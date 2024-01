Mucha espuma: un emprendedor rosarino salió a competir al mercado con jabones sustentables 

Esta historia comenzó así: Nicolás Biolatto estaba en Río de Janeiro, había decidido quedarse un tiempo en tierras cariocas. Allí vio la gran industria brasileña ligada a la cosmética y a los jabones premium en particular y al volver a Rosario, con la pandemia ya instalada, decidió que era buen momento para empezar a investigar la fabricación de jabones . Tras un año de desarrollo lanzó la marca Pepe Jabones , pero esa fue sólo la punta de lanza para escalar a un producto de triple impacto con mucha mayor proyección: el desarrollo de jabonerías sociales . Con el nombre Programa Espuma , ideó un proyecto que hoy busca nuevos inversores con la idea de montar una planta propia para producir en escala.

IMG_4369.JPG Sólo el año pasado procesaron más de dos toneladas entre jabón sólido y líquido. Foto gentileza Programa Espuma

“La idea de hacer jabones te diría que me viene de la memoria emotiva, yo tenía un profesor de química en la secundaria que nos prometió que haríamos jabones con grasa vacuna y soda caustica, la verdad es que tenía una ilusión bárbara. Finalmente, no pudimos hacerlo y muchos años después lo terminé haciendo sólo, no con grasa vacuna, y de forma autodidacta. Creé Pepe Jabones con un perfil totalmente productivo, alquilé un estudio, y comencé a vender el producto fragmentado y luego fueron apareciendo otras oportunidades