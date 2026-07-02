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El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento

La provincia firmó un convenio con el Banco Santa Fe para incorporar y renovar cubiertas en la aeroestación. Prevén un inversión privada de $ 825 millones

2 de julio 2026 · 18:02hs
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El aeropuerto busca sumar y mejorar servicios con vistas al crecimiento que se viene. 

El aeropuerto busca sumar y mejorar servicios con vistas al crecimiento que se viene. 

El Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) Islas Malvinas incorporará más de 300 nuevas estructuras de sombra para vehículos y reacondicionará otras 42 ya existentes, en el marco de un convenio firmado entre la terminal aérea y el Banco Santa Fe. La iniciativa permitirá ampliar y mejorar el servicio de estacionamiento para los usuarios, sin representar costos para el aeropuerto.

La firma del acuerdo fue encabezada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien destacó que la intervención forma parte de la estrategia que impulsa el Gobierno provincial para fortalecer la infraestructura aeroportuaria y consolidar la competitividad del AIR mediante inversiones y alianzas con el sector privado.

Las nuevas cubiertas brindarán mayor protección a los vehículos frente a la radiación solar y las altas temperaturas, al tiempo que contribuirán a mejorar la experiencia de quienes utilizan la terminal. La obra será financiada íntegramente por el Banco Santa Fe, con una inversión de 825 millones de pesos.

La iniciativa se inscribe en el proceso de transformación que atraviesa el Aeropuerto Internacional de Rosario, donde en los últimos meses se ejecutaron distintas obras destinadas a ampliar la conectividad aérea, optimizar la infraestructura y acompañar el crecimiento de la actividad comercial y logística.

Valor agregado

Durante el acto, Puccini subrayó que la mejora del estacionamiento representa un valor agregado para la terminal. “Las dársenas de estacionamiento brindan un diferencial para que este aeropuerto pueda competir con otras terminales. Nos interesaba contar con una marca asociada como el Banco Santa Fe, al igual que otras empresas que cada vez más quieren vincularse con el aeropuerto. Eso nos jerarquiza y demuestra que el trabajo conjunto entre el sector público y el privado genera mejores resultados”, afirmó.

El ministro también destacó el crecimiento de la actividad del AIR y recordó que la provincia impulsa programas para potenciar su perfil logístico, como Exporta Simple. “Queremos que desde Rosario se exporte cada vez más y seguir trabajando para consolidar las nuevas rutas aéreas. Si esas conexiones tienen éxito, el aeropuerto continuará creciendo y respondiendo a la demanda de mayor conectividad que plantea el gobernador Maximiliano Pullaro”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, remarcó que “este convenio es un paso más para robustecer la infraestructura y mejorar la experiencia del usuario del Aeropuerto. El objetivo que tenemos de mejorar la capacidad del aeropuerto con nuevas rutas y una estructura, se está cumpliendo con distintas acciones. Posicionarse como hub logístico de cargas y de pasajeros requiere de generar alianzas con el sector privado para potenciar lo que se hace desde el Gobierno de Santa Fe. Sumamos inversiones y generamos espacios para que el usuario tenga una mejor experiencia y nos siga eligiendo”.

Aeropuerto preparado

Por su parte, el presidente del Directorio del AIR, Juan Pío Drovetta, valoró el acuerdo alcanzado con la entidad financiera. “Después de mucho trabajo logramos concretar esta alianza entre el sector público y el privado. Incorporar estos servicios es muy importante, especialmente en una etapa en la que el aeropuerto se prepara para recibir nuevas conexiones”, señaló.

Finalmente, el gerente corporativo del Sector Público del Banco Santa Fe, Hernán González Viberti, destacó que la inversión refleja el compromiso de la entidad con el desarrollo provincial. “Firmamos un convenio estratégico con el Aeropuerto Internacional de Rosario para intervenir integralmente la playa de estacionamiento mediante una inversión directa de 825 millones de pesos. Queremos que esos recursos se traduzcan en infraestructura y permanezcan en el territorio santafesino”, concluyó.

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