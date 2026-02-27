La Capital | Novedades | Argentina

Una nueva moto de entrada llega al mercado Argentino

El mercado argentino de motocicletas incorpora un nuevo modelo dentro del segmento de baja cilindrada, un espacio que concentra buena parte de las ventas y reúne perfiles de uso muy distintos

27 de febrero 2026 · 14:56hs
La propuesta está orientada a la movilidad cotidiana y al trabajo urbano, con un planteo centrado en la simplicidad, la funcionalidad y la accesibilidad.

La incorporación corresponde a la firma india Bajaj, que, a través de su representante local Grupo Corven, amplía su oferta en Argentina con una moto street de entrada. El modelo se integra en un segmento dominado por configuraciones simples y uso intensivo, con usuarios que priorizan previsibilidad, bajo consumo y costos de mantenimiento contenidos.

Con un diseño sobrio y enfoque utilitario, la motocicleta fue pensada para el uso diario, el tránsito urbano y las rutinas exigentes. La propuesta es directa: resolver el traslado cotidiano sin agregar complejidad innecesaria, tanto para quienes la usan como medio de transporte principal como para quienes la incorporan como herramienta de trabajo.

En lo mecánico equipa un motor monocilíndrico de 102 cc refrigerado por aire, asociado a una caja de cuatro velocidades, una configuración habitual en el segmento. El tanque supera los 10 litros de capacidad, un punto a favor para el uso cotidiano y los recorridos frecuentes.

El conjunto incluye suspensiones orientadas al confort urbano y un sistema de frenos a tambor con distribución combinada, pensado para aportar mayor estabilidad en el uso diario. En materia de equipamiento suma elementos prácticos como puerto USB, caballete central y portaequipajes trasero, detalles valorados por quienes priorizan funcionalidad sobre soluciones sofisticadas.

Por dimensiones, peso y despeje del suelo, el modelo se ubica dentro de los parámetros habituales de las motos de entrada, buscando adaptarse a calles en condiciones variables y al tránsito urbano. Llega al mercado con una garantía de 24 meses o 30.000 kilómetros y estará disponible en tres combinaciones de colores sobrios.

El precio sugerido es de $1.990.000, cifra que la posiciona entre las motocicletas 0 km más accesibles del mercado argentino y refuerza su enfoque en el acceso y el uso diario como principales factores de elección.

