Argentina del revés": Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

En la previa del partido de la selección, llega la Feria Mundialista al microcentro

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento

Cuidacoches: el ministro de Seguridad pide mecanismo ágil y sin gastos judiciales
La Ciudad

Cuidacoches: el ministro de Seguridad pide mecanismo ágil y sin gastos judiciales

Dónde cayó nieve y qué ciudades amanecieron cubiertas de blanco
Información General

Dónde cayó nieve y qué ciudades amanecieron cubiertas de blanco

El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El municipio impulsa un proyecto para recuperar una zona estratégica de la costa

Ola de frío: cómo pedir ayuda para las personas en situación de calle
La Ciudad

Ola de frío: cómo pedir ayuda para las personas en situación de calle

La historia de adrenalina y amor de la pareja de Netflix que escaló el Empire State
Zoom

La historia de adrenalina y amor de la pareja de Netflix que escaló el Empire State

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur
Policiales

Un nene de 14 años y una mujer de 23, víctimas de una balacera en zona sur

Alerta por frío extremo: 17 provincias enfrentan temperaturas bajo cero
Información General

Alerta por frío extremo: 17 provincias enfrentan temperaturas bajo cero

Cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono: lo que hay que saber
La Ciudad

Cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono: lo que hay que saber

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde
La ciudad

Fuerte choque de un auto contra una columna en Mendoza y Wilde

¿Es el citrato de magnesio la mejor elección para sentirse bien?
Salud

¿Es el citrato de magnesio la mejor elección para sentirse bien?

Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos
La Ciudad

Capacitan a médicos santafesinos para realizar estudios clave en recién nacidos

Arranca en Rosario el Torneo de Chefs Santa Fe 2026 con ocho equipos en competencia
La Ciudad

Arranca en Rosario el Torneo de Chefs Santa Fe 2026 con ocho equipos en competencia

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Por Matías Petisce
La Ciudad

El amanecer más frío del año en casi todo el centro y norte del país

Un estudiante del Politécnico diseñó un videojuego y lo presentará en Países Bajos
La Ciudad

Un estudiante del Politécnico diseñó un videojuego y lo presentará en Países Bajos

Debe estar muy golpeada y la están explotando, dijo la madre de Micaela Albornoz 
Policiales

"Debe estar muy golpeada y la están explotando", dijo la madre de Micaela Albornoz 

Los refugios de Rosario suman bibliotecas para personas en situación de calle
La Ciudad

Los refugios de Rosario suman bibliotecas para personas en situación de calle

Cambio de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?
Economía

Cambio de Nación en los subsidios del transporte: ¿cómo impacta en Rosario?

Impulsan un multisectorial para enfrentar la crisis en la Granja Tres Arroyos
Economía

Impulsan un multisectorial para enfrentar la crisis en la Granja Tres Arroyos

La Feria del Centro vuelve a Rosario: ya están abiertas las inscripciones
Zoom

La Feria del Centro vuelve a Rosario: ya están abiertas las inscripciones