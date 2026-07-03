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Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación

El Plan Remediar, que garantizaba la entrega gratuita de medicamentos esenciales, está en proceso de desfinanciamiento. Suben además los pacientes en el sector público

3 de julio 2026 · 09:59hs
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Nación disminuyó en forma drástica la entrega de medicamentos esenciales a los municipios 

Nación disminuyó en forma drástica la entrega de medicamentos esenciales a los municipios 

Rosario debió salir a comprar medicamentos ante la falta de respuestas del gobierno nacional. La noticia fue confirmada este viernes en una conferencia de prensa que se desarrolló en la Farmacia Central de la Municipalidad de Rosario: la secretaria de Salud, Soledad Rodríguez dio detales sobre la última compra de medicamentos que hizo la ciudad para garantizar el abastecimiento a efectores municipales ante los "escasos envíos" del gobierno de Javier Milei.

"El municipio compra medicamentos desde hace años para los centros de salud, llegando a 300 mil usuarios. Si bien se hace en forma habitual, porque consideramos que el medicamento es un bien esencial y parte del derecho a la salud de nuestra población, nos hemos visto sometidos en los últimos meses a una situación que no era la habitual que tiene que ver con un aumento de la necesidad de compra, como consecuencia del descenso de entrega de medicamentos esenciales por parte del Plan Remediar (nacional)", resaltó.

El Plan Remediar es una política pública de Argentina que originalmente garantizaba el acceso y la entrega gratuita de medicamentos esenciales. Se encuentra en proceso de desfinanciamiento y reestructuración por parte del gobierno nacional. No hay una comunicación oficial del cierre del programa, pero la realidad muestra que dejaron de financiarlo.

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Rodríguez dijo que Rosario reclama en forma diaria por esta situación al gobierno de Milei. "No hay respuestas claras ni formales pero lo que se ve es que el programa dejó de funcionar y se sigue enviando lo que les quedó de stock" pero quizá en septiembre no manden nada, lamentó.

Un problema que se agrava

La secretaria de Salud rosarina señaló que, en el primer trimestre de 2025, el municipio recibió 700 botiquines del programa Remediar con más de 50 línea de productos en cada botiquín". En el último trimestre, los botiquines fueron 200. Y en mayo fueron solo 40 con menos de 30 productos.

"Hablamos de medicamentos esenciales para tratar la hipertensión, la diabetes, para bajar la fiebre, para nebulizar. Esto provocó que debamos aumentar las cantidades que adquirimos". En la última compra, en junio, la Municipalidad de Rosario licitó muchos más productos por un valor de mil millones de pesos, 300 millones más que la última compra, detalló.

Esa cantidad, que ya recibió el área de Salud municipal permite abastecer a los centros médicos públicos de la ciudad por dos meses. Eso implica que en agosto se tiene que volver a hacer una compra importante con fondos del Municipio.

El municipio rosarino debe entregar una cantidad mayor de remedios a los usuario de un sistema que tiene más demanda social

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Aumenta la demanda por la crisis

En esta crisis, además, aumenta la demanda en el sector público. "Venimos mencionando que el número de pacientes que se atiende en el sistema público rosarino aumenta por la cantidad de gente que perdió su empleo formal, pierden su cobertura de salud pierden el acceso y otros que aun teniendo su cobertura social no pueden pagar el coseguro que les piden", contextualizó.

Rodríguez mencionó que hay un 20 por ciento más de ciudadanos que se "pasaron" al sistema de salud público.

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