La Capital | FNGA | biocombustibles

La nueva barrera europea que amenaza a los biocombustibles argentinos

Un cambio regulatorio en Bruselas podría cerrar el principal mercado del biodiésel de soja, abriendo un debate técnico y geopolítico.

Lic. Lara Sabino

23 de febrero 2026 · 15:52hs
La reciente decisión de la Comisión Europea de reclasificar a la soja como cultivo de “alto riesgo ambiental” sacudió de lleno a uno de los complejos productivos más estratégicos de la Argentina: el del biodiésel de soja.

Si la normativa se confirma, la Unión Europea dejaría de importar biodiésel de soja y aceite de soja para uso energético, lo que implicaría en la práctica el cierre de uno de los mayores mercados externos para este producto y un impacto estimado en unos USD 350 millones anuales en exportaciones argentinas.

Qué decidió Europa y por qué afecta al biodiésel de soja argentino

El conflicto se origina en un documento técnico de la Comisión Europea que revisa los criterios de cambio indirecto del uso del suelo (ILUC) aplicados a los cultivos destinados a biocombustibles. Allí, por primera vez, la soja pasa a integrar la categoría de “alto riesgo ILUC”, equiparada al aceite de palma.

En términos prácticos, eso significa que el biodiésel de soja deja de contar como combustible renovable dentro de la Directiva de Energías Renovables (RED III). Las petroleras europeas, que están obligadas a cumplir metas de energía renovable en el transporte, ya no podrán computar biodiésel de soja para esas metas. Y cuando un producto pierde ese reconocimiento regulatorio, se vuelve económicamente inviable dentro del esquema europeo.

Al mismo tiempo, el bloque mantiene habilitado el uso de aceite de colza, mayormente producido dentro de la propia Unión Europea, lo que refuerza la percepción de que la medida tiene también un fuerte componente de protección a la industria interna.

La decisión europea se apoya en el concepto de ILUC, que sostiene que destinar cultivos como la soja a energía desplaza otras actividades agrícolas hacia nuevas zonas, muchas veces sobre bosques o ecosistemas con alto carbono. Ese desplazamiento indirecto sumaría emisiones adicionales al balance del biocombustible.

El problema es que se trata de un enfoque altamente modelizado. No evalúa territorio real ni datos satelitales lote por lote, sino que proyecta escenarios globales basados en supuestos económicos amplios. Estas simulaciones no diferencian regiones donde la superficie agrícola se expande de otras donde se mantiene estable —como ocurre en buena parte de la Argentina— y tampoco incorporan prácticas de manejo que reducen emisiones.

El análisis técnico de CPBIO sobre los límites metodológicos del ILUC

Desde una perspectiva estrictamente técnica, la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos (CPBIO) advierte que el concepto de ILUC se encuentra en un estado metodológico altamente incierto y que, por esa razón, no debería ser tratado como una categoría de impacto ambiental directamente atribuible a un cultivo ni como una variable regulatoria cuantificable de manera robusta. Señalan que el IPCC, referencia máxima para la contabilidad de GEI bajo Naciones Unidas, no define ni operacionaliza el ILUC como una variable explícita en sus guías de inventarios, limitando la contabilidad a cambios de uso del suelo observados y directamente atribuibles. Si bien el IPCC reconoce la existencia de efectos indirectos, enfatiza que dependen fuertemente del modelo y que las incertidumbres pueden superar el propio efecto estimado. En consecuencia, el ILUC puede ser una hipótesis de investigación, pero no una variable regulatoria cuantificada.

A ello se suma que, bajo normas internacionales como ISO 14040, ISO 14044 e ISO 14067, el ILUC no es un componente obligatorio de la huella de carbono precisamente porque no es medible de manera directa, no es atribuible a un actor específico y su cálculo depende exclusivamente de modelización. En línea con esta visión —y con lo señalado en paneles de la Organización Mundial del Comercio (DS593 y DS600)— no existe un estándar internacional acordado que permita convertir el ILUC en un umbral regulatorio vinculante. Por lo tanto, trasladar resultados sensibles a supuestos de modelización a un plano normativo —como ocurre en el Reglamento (UE) 2019/807— introduce riesgos de arbitrariedad, falta de comparabilidad y baja robustez científica.

La mirada local: una cadena que ya está descarbonizando

Desde la agroindustria argentina, la reacción fue inmediata. Para CIARA-CEC, representada por Gustavo Idígoras, la decisión europea se apoya en premisas que no reflejan la realidad productiva del país. El sector sostiene que la cadena local viene reduciendo su huella de carbono hace años y que la clasificación de la soja como cultivo de “alto riesgo” no tiene correlato en la evidencia territorial ni en el desempeño ambiental del propio biocombustible.

En términos técnicos, el planteo descansa en tres argumentos principales:

  • Estabilidad de la superficie agrícola.La soja argentina no muestra expansión sobre bosques ni pastizales desde hace más de una década; por el contrario, la superficie se encuentra estable o con leves retrocesos, según datos oficiales relevados por organismos nacionales e internacionales.
  • Alto desempeño climático del biodiésel nacional.Los estudios de análisis de ciclo de vida utilizados para certificar exportaciones a la Unión Europea muestran que el biodiésel argentino logra reducciones de emisiones cercanas al 70% respecto del gasoil.
  • Prácticas de manejo conservacionista.La cadena sojera argentina incorpora desde hace décadas prácticas como la siembra directa y rotaciones, que reducen el disturbio del suelo, favorecen la conservación del carbono y mejoran el desempeño ambiental del cultivo.

En síntesis, el biodiésel argentino proviene de una cadena que ya está descarbonizando, con trazabilidad creciente y sin expansión reciente sobre áreas sensibles.

Comercio, clima y reglas del juego

La propia CIARA-CEC planteó que, si la medida avanza, el sector ya trabaja con Cancillería y el Ministerio de Economía en una estrategia que incluye la presentación de información técnica, posibles acciones en la Organización Mundial del Comercio y la revisión de cláusulas del acuerdo UE–Mercosur recientemente firmado.

El núcleo del reclamo no es solo la pérdida de un mercado, sino la lógica detrás de la decisión: se cuestiona que se aplique un criterio de riesgo generalizado a un cultivo cuya superficie no se expande en el país y a una cadena que ya avanzó en certificaciones ambientales robustas. Para el sector, esto implica evaluar situaciones diversas bajo un mismo parámetro, sin diferenciar desempeños territoriales.

La tensión entre ambas visiones muestra un punto crítico de la agenda global: cómo evitar que la política climática se transforme en una nueva forma de proteccionismo, sin por eso resignar estándares ambientales más exigentes.

Hacia una agenda común de clima y desarrollo

El caso del biodiésel de soja argentino tensiona dos agendas que, en teoría, deberían ser aliadas: la del clima y la del desarrollo sostenible.

Si la discusión se reduce a listas negras de cultivos “buenos” y “malos”, se corre el riesgo de perder de vista lo esencial: lo que importa no es el nombre del cultivo, sino cómo, dónde y bajo qué reglas se produce.

En esa tensión, el biodiésel santafesino es mucho más que un producto de exportación: es un caso testigo de cómo se negocian las reglas de la transición energética global y un activo estratégico para avanzar hacia una descarbonización que sea ambientalmente sólida y, al mismo tiempo, compatible con el desarrollo productivo regional.

