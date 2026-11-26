El Rooftop del Complejo Forest será el escenario de la fiesta Fashion Sunset, que contará con la conducción de Pampita y Leo Saleh.

Después del éxito de sus ediciones en Córdoba y Salta, Fashion Sunset se prepara para su próxima parada en Mendoza y para un gran cierre de año en Rosario. El jueves 10 de diciembre, la fiesta en el Rooftop del Complejo Forest marcará la inauguración de su anfiteatro al aire libre.

Fashion Sunset entra en la recta final de su gira. Tras sus ediciones en Villa Allende y Cafayate, el evento creado por Leo Saleh llegará a Mendoza el 4 de diciembre. Seis días después volverá a Rosario, la ciudad donde nació, para despedir el 2026 con una noche de moda, música y alfombra roja.

Carolina “Pampita” Ardohain y Leo Saleh compartirán la conducción de la fiesta, que tendrá a Charlotte Caniggia, Karina Jelinek y Barby Franco como invitadas especiales.

La cita será desde las 18 h en el Rooftop del Complejo Forest. Esa noche, el complejo inaugurará su anfiteatro al aire libre, un espacio rodeado de vegetación que formará parte de la puesta en escena. Con dress code Tulum, la edición rosarina combinará un desfile al atardecer con el DJ set de Ema Fabri y un after party a cargo de Matías Sounbland.

Leo Saleh se prepara para representar a Rosario en Miami

En plena cuenta regresiva para el cierre de Fashion Sunset, Leo Saleh se prepara para representar a Rosario en los Martín Fierro Latino, que se celebrarán el 29 de noviembre en Miami. Saleh está nominado como Mejor Presentador de TV y City Tour TV, el ciclo que conduce por El Tres de Rosario, compite en la categoría Contenido de Viajes y Turismo en TV. La doble nominación llega en el año en que el conductor celebra una década en televisión.

Cómo conseguir las entradas para Fashion Sunset Rosario

Las entradas para el jueves 10 de diciembre ya están a la venta en Turboentrada.

* VIP: $150.000. Incluye cóctel de bienvenida, sector preferencial, desfile y after party.

* General: $80.000. Incluye acceso al desfile y al after party en el sector general.

* After Party : $40.000. Incluye ingreso a la fiesta con el DJ set de Matías Sundblad.