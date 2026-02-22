La Capital | Ovación | Copa del Mundo

El trofeo original de la Copa del Mundo pasó por Argentina con un espectacular show

Por primera vez en la historia, la copa original Fifa visitó el país con Argentina como campeón vigente. Jugadores del 78 y el 86, y miles de hinchas, presentes

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

22 de febrero 2026 · 06:10hs
La Copa del Mundo original de la Fifa y los campeones del mundo de Argentina alrededor. Todo emoción.

GENTILEZA COCA COLA

La Copa del Mundo original de la Fifa y los campeones del mundo de Argentina alrededor. Todo emoción.
En el ingreso al evento

En el ingreso al evento, no podía faltar la hinchada argentina poniéndole música y color a la tarde.
La imponente Copa del Mundo mide unos 37 centímetros de altura y pesa poco más de 6 kilos. Su diseño muestra dos figuras humanas sosteniendo el planeta

La imponente Copa del Mundo mide unos 37 centímetros de altura y pesa poco más de 6 kilos. Su diseño muestra dos figuras humanas sosteniendo el planeta, evocando la globalidad del fútbol.
El vestuario de la selección argentina fue recreado a la perfección en uno de los espacios.

El vestuario de la selección argentina fue recreado a la perfección en uno de los espacios.
El Pasaporte Mundial registraba el paso por cada estación antes de llegar a conocer la Copa del Mundo.

El "Pasaporte Mundial" registraba el paso por cada estación antes de llegar a conocer la Copa del Mundo.

Única. Inigualable. La más deseada. El trofeo original de la Copa del Mundo de la Fifa hizo escala en Argentina, por la tierra de los campeones, con un evento plagado de emoción, música, homenajes, recuerdos imborrables y un repaso por la historia del certamen más trascendental del planeta.

Fueron dos jornadas en Buenos Aires, en el centro de eventos de La Rural. La primera el jueves 19, que contó con la conducción de Sergio Goycochea, para darle pie a la presentación de ella: la Copa del Mundo. Quien la presentó fue la “Leyenda FIFA” Oscar Ruggeri, a su vez acompañado por otros campeones del mundo como Ubaldo Matildo Fillol, Jorge Burruchaga, Sergio Batista, Ricardo Giusti, Héctor Enrique y Carlos Daniel Tapia. Mientras que el viernes 20 se abrió la posibilidad de que los hinchas se acerquen a ver la copa y disfrutar de un entorno espectacular.

La apertura fue con los campeones del mundo

“Esta no la vemos seguido porque es la original. La verdad que te emociona. Antes que todo, me duele en el alma, en este lugar tendría que estar mi capitán Maradona, que nos hizo muy felices a todos”, arrancó emocionado el ‘Cabezón’ Ruggeri, levantando los aplausos de todos los presentes, entre ellos el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia. También le dedicó unas palabras a Carlos Bilardo, DT campeón en México 86: “Nos dijo ‘muchachos, plata conmigo no van a ganar. Pero salgan campeones del mundo que se lo van a reconocer toda la vida’. Gracias Bilardo por lo que nos dijiste. Nos hiciste sufrir, pero valió la pena”.

WhatsApp Image 2026-02-21 at 6.11.34 PM
En el ingreso al evento, no podía faltar la hinchada argentina poniéndole música y color a la tarde.

En el ingreso al evento, no podía faltar la hinchada argentina poniéndole música y color a la tarde.

Otros de sus compañeros también alabaron al técnico campeón mundial. “Fue el trabajo de un entrenador loco, que nos convenció de que podíamos ser campeones del mundo”, dijo Burruchaga. “Carlos nos había explicado lo que era jugarlo, lo que era ganarlo. Jugábamos por la gloria”, contó el ‘Checho’ Batista.

>>Leer más: Lionel Scaloni devolvió la Copa del Mundo y dejó una promesa sobre la selección para el Mundial 2026

Carlos Daniel Tapia también le agradeció a otros integrantes de aquel plantel: “Este trofeo se lo lleva Brown, el profe Echeverria, Cuciuffo, Diego, todos los que hicieron parte de esta historia. Estoy muy agradecido con Menotti que me hizo debutar y con Bilardo que me llevó el Mundial”.

El “Negro” Enrique fue otro de los que emocionó con su relato: “Dejé el fútbol a los 16 años para ir a trabajar y darle una mano a mis padres. Veía a los campeones del ‘78 y me daba una alegría espectacular. Ocho años después pude ponerme la camiseta celeste y blanca y defenderla con el corazón. Gracias al Flaco Menotti, a Bilardo y a mis viejos, porque sin ellos no hubiéramos logrado absolutamente nada. Los verdaderos campeones del mundo son ellos”.

WhatsApp Image 2026-02-21 at 6.11.46 PM
La imponente Copa del Mundo mide unos 37 centímetros de altura y pesa poco más de 6 kilos. Su diseño muestra dos figuras humanas sosteniendo el planeta, evocando la globalidad del fútbol.

