El Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe, 2ª Circunscripción, celebra su 75º Aniversario

No es un aniversario más, es la conmemoración de la institución decana de la profesión veterinaria organizada en la República Argentina, la primera en constituirse en nuestro país.

Creado en 1951 bajo el amparo de la Ley Provincial Nº 3950, y con sede en Rosario, calle Suipacha 347, nuestro Colegio nació de la visión de un grupo de profesionales que entendieron que la Medicina Veterinaria necesitaba un cuerpo que velara por el ejercicio ético, la jerarquización profesional y la defensa de la salud pública. Hoy, aquella visión fundacional está más vigente que nunca.

Ser veterinario es custodiar tres saludes en una sola: la salud animal, la salud humana y la salud ambiental. El concepto de Una Sola Salud (One Health) que hoy promueve la OMS, nosotros lo ejercemos desde 1951. Cada control de alimentos que llega a la mesa de los santafesinos, cada plan sanitario que sostiene la producción ganadera que es motor de nuestra provincia, cada vacuna antirrábica, cada diagnóstico, cada cirugía en un animal de compañía, lleva la firma y la responsabilidad de un médico veterinario matriculado.

A través del tiempo, el Colegio ha crecido con la profesión. De la clínica rural y los grandes animales, a la altísima especialización que hoy reconoce a colegas en dermatología, oftalmología, oncología, cirugía, fisioterapia y medicina de animales no tradicionales. De la receta manuscrita al certificado digital, pero con los mismos principios inalterables: ética, ciencia y compromiso social.

Queremos agradecer a los pioneros que fundaron este Colegio Decano. A los ex presidentes, consejeros y empleados que construyeron ladrillo por ladrillo esta casa. A los más de 2.000 matriculados y matriculadas de la 2ª Circunscripción que honran la profesión cada día en el sur santafesino. A las instituciones hermanas del país que nos reconocen como Decano. Y a la comunidad, que confía en nosotros la salud de sus animales y la inocuidad de sus alimentos.

75 años cuidando la vida en todas sus formas. Ese ha sido, es y será nuestro juramento.

Mesa Directiva

Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe 2ª Circunscripción