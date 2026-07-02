El tiempo en Rosario: viernes "muy invernal", con cuatro grados bajo cero

Después del día más frío del año habría un repunte en la temperatura, para llegar a una máxima de 17º el martes

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 3 de julio una temperatura máxima de 10º y una mínima que podría llegar a los -4º, que lo convertiría en el día más frío en lo que va del año.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del sur, una marca de 1º y cielo algo nublado que se extendería hacia la mañana, ya con los termómetros marcando -4º. Para la tarde se espera que continúe algo nublado, con una máxima de 10º bajando a 5º durante la noche.

El sábado habría una mejora en la temperatura, que llegaría a 13º de máxima y 1º de mínima, con cielo parcialmente nublado.

Para el domingo se anuncia cielo mayormente nublado, con la máxima manteniéndose en 13º y la mínima subiendo a 4º.

La semana próxima arrancaría con un lunes parcialmente nublado y marcas entre 14º y 4º.

El martes habría una nueva suba de la máxima, que alcanzaría los 17º, mientras que la mínima sería de 3º y el cielo estaría parcialmente nublado.

El miércoles habría poco cambio en las condiciones meteorológicas: 17º de máxima, 4º de mínima y cielo parcialmente nublado.