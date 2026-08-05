El DFSK E5 Plus se presenta en Santa Fe El SUV híbrido enchufable llegará este viernes a Castellaro, donde ofrecerá exhibición y pruebas de manejo al público 5 de agosto 2026 · 17:40hs

El concesionario Castellaro presentará este viernes 7 de agosto en la ciudad de Santa Fe el nuevo DFSK E5 Plus, un SUV mediano equipado con tecnología híbrida enchufable. La actividad se llevará a cabo en la sede de la empresa, ubicada en Cándido Pujato 3408, y contará con dos franjas horarias de atención al público visitante: por la mañana, de 8:30 a 12:30, y por la tarde, de 16:00 a 20:00.

La presentación en la capital provincial se enmarca en una gira itinerante que la automotriz se encuentra realizando en simultáneo por distintas localidades del interior del país y el Área Metropolitana de Buenos Aires. El objetivo del recorrido es permitir el contacto directo de los usuarios y la prensa especializada con este nuevo modelo a través de la red local de concesionarios.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer de cerca el DFSK E5 Plus, un vehículo de 4,76 metros de largo que cuenta con una configuración interior de tres filas de asientos y capacidad para siete pasajeros. A nivel mecánico, el SUV incorpora un sistema de propulsión híbrido enchufable (PHEV) compuesto por un motor naftero de 1.5 litros acoplado a un impulsor eléctrico que entrega 214 CV de potencia.

El equipo técnico de Castellaro estará a disposición para brindar asesoramiento sobre el funcionamiento del sistema electrificado. Según las especificaciones de fábrica, el vehículo está alimentado por una batería de 18 kWh que le permite recorrer hasta 97 kilómetros en modo cien por ciento eléctrico. Al combinarse con el tanque de combustible convencional, la unidad alcanza una autonomía total aproximada de 1.150 kilómetros, registrando un consumo promedio de 4,7 litros cada cien kilómetros.

Además de la exhibición, la jornada habilitará la realización de pruebas de conducción (test drive). Mediante esta dinámica, el público y los periodistas locales podrán evaluar el confort de marcha y el comportamiento dinámico del vehículo en condiciones reales de tránsito urbano. Aquellos interesados en asistir a la presentación y participar de las pruebas de manejo deberán confirmar su asistencia completando el formulario de registro dispuesto por la empresa, disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYwpAfbTRs4DoFaDfbryjSj2A6B6uxjy9bqDso_93PDjHOOA/viewform?usp=dialog