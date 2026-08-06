Un compromiso con la tierra, la ciencia y las personas

Cada 6 de agosto celebramos en Argentina el Día del Ingeniero Agrónomo, en conmemoración de la creación, en 1883, de la primera carrera de Agronomía y Veterinaria del país, en la Escuela de Santa Catalina.
Cada 6 de agosto celebramos en Argentina el Día del Ingeniero Agrónomo, en conmemoración de la creación, en 1883, de la primera carrera de Agronomía y Veterinaria del país, en la Escuela de Santa Catalina.
Esta fecha nos invita a reconocer a quienes elegimos esta profesión como una forma de contribuir al desarrollo del país: produciendo alimentos, promoviendo el uso responsable de los recursos naturales y acompañando al productor en la toma de decisiones con conocimiento, compromiso y responsabilidad.
Hoy el desafío es mayor que nunca: producir más y mejor, incorporando innovación, tecnología y sostenibilidad. Desde el CIASFE – Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe, 2.ª Circunscripción, vemos a nuestros matriculados liderando procesos de transformación a través de la agricultura de precisión, el manejo integrado de plagas y malezas, la conservación del suelo y del agua, y el trabajo articulado con las comunidades.
Ser ingeniero agrónomo es estar en el campo al amanecer, pero también en el laboratorio, la oficina, el aula y los espacios de capacitación. Es integrar ciencia, innovación y territorio para construir una producción más eficiente, responsable y sostenible.
En este día saludamos a todos los colegas de Santa Fe y de todo el país, y renovamos nuestro compromiso con una profesión cada vez más jerarquizada, con el ejercicio ético y responsable de la actividad, y con una agricultura que produzca más y mejores alimentos, cuidando el ambiente para las generaciones presentes y futuras.
¡Feliz Día del Ingeniero Agrónomo!
Ing Agr María Gabriela Allegro Presidente CIASFE 2
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