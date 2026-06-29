La Capital | Ovación | Cabo Verde

Cabo Verde, rival de Argentina: figuras, referentes y denuncias de la sorpresa del Mundial

La Albiceleste enfrentará al conjunto africano el próximo viernes en los 16avos de final, tras el batacazo que dio en el grupo H y eliminó a Uruguay

29 de junio 2026 · 11:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
Vozinha

AP

Vozinha, arquero de Cabo Verde, se ganó el cariño de millones de fanáticos en este Mundial.

Cabo Verde es la sorpresa absoluta de este Mundial 2026 y dio el batacazo en el grupo H para lograr una histórica clasificación a la siguiente ronda, a pesar de no haber ganado ninguno de sus tres partidos. El seleccionado africano enfrentará a Argentina en 16avos de final luego de haber sumado ante dos campeones del mundo.

El próximo viernes 3 de julio, desde las 19, en el estadio de Miami, Cabo Verde tendrá por delante el partido más importante de su historia, por lo que su plantel está decidido a no dejarse llevar por el contexto y buscarán sorprender al vigente campeón de la Copa del Mundo.

Si bien en la previa puede parecer un rival menor para Argentina, su nivel ante España, Uruguay y Arabia Saudita le bastó para terminar invicto y superar la fase de grupos en su debut en un Mundial. Con un equipo sólido en defensa y duro en el contragolpe, los dirigidos por Pedro Leitão Brito, mejor conocido como “Bubista”, llamaron la atención del mundo entero con su juego aguerrido.

La sorpresa de Cabo Verde

Su entrenador Bubista es mucho más que el director técnico, es el diseñador de este plantel que reúne jugadores nacidos en las islas de Cabo Verde junto a otros futbolistas de ascendencia caboverdiana que nacieron en diferentes partes del mundo.

Bubista es el entrenador y diseñador del plantel de Cabo Verde.

Bubista es el entrenador y diseñador del plantel de Cabo Verde.

Entre los 26 convocados para esta Copa del Mundo, el entrenador incorporó jugadores nacidos en Francia, Portugal, Países Bajos y Estados Unidos que eligieron representar al país de sus padres o abuelos, pero también a otros que crecieron en las islas y emigraron para dedicarse al fútbol en otras ligas del mundo.

>> Leer más: Messi y el arte de convertir al Mundial en la felicidad del potrero rosarino

La fortaleza física de sus futbolistas fue uno de los aspectos más destacados en la fase de grupos, pero este equipo tampoco renunció a tomar la iniciativa y buscar el gol, tal como lo logró en dos oportunidades ante Uruguay, con un empate 2-2 que quedó en la historia de los mundiales.

Los referentes de Cabo Verde

En el debut ante España, con la igualdad sin goles que impactó al mundo, su arquero Vozinha fue la figura del equipo y se ganó el cariño de millones de fanáticos por su carisma e historia de vida. Tras el partido, el futbolista de 40 años, que quedó libre de un equipo de la segunda división de Portugal, pasó de tener menos de 50 mil seguidores en Instagram a sumar más de 17,3 millones.

Por otro lado, solamente cuatro jugadores del plantel de Cabo Verde juegan en clubes de las principales ligas del fútbol europeo. Los más destacados son Logan Costa, quien pertenece a Villarreal pero no disputó ningún minuto debido a que viene de recuperarse de una rotura de ligamentos en la pasada temporada, y Sidny Lopes Cabral, futbolista de Benfica que se perdió el duelo ante Arabia Saudita por sanción (acumulación de tarjetas amarillas).

En tanto, el lateral Wagner Pina, de Trabzonspor, también es uno de los jugadores con mayores pergaminos junto a Kevin Lenini, mediocampista de Krasnodar que le anotó un tanto a Uruguay en este Mundial. Además, Hélio Varela, de Maccabi Tel Aviv, fue quien ingresó desde el banco e igualó el partido ante la Celeste.

>> Leer más: Todas las llaves de los 16avos del Mundial, con rivales posibles de Argentina de poca historia hasta semis

La denuncia contra el capitán

La polémica no esquivó a Cabo Verde en este Mundial. Su capitán, Ryan Mendes, de Igdir FK de la segunda de Turquía, recibió una denuncia por violación en Nueva Zelanda, durante una fecha Fifa disputada en marzo de 2026.

A sus 36 años, el jugador con pasado en Lille y Le Havre de la Ligue 1, es investigado y la entidad madre del fútbol aseguró que tratará “con la máxima seriedad cualquier denuncia de conducta inapropiada”.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, fue denunciado por violación en pleno Mundial.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde, fue denunciado por violación en pleno Mundial.

Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde

La transmisión del encuentro entre Argentina y Cabo Verde será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Noticias relacionadas
Ryan Mendez, el capitán de Cabo Verde, en el partido de este viernes ante Arabia Saudita.

El capitán de Cabo Verde, próximo rival de Argentina en el Mundial, es investigado por una violación

Cabo Verde, la selección africana debutante que ahora se medirá ante Argentina, los campeones del mundo.

Y el rival de Argentina en los 16 avos de final será una selección debutante: Cabo Verde

Lionel Messi y Leandro Paredes, en el festejo del segundo gol del rosarino y de la selección argentina en el choque ante Austria.

Qué rival puede tocarle a la selección argentina en los 16avos de final del Mundial

El gesto de Bubista, entrenador de Cabo Verde, a Marcelo Bielsa en la previa del encuentro

El reclamo del entrenador de Cabo Verde a Marcelo Bielsa: "Él nos enseñó a tener fair play"

Ver comentarios

Las más leídas

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

Lo último

Cabo Verde, rival de Argentina: figuras, referentes y denuncias de la sorpresa del Mundial

Cabo Verde, rival de Argentina: figuras, referentes y denuncias de la sorpresa del Mundial

El Partido Socialista impulsa una alternativa para 2027 con el arco opositor: ¿quiénes están?

El Partido Socialista impulsa una alternativa para 2027 con el arco opositor: ¿quiénes están?

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

Policía atacado en un partido de fútbol: piden que los clubes ayuden a erradicar la violencia

Desde el área Seguridad del gobierno provincial remarcaron que, tras el incidente en Carcarañá, se ponen bajo la lupa los operativos en las ligas regionales

Policía atacado en un partido de fútbol: piden que los clubes ayuden a erradicar la violencia
El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: Fue un acto de salvajismo
La Región

El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: "Fue un acto de salvajismo"

Confirmaron la muerte cerebral del policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá
La Región

Confirmaron la muerte cerebral del policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía
Policiales

Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido
La Ciudad

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

Por Lucas Aranda
La Ciudad

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Ovación
Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final
Ovación

Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final

Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final

Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

Copa Santa Fe: Argentino venció a Unión de Arroyo Seco y espera a Central

Copa Santa Fe: Argentino venció a Unión de Arroyo Seco y espera a Central

Policiales
Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía
Policiales

Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Murió el hombre atacado con un machete en entradera en Granadero Baigorria

Murió el hombre atacado con un machete en entradera en Granadero Baigorria

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

La Ciudad
Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido
La Ciudad

Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

Llega una nueva Luna de Fresa: qué es y cuándo se la puede ver en el cielo

Llega una nueva Luna de Fresa: qué es y cuándo se la puede ver en el cielo

Alerta, corazón: qué es el síndrome de fragilidad y las 8 claves para vivir mejor

Alerta, corazón: qué es el "síndrome de fragilidad" y las 8 claves para vivir mejor

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano
Policiales

Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo
La Ciudad

70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera
Policiales

Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá
La Región

Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos
La Región

Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte
La Ciudad

Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte

Con miles de desaparecidos, Venezuela acelera la búsqueda de sobrevivientes
Información General

Con miles de desaparecidos, Venezuela acelera la búsqueda de sobrevivientes

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino
Ovación

Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central
Economía

Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central

La industria autopartista profundiza su crisis: la actividad cayó 8,9 %
Economía

La industria autopartista profundiza su crisis: la actividad cayó 8,9 %

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera
La Ciudad

Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera

Refuerzan protocolos para responder ante la posible llegada de El Niño
La Región

Refuerzan protocolos para responder ante la posible llegada de El Niño

Unionbat cerró su planta en Gualeguaychú y dejó a más de cien familias sin trabajo
Economía

Unionbat cerró su planta en Gualeguaychú y dejó a más de cien familias sin trabajo

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro
Policiales

Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

Cómo comprar un auto híbrido en Rosario: qué aspectos son claves

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Cómo comprar un auto híbrido en Rosario: qué aspectos son claves

El peor final: hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela
Ovacion

El peor final: hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

El 1 % de las rosarinas usa los óvulos congelados para buscar un embarazo después

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El 1 % de las rosarinas usa los óvulos congelados para buscar un embarazo después

Rosario le responde a Venezuela: colecta reunió medicamentos y pañales
La Ciudad

Rosario le responde a Venezuela: colecta reunió medicamentos y pañales

Juicio por jurados en San Nicolás: declararon inocente por homicidio a una mujer

Por Claudio Berón
Policiales

Juicio por jurados en San Nicolás: declararon inocente por homicidio a una mujer