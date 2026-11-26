Express Telecomunicaciones sortea $12 millones en órdenes de compra y 4 motos eléctricas por las fiestas Con la campaña «Festejemos juntos: en tu casa todo el año», Express Telecomunicaciones renueva su tradicional sorteo de fin de año. 26 de noviembre 2026 · 15:05hs

Con el objetivo de acompañar a las familias durante las celebraciones de fin de año, Express Telecomunicaciones lanza su gran sorteo de fin de año, con $12.000.000 en órdenes de compra y 4 motos eléctricas Sunra como protagonistas de una propuesta que busca compartir la alegría de esta época con toda la comunidad.

Bajo el lema «Festejemos juntos: en tu casa todo el año», la empresa presenta una nueva edición de su tradicional campaña de fin de año, invitando a participar y brindando la posibilidad de ganar importantes premios para disfrutar y comenzar el nuevo año de una manera especial.

La propuesta busca reforzar el vínculo de Express Telecomunicaciones con sus clientes y la comunidad, acompañando una época del año en la que compartir, celebrar y disfrutar en familia adquiere un significado especial.

Para participar, solo será necesario completar el formulario disponible al final de esta nota y en las redes sociales oficiales de la empresa (@express.arg). La inscripción estará abierta desde el 27 de noviembre hasta el lunes 28 de diciembre, mientras que los ganadores se darán a conocer el martes 29 de diciembre.

Este año, Express quiere festejar junto a vos. Porque la alegría se comparte y los mejores momentos se disfrutan en casa. Participá completando el formulario acá: https://apps.express.com.ar/FormularioEventos/SorteoFinDeAño/