La imponente Copa del Mundo mide unos 37 centímetros de altura y pesa poco más de 6 kilos. Su diseño muestra dos figuras humanas sosteniendo el planeta, evocando la globalidad del fútbol.

Y llegó el turno de Ubaldo Matildo Fillol, el representante del plantel que le dio la primera estrella a Argentina en el 78, que rápidamente recordó al Flaco Menotti: “El primer homenaje es para el Flaco César Luis Menotti. Faltaba un mes para que arranque la Copa y estábamos concentrados en José C. Paz. Un día, después del almuerzo, me tocó atender a la prensa española. Me preguntaron quién iba a ser campeón del mundo y respondí ‘nosotros, Argentina’. El periodista se rió. No le dije nada, me levanté y me fui. Yo estaba convencido de que iba a ser así, teníamos una fortaleza humana tremenda”, cerró el Pato.

El segundo día fue para los hinchas de Argentina

A las 9 de la mañana se abrieron las puertas para aquellos fanáticos que se registraron previamente vía web y obtuvieron sus entradas. El desfile de hinchas fue incesante hasta el cierre a las 19. No hubo distinción de edades ni de nacionalidades, todo el mundo quería estar cerca de la copa más preciada.

>>Leer más: Directo a los libros del Mundial: cuál será el partido mil de la historia de la Copa del Mundo

Al ingreso al predio, la recepción era una batucada representando la hinchada argentina, donde no faltaron banderas, bombos, platillos y trompetas. Acostumbrados los locales, sí fue una verdadera atracción para los extranjeros, que grababan cada momento maravillados con la fiesta popular del hincha albiceleste.

Luego fue momento de ingresar al evento en si. En la entrada se recibía un “Pasaporte Mundial” para rellenar con siete estampillas, cada una representando un capítulo de la historia a superar para llegar hasta el último, la foto con la Copa del Mundo. Quizás, emulando el camino de una selección con los siete partidos para consagrarse (a partir de este Mundial serán 8).

WhatsApp Image 2026-02-21 at 6.11.54 PM
El vestuario de la selección argentina fue recreado a la perfección en uno de los espacios.

El vestuario de la selección argentina fue recreado a la perfección en uno de los espacios.

Las estaciones para la emoción

La primera estación era una exhibición de las pelotas de todos los mundiales. No faltaron la recordada Tango (Argentina 1978), la histórica Azteca (México 1986), la veloz Fevernova (Corea-Japón 2002), la impredecible Jabulani (Sudáfrica 2010), la colorida Brazuca (Brasil 2014) o la moderna Al Rihla (Qatar 2022). Todas escoltando a la más nueva del grupo: la Trionda del Mundial 2026.

La segunda parada fue una sala con pantallas interactivas con preguntas y respuestas, dando a los ganadores stickers oficiales de la competición. Con la estampilla recolectada, la tercera estación fue un recorrida a través de la historia por las canciones más icónicas de los mundiales interpretadas por una banda en vivo. Sonaron el inolvidable clásico “Un'estate italiana” de Bennato-Nannini (1990), el himno latino “La copa de la vida” de Ricky Martin (1998) y el pegadizo “Waka waka” de Shakira (2010), entre otras.

>>Leer más: Mundial 2026: con dos sorpresas, cuáles son los nuevos clasificados a la Copa del Mundo

El cuarto peldaño fue el ‘vestuario en vivo’ de la selección argentina. Con todas las camisetas del plantel en vitrinas, en el centro de la sala había un holograma en pantalla de Messi arengando a sus compañeros, provocando una inmersión sublime, como si fueras uno más de la Scaloneta.

WhatsApp Image 2026-02-21 at 6.12.10 PM
El

El "Pasaporte Mundial" registraba el paso por cada estación antes de llegar a conocer la Copa del Mundo.

La quinta y sexta sala fue a puro festejo. Primero con un estadio en experiencia 360° , con tribunas, show de luces y la sensación de estar en un Mundial, con las imágenes más icónicas de la historia. Lo siguiente fue pasar a un escenario ambientado como el Obelisco porteño, emulando el festejo de millones de argentinos tras conseguir el título en Qatar, mientras de fondo se escuchaba el relato del último penal de Gonzalo Montiel contra Francia. Una explosión de papelitos te despedía y te dejaba en la puerta de lo más esperado: la estación número 7.

Allí estaba ella, a lo lejos, imponente, con un brillo que pulverizaba la vitrina que la resguardaba. Solo unos metros te separaban del encuentro. Tras una breve conversación con un robot que te guiaba (sí, lo que leyó), el camino desembocaba a los pies del trofeo. Un fotógrafo oficial retrataba el momento y te regalaba una foto para toda la vida, con esa misma copa que levantaron Passarella en el Monumental en el 1978, Maradona en el Azteca en el 1986 y Messi en el Lusail en 2022. Impagable.

