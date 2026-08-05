La campaña de baja de precios de Carrefour llega a Rosario

Carrefour Argentina está presentando en Rosario su campaña Precio Súper Bajo, una propuesta de accesibilidad que reduce entre un 5% y un 15% el precio de más de 1.000 productos esenciales de consumo diario.

La iniciativa estará disponible exclusivamente en los Hipermercados Carrefour de la ciudad e incluye categorías como bebidas, lácteos, aceites, conservas y productos de higiene.

Entre las ofertas destacadas se encuentran el aceite de girasol Natura de 1,5 litros a $6.799, la leche larga vida parcialmente descremada 1% La Serenísima de 1 litro a $2.770, el papel higiénico Higienol Hoja Simple Max 4 rollos de 80 metros a $5.359, la yerba mate Playadito Suave de 1 kg a $4.870 y la harina de trigo 000 Cañuelas de 1 kg a $885, como parte de una canasta de más de 1.000 productos esenciales con precios reducidos.

"En la búsqueda de brindar mayor accesibilidad a nuestros clientes, y luego del éxito de diferentes campañas, bajamos los precios en categorías esenciales con una canasta de más de 1.000 productos, con un precio menor entre un 5% y un 15%. Gracias a la respuesta de nuestros clientes en las distintas acciones que fuimos desarrollando, logramos mejorar los volúmenes y eso nos permite seguir acercando propuestas de ahorro concretas", señaló Leonardo Arcas, Director de Transformación Digital, Marketing y Ventas de Carrefour Argentina.

Con Precio Súper Bajo, Carrefour refuerza su compromiso de acercar una propuesta de accesibilidad para que más personas puedan acceder a productos esenciales a precios competitivos, manteniendo la calidad y variedad de su oferta.

La reducción de precios se aplica de manera directa sobre los productos participantes y no es acumulable con otras promociones vigentes ni con descuentos por medios de pago.

Las ofertas estarán disponibles en los siguientes Hipermercado Carrefour de Rosario:

- Fisherton - Avda. Circunvalación 1977 Bis

- Pellegrini - Pellegrini 3250

- Rosario Sur - Necochea 2579

- Village - Avda. Eva Peron 5856

- Pueyrredón - Pueyrredon 747