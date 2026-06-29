Cabo Verde, rival de Argentina: figuras, referentes y denuncias de la sorpresa del Mundial

La Albiceleste enfrentará al conjunto africano el próximo viernes en los 16avos de final, tras el batacazo que dio en el grupo H y eliminó a Uruguay

Vozinha, arquero de Cabo Verde, se ganó el cariño de millones de fanáticos en este Mundial.

Cabo Verde es la sorpresa absoluta de este Mundial 2026 y dio el batacazo en el grupo H para lograr una histórica clasificación a la siguiente ronda, a pesar de no haber ganado ninguno de sus tres partidos. El seleccionado africano enfrentará a Argentina en 16avos de final luego de haber sumado ante dos campeones del mundo .

El próximo viernes 3 de julio, desde las 19, en el estadio de Miami , Cabo Verde tendrá por delante el partido más importante de su historia , por lo que su plantel está decidido a no dejarse llevar por el contexto y buscarán sorprender al vigente campeón de la Copa del Mundo .

Si bien en la previa puede parecer un rival menor para Argentina, su nivel ante España, Uruguay y Arabia Saudita le bastó para terminar invicto y superar la fase de grupos en su debut en un Mundial . Con un equipo sólido en defensa y duro en el contragolpe , los dirigidos por Pedro Leitão Brito, mejor conocido como “Bubista”, llamaron la atención del mundo entero con su juego aguerrido.

Su entrenador Bubista es mucho más que el director técnico, es el diseñador de este plantel que reúne jugadores nacidos en las islas de Cabo Verde junto a otros futbolistas de ascendencia caboverdiana que nacieron en diferentes partes del mundo.

Bubista es el entrenador y diseñador del plantel de Cabo Verde. AP

Entre los 26 convocados para esta Copa del Mundo, el entrenador incorporó jugadores nacidos en Francia, Portugal, Países Bajos y Estados Unidos que eligieron representar al país de sus padres o abuelos, pero también a otros que crecieron en las islas y emigraron para dedicarse al fútbol en otras ligas del mundo.

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La fortaleza física de sus futbolistas fue uno de los aspectos más destacados en la fase de grupos, pero este equipo tampoco renunció a tomar la iniciativa y buscar el gol, tal como lo logró en dos oportunidades ante Uruguay, con un empate 2-2 que quedó en la historia de los mundiales.

Los referentes de Cabo Verde

En el debut ante España, con la igualdad sin goles que impactó al mundo, su arquero Vozinha fue la figura del equipo y se ganó el cariño de millones de fanáticos por su carisma e historia de vida. Tras el partido, el futbolista de 40 años, que quedó libre de un equipo de la segunda división de Portugal, pasó de tener menos de 50 mil seguidores en Instagram a sumar más de 17,3 millones.

Por otro lado, solamente cuatro jugadores del plantel de Cabo Verde juegan en clubes de las principales ligas del fútbol europeo. Los más destacados son Logan Costa, quien pertenece a Villarreal pero no disputó ningún minuto debido a que viene de recuperarse de una rotura de ligamentos en la pasada temporada, y Sidny Lopes Cabral, futbolista de Benfica que se perdió el duelo ante Arabia Saudita por sanción (acumulación de tarjetas amarillas).

En tanto, el lateral Wagner Pina, de Trabzonspor, también es uno de los jugadores con mayores pergaminos junto a Kevin Lenini, mediocampista de Krasnodar que le anotó un tanto a Uruguay en este Mundial. Además, Hélio Varela, de Maccabi Tel Aviv, fue quien ingresó desde el banco e igualó el partido ante la Celeste.

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La denuncia contra el capitán

La polémica no esquivó a Cabo Verde en este Mundial. Su capitán, Ryan Mendes, de Igdir FK de la segunda de Turquía, recibió una denuncia por violación en Nueva Zelanda, durante una fecha Fifa disputada en marzo de 2026.

A sus 36 años, el jugador con pasado en Lille y Le Havre de la Ligue 1, es investigado y la entidad madre del fútbol aseguró que tratará “con la máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada”.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, fue denunciado por violación en pleno Mundial. AP

Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde

La transmisión del encuentro entre Argentina y Cabo Verde será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar