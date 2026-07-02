Asociación Rosarina de Fútbol: el miércoles se sortearán las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

La entidad confirmó que los sorteos para el segundo semestre serán el 8 de Julio. El sábado 18 vuelven los partidos

Asociación Rosarina de Fútbol: Provincial dirigido por Daniel Pappalardo fue el mejor equipo del primer semestre en el círculo superior.

La Asociación Rosarina de Fútbol confirmó que los sorteos de las zonas Campeonato y Permanencia en Primera A y B se realizarán el miércoles 8 de julio en el salón principal de la casa madre. Las actividades en todos los torneos retornarán entre el sábado 18 y domingo 19.

Tras disputarse la primera parte del año, donde se conocieron los clubes que disputarán las respectivas zonas en el segundo semestre, se vienen ahora los sorteos en los principales certámenes de Primera A y B. La Primera C se disputa a dos ruedas y los dos primeros clubes ascienden a la Primera B 2027.

En el círculo superior, ocho clubes buscarán el título de la temporada en la "Copa Juegos Odesur 2026" : Provincial, Newell's, Rosario Central, Adiur, Morning Star, Pablo VI, Coronel Aguirre y Unión de Álvarez.

La Zona Permanencia la disputarán Central Córdoba, Banco, Oriental, Gálvez, Tiro Federal, El Torito, San Telmo y Mitre de Pérez. El ganador clasificará a la Zona Campeonato 2027 y los dos últimos descenderán a la Primera B.

Primera B

En la segunda categoría, por la "Copa Centenario de la Asociación Rosarina de Básquet", en la Zona Campeonato ocho instituciones lucharán por los dos ascensos a la Primera A 2027.

La zona quedó de esta manera: Río Negro, Bancario, Defensores Unidos, Club del Gran Rosario, Defensores de Funes, Social Lux, Tiro Suizo y Leones. El club de la familia Messi clasificó en esta zona por haber ganado la Permanencia en 2025.

Los ascensos

La Zona Permanencia la jugarán Botafogo, Alianza Sport, Arijón, General Paz, 1º de Mayo, Renato Cesarini, Fisherton y 7 de Setiembre. El ganador se clasificará para jugar la Zona Campeonato 2027 y los dos últimos descenderán a Primera C 2027.