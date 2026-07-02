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Milagro en Venezuela: rescataron a un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros

Tras cien horas de trabajo, los rescatistas pudieron sacar con vida a un guardia de seguridad de 43 años de un sótano derrumbado

2 de julio 2026 · 16:29hs
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Hernán Alberto Gil Flores fue rescatado tras ocho días bajo los escombros. Fotografía: Agencia AP.

Hernán Alberto Gil Flores fue rescatado tras ocho días bajo los escombros. Fotografía: Agencia AP.

Los rescatistas sacaron con vida a Hernán Alberto Gil Flores, un guardia de seguridad de 43 años que estuvo ocho días bajos los escombros de un sótano derrumbado tras los dos terremotos que azotaron a Venezuela el 24 de junio pasado.

En la madrugada del jueves y tras cien horas de trabajo, equipos especializados de siete países lograron rescatar con vida a Hernán, quien se encontraba trabajando como guardia de seguridad en el centro comercial Galerías Playa Grande, en la localidad costera de La Guaira.

Según se supo, Flores se encontraba en la garita de seguridad cuando se produjo el primer temblor. Mientras la estructura de hormigón se derrumbaba a su alrededor, su caseta se mantuvo en pie y lo protegió de los escombros.

El equipo de rescate, que contó con especialistas de Chile, Estados Unidos, Portugal, Costa Rica y El Salvador, logró establecer comunicación con Gil Flores durante el fin de semana y utilizaron una cámara telescópica para mantener un contacto constante. Además, a través de un conducto estrecho le pasaron agua y nutrientes líquidos para mantenerlo hidratado.

Después de 100 horas de trabajo para liberarlo, sorteando una estructura muy inestable y condiciones adversas, los rescatistas lograron sacarlo con vida. Gil se encontraba en buenas condiciones y fue trasladado a un centro asistencial.

Fotografía: Agencia AP.

Fotografía: Agencia AP.

Un rayo de esperanza

Su esposa, Gusbimar González, declaró a la agencia de noticias AP que estuvo sumida en la desesperación durante días antes de saber que los rescatistas habían logrado contactar con él. “Cuando supe que estaba vivo, vi un rayo de luz en la oscuridad”, dijo. La pareja tiene dos hijos, de 8 y 10 años.

El caso de Gil Flores es considerado un rescate “milagroso”. El encargado de búsqueda y rescate de la Organización de las Naciones Unidas, Sebastián Mocarquer, aseguró en diálogo con CNN que la mayor cantidad de rescates con vida se hace en los primeros tres días. Después, entre los tres y siete días posteriores hay posibilidades, “pero la probabilidad de éxito baja de manera significativa”.

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A su vez, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el rescate en las redes sociales. “Celebramos la grandeza de la humanidad cuando se une con un solo propósito: salvar a otro. Gracias a nuestros rescatadores y al apoyo de los rescatadores internacionales”, escribió en una publicación en X.

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