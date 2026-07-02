La abuela de Loan comprometió a su hija Laudelina al sugerir que mintió

Catalina Peña declaró este jueves en el juicio por la desaparición del nene en junio de 2024

Catalina Peña, abuela de Loan Danilo Peña, el nene desaparecido en junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, aseguró que Laudelina, tía del menor, mintió al asegurar que el chico sufrió un accidente.

"Vinieron tres hombres a decirle a Laudelina que tenía que decir que era un accidente, pero para mí era mentira", dijo Catalina al declarar este jueves en el juicio por la desaparición del nene y comprometió a su hija Laudelina, imputada en la causa.

También se refirió a dos de los principales acusados, Victoria Caillava y Carlos Pérez, al asegurar que con ella coincidían en la municipalidad, mientras que a él "era la primera vez que lo veía".

Catalina aseguró que fue Laudelina quien invitó a Caillava al almuerzo realizado el día de la desaparición de Loan.

Por sus dificultades auditivas, los jueces dispusieron que la mujer declarara sentada a pocos metros del estrado para facilitar el intercambio durante la audiencia. Su testimonio se suma a los de otros familiares que comenzaron a prestar declaración esta semana.

Loan Danilo Peña desapareció, de 5 años, desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, cerca de la localidad de 9 de Julio. El niño había ido a almorzar a la casa de su abuela Catalina junto con familiares y conocidos. Después de la comida, un grupo salió a buscar naranjas a un monte cercano, en el último momento en que los testigos señalan haber visto con vida a Loan.