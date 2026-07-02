Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok

Junto a ellos azotaron a otras cuatro personas en público por apostar en internet y por adulterio

Una pareja recibió 21 azotes en público en la provincia indonesia de Aceh después de que un tribunal de la sharía los declaró culpables de violar la ley islámica por besarse durante una transmisión en vivo en TikTok.

El tribunal de la sharía de Aceh ordenó que ambos fueran azotados 25 veces con una vara de ratán por besarse sin estar casados, aunque redujeron la pena a 21 azotes luego de que pasaron cuatro meses en prisión. El castigo se llevó a cabo en el parque municipal Bustanussalatin, en Banda Aceh, donde hombres encapuchados azotaron al hombre de 22 años y a la mujer de 25, frente a una concurrencia de unas cien personas.

La pareja fue detenida en abril después de que una transmisión en vivo del 27 de febrero, en la que se besaban dentro de un auto en Banda Aceh, se volviera viral dando lugar a denuncias ante las autoridades locales de la sharía en un país de mayoría musulmana.

Aini Nadhirah, de 22 años, estuvo entre el público que presenció los azotes. “En mi opinión están totalmente justificados porque sirven como advertencia a otros residentes de Aceh para que sean más cuidadosos al usar las redes sociales. También crean conciencia de que esas acciones son inaceptables, educando así al público”, dijo.

Una pareja de jóvenes fue castigada públicamente con más de 20 azotes en la provincia de Aceh, Indonesia, luego de ser captada besándose durante una transmisión en vivo en TikTok. Aunque originalmente habían sido condenados a 100 latigazos por un tribunal de la sharía, la sanción… pic.twitter.com/I8qJcqsRwK — ☬☬ (@zondanemesis) July 3, 2026

Aceh es la única provincia de Indonesia que aplica una versión de la ley islámica. El gobierno central laico concedió a la región el derecho a implementar la sharía en 2006 como parte de un acuerdo de paz para poner fin a una guerra separatista. En 2015, Aceh amplió la ley para que se aplicara también a los no musulmanes, que representan alrededor del uno por ciento de la población de la provincia.

La ley permite hasta cien latigazos por delitos contra la moral, como el adulterio o las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. También se permite el castigo con azotes para quienes apuestan y toman, para quienes no asisten a la oración del viernes y para mujeres que visten ropa ajustada.

Otras cuatro personas fueron azotadas en público este jueves por apostar en internet y por adulterio.

Amnistía Internacional Indonesia afirmó que los azotes públicos en Aceh constituyen una violación de los derechos humanos porque son crueles, inhumanos y degradantes para la dignidad humana, aunque Indonesia ratificó una convención que exige la abolición de los castigos inhumanos.