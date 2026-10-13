On The Spot celebró sus nueve años con una fiesta artística en la calle La cuadra de Dorrego 343 se vistió de fiesta para celebrar los nueve años de On The Spot con una propuesta artística inclusiva que reunió a alumnos, docentes y familias 13 de octubre 2026 · 10:55hs

On The Spot celebró sus nueve años con una jornada en la que la calle y la escuela se integraron en un mismo escenario. Durante la tarde, familias y vecinos se acercaron a Dorrego 343 para compartir música, actividades y propuestas de los emprendimientos que acompañaron el evento.

Más de 100 alumnos de distintas edades fueron los rotagonistas de la celebración, con presentaciones de las princesas de Encantadas Shows y las alumnitas más pequeñas de On The Spot, las Encantaditas; un medley de canciones de Broadway y un homenaje a las canciones de la infancia de los más grandes, presentando por los niños; una propuesta de Adolescentes con canciones pop; el Tiny desk del Xp Unplugged, una presentación cantada de las docentes junto al pianista Leonel Luquez, y un flashmob como cierre final presentado por el grupo XP musicales.

La programación también incluyó un “Open House” a los espacios nuevos de On the Spot para que los asistentes del evento pudieran recorrer sus salas y conocer el lugar donde sedesarrollan las clases y los procesos artísticos. Allí también se habló del entrenamiento vocal fonoaudiológico a cargo de Gina Paturzo y de las distintas actividades que se dictanen el nuevo espacio.

La cuadra sumó puestos gastronómicos, actividades para chicos, espacios para encontrarse y charlar junto a la psicóloga del equipo Lic. Yanina Daitch, en el marco del día mundial de la Salud Mental, para #darleVozaloquenospasa.

On The Spot desde hace nueve años, acompaña a niños, adolescentes, jóvenes y adultos en el desarrollo de su voz y expresión artística. Su propuesta combina formación vocal,teatro musical y cuidado de la salud vocal, con un abordaje personalizado y fonoaudiológico. El festejo contó con el acompañamiento de marcas y emprendimientos como Encantadas Shows, Jula Moró, Vazalto, Magnolia Nails, Antipop, Perros Rosarinos, Julieta pastelería, Sanno by Lic. Gimena Salas, Facu Café, Refuel.ar, Alhucema Home, Monaliza Taller, Lader Librerías, Aricana, Lic. Yanina Daitch, Paula Sofía producciones, Lola B. Design, LamasTurismo e IGL propiedades. A nueve años de su creación, On The Spot celebró compartiendo con Rosario aquello que sucede cada día en la escuela: aprender, crear y expresarse a través del arte.

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