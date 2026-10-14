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El placer de coincidir: Bebecê celebra el Día de la Madre desde el estilo y la complicidad

La marca de calzado femenino celebra la conexión entre generaciones, el gusto por el diseño y las distintas formas de compartir el estilo.

14 de octubre 2026 · 00:00hs
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El placer de coincidir: Bebecê celebra el Día de la Madre desde el estilo y la complicidad

Tras su reciente llegada a Argentina, Bebecê presenta su primera campaña para el Día de la Madre, posicionándola como referencia de estilo e inspiración. Bajo la idea de la moda compartida, la marca celebra la complicidad y el gusto estético que se transmite de generación en generación entre mujeres.

La propuesta nace de un guiño nostálgico y real: un vínculo que crece con los años para transformarse en la complicidad adulta de poder compartir estilo, gustos y planes. Pensada para acompañar a la mujer en su rutina diaria, la colección destaca por la versatilidad, elegancia y soltura que caracterizan a la firma.

La línea presentada ofrece una amplia diversidad de modelos que equilibran diseño contemporáneo y versatilidad. Cada pieza destaca por su liviandad y comodidad, ofreciendo opciones pensadas para elevar cualquier outfit con soltura y estilo.

Para celebrar el Día de la Madre, Bebecê lanza oficialmente su tienda e-commerce en el país. La plataforma hace su estreno invitando a descubrir la colección completa y encontrar el regalo ideal mediante promociones y beneficios exclusivos pensados para esta fecha.

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