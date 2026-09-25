Furor por la visita del Papa: parroquias y agencias de viajes ya ofrecen paquetes para participar de las misas

A más de un mes para la llegada del Sumo Pontífice a Argentina, en Rosario hay listas de espera para ir a verlo

Desde que se confirmó la visita del Papa León XIV a Argentina para noviembre , parroquias y agencias de viaje de Rosario empezaron a organizar viajes para presenciar las misas que el sumo pontífice de la Iglesia Católica brindará en las ciudades de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Y a más de un mes, muchas ya tienen lista de espera de pasajeros que no quieren perderse el acontecimiento.

"Tenemos muchas más consultas por la visita del Papa que por el partido despedida de Messi de la selección nacional" , asegura María Laura Damico, titular de Santa Lucía Viajes, para ilustrar el sentimiento que despierta la llegada de León XIV.

La agencia ofrece un viaje de día completo a Luján, con traslado ida y vuelta y coordinadores, por 90 mil pesos por persona, más el 3 % de gastos de reserva, y según cuenta Damico, "antes de que se confirmara el itinerario ya teníamos gente anotada en lista de espera".

La elección de Luján como destino, dice, tiene que ver con la historia del lugar y, también, con la de las empresas de viaje de Rosario . "Ya en la década del 40, y mucho antes de que se pusiera de moda el miniturismo, los primeros transportistas de la ciudad ofrecían viajes a la Basílica, así que un poco por esa tradición y otro poco porque nos parecía que iba a ser un lugar con un ingreso y egreso más accesible, decidimos ir a ese lugar", explica.

La oferta de las agencias de turismo rosarinas abarca desde pasajes en micro hasta reservas en hoteles y departamentos. Catalinas Viajes planificó dos salidas: a la ciudad de Buenos Aires el 9 de noviembre y a Luján, el 11. La oferta incluye los traslados ida y vuelta, servicio de abordo y coordinación por 85.900 por pasajero.

La empresa comenzó a ofrecer los paquetes hace un mes, pero las consultas comenzaron recién esta semana cuando se anunciaron los días y los horarios de las misas que el Sumo Pontífice de la Iglesia católica ofrecerá en su visita. "El hecho de que se haya declarado feriado nacional el 9 de noviembre ayudó mucho para que la gente decida viajar", señala Marcelo Méndez, referente de Catalinas Viajes, y destaca que desde que se anunció el asueto "empezaron a crecer las consultas sobre los paquetes".

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La firma Irazoqui planificó traslados para acompañar las celebraciones de las misas que el Papa brindará en el Monumento a los Españoles, del barrio porteño de Palermo, el lunes 9 y la misa de despedida en la Basílica de Luján, el miércoles 11. Los precios oscilan entre 95 mil y 125 mil pesos, según los servicios.

"Lanzamos la promoción apenas se confirmó el viaje a la Argentina y empezamos a recibir muchísimas consultas", señala Juliette Irazoqui, titular de la agencia. "La gente está muy entusiasmada por lo que significa esta visita papal, es un momento histórico que moviliza a gente de todas las edades, muchas familias completas y grupos de jóvenes", afirma.

Otras agencias ofrecen servicios a Córdoba, con traslados y alojamiento incluidos. La empresa Promar Viajes y Turismo, por ejemplo, publicita el viaje a Córdoba para estar junto al Papa, estadía de dos noches en Villa Carlos Paz y excursión a Cura Brochero y Mina Clavero con media pensión y asistencia de salud por 250 mil pesos. "Es una oportunidad única y doblemente religiosa", indicaron desde la tradicional firma.

León XIV permanecerá en la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Su visita marcará el regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas: el último pontífice que estuvo en territorio argentino fue Juan Pablo II, en 1987.

En las parroquias

En agosto pasado, la Catedral de Rosario organizó una peregrinación para que fieles de la ciudad puedan acompañar la visita del papa León XIV a la Argentina. La delegación rosarina viajará el 10 de noviembre a Córdoba. La segunda escala del pontífice en el país fue elegida por su cercanía y por las facilidades logísticas para participar de las actividades previstas.

El paquete incluye viaje de ida y vuelta desde Rosario y tiene un costo de 60 mil pesos. Las inscripciones se realizan en la secretaría parroquial de la iglesia ubicada en Buenos Aires y Córdoba.

El párroco de la Catedral, Osvaldo Macerolla, destaca la amplitud de la convocatoria. "Cada parroquia va organizando los viajes para invitar a sus fieles a alguna de las misas que va a celebrar el Papa", afirma y asegura que la respuesta es muy buena.

Darío Esquivel tiene a su cargo la organización de la congregación de la Iglesia María Auxiliadora desde donde estiman saldrán varios vehículos con destino a Luján. "Ya tenemos tres trafics llenas y estamos completando un cuatro colectivo", señala y cuenta que en los últimos días no para de recibir llamados preguntando por los viajes que tienen un valor de $80.000 y pueden financiarse en dos cuotas.

"Desde que se anunció el feriado del día lunes 9, nos llueven los mensajes", advierte y cuenta que mientras las personas mayores y las familias prefieren participar de la misa hay grupos de jóvenes que participarán de la vigilia que se realizará en Luján a la espera de la misa.

En la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Funes, Georgina Medina lleva varios días contestando mensajes de WhatsApp de personas interesadas en viajar a Luján. "La verdad estoy super sorprendida por la impresionante predisposición que tienen los feligreses para acudir al encuentro del papa", asegura y destaca que pese a que las expectativas eran llenar un colectivo, "ya completamos un ómnibus, una trafic y estamos con una segunda trafic casi completa".

León XIV sumó a Argentina como destino en su gira por Sudamérica que comenzará en Uruguay, el 6 de noviembre, y termina once días después en Perú. En Argentina estará entre el 8 y 11 de noviembre, desembarcará en Buenos Aires, visitará Córdoba y por último viajará a la Basílica de Luján para cerrar su gira en el país, antes de arribar a Perú.