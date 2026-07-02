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El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018

Los bonos soberanos en dólares cerraron con ligeras subas. El dólar frenó su racha alcista y el Banco Central pudo sumar reservas

2 de julio 2026 · 21:56hs
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Los bonos cerraron levemente en alza y el riesgo país retrocedió hasta los 415 puntos. El gobierno celebra.

Los bonos cerraron levemente en alza y el riesgo país retrocedió hasta los 415 puntos. El gobierno celebra.

Los bonos en dólares cerraron con ligeras alzas de hasta 0,5%, extendiendo la racha positiva del mes de junio. En ese marco, el riesgo país medido por el JP Morgan quebró un nuevo mínimo desde fines de abril del 2018 y se ubicó en 415 puntos.

“Vemos que el mercado sigue posicionándose en Argentina, aunque de manera selectiva”, destacó Pablo Lazzati CEO de Insider Finance.

Ahora, los mercados se concentran en el plano político mientras siguen las dudas por la dinámica de la economía para este segundo semestre, tras una caída de 8% real en la recaudación.

El Banco Central (BCRA) adquirió u$s 25 millones, por lo que el stock subió u$s 948 millones y finalizó en u$s 48.004 millones. En las dos primeras jornadas de julio, las reservas acumularon una mejora de u$s 3.131 millones, después de la fuerte caída contable registrada en el cierre del mes pasado.

Respiro cambiario

El dólar oficial cayó por primera vez en cinco jornadas pero se mantuvo cerca de máximos anuales y amplió la brecha con el dólar contado con liquidación (CCL) al 5,5%. La tendencia alcista se observa desde junio, luego de varios meses de relativa estabilidad en la city.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio perdió $ 1a $ 1.488 para la venta. De esta manera, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy de $ 1.809,35) se ubicó a 21,3%. El monto operado en el segmento de contado fue de casi u$s 558 millones.

Pese a la baja, la aceleración del tipo de cambio en los últimos días se produjo después de que junio registrara la mayor suba mensual del año para el dólar oficial, de un 5,3%. Este escenario, reabrió el debate sobre cuál será la dinámica cambiaria durante el segundo semestre.

Desde Aurum Valores, destacaron que el BCRA redujo el ritmo de compra de divisas en el mercado y cerró junio con un promedio menor al de comienzo de año. “Los drivers que vemos para esto: reducción de emisiones de ONs y menor liquidación del agro”.

“Esto último podría deberse a que parte de las exportaciones de granos se liquidaron al año pasado aprovechando retenciones cero, bajo un beneficio de poder entregar la mercadería hasta 360 días después de liquidar en el MLC”, explicaron.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA) se sostuvo a $ 1.510 para la venta. Entre los paralelos, el MEP operó a $ 1.522,16, mientras que el CCL lo hizo a $1.569,95.

Las expectativas

En el mercado, sin embargo, la expectativa sigue siendo la de un ajuste gradual antes que un salto discreto. Los contratos de dólar futuro continúan reflejando esa visión: descuentan un tipo de cambio mayorista cercano a los $ 1.655 hacia diciembre, muy por debajo del techo de la banda cambiaria vigente.

Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero, señaló días atrás que el BCRA habría vuelto a intervenir en el mercado de futuros luego de reducir significativamente su posición vendida. Según explicó, esa estrategia, junto con la venta de bonos dollar linked, apunta a ofrecer cobertura cambiaria y contener la volatilidad del dólar. “La clave será encontrar un equilibrio entre un dólar que no quede demasiado atrasado para permitir acumular reservas, pero que tampoco se adelante al punto de complicar el proceso de desinflación”, sostuvo.

En las mesas de dinero también comienza a instalarse la idea de que el gobierno estaría cómodo con un tipo de cambio algo por encima de los niveles observados durante el primer semestre, aunque todavía lejos del techo de la banda cambiaria.

El economista Gustavo Ber sostuvo que el tipo de cambio “podría experimentar otro reacomodamiento, aunque no mucho más allá de los $ 1.500 durante julio”, en un contexto donde el gobierno buscaría mantener un ritmo de depreciación consistente con la desaceleración de la inflación.

Con una menor oferta de dólares del agro, el comportamiento de la demanda de divisas y la estrategia de intervención oficial pasarán a ser los principales factores que seguirán los inversores en las próximas semanas.

En el mercado accionario, el índice líder de la bolsa porteña, por su parte, avanzó 1% a 3.159.675,38 unidades, mientras que en moneda dura escaló 0,5% a 2.005,56 puntos.

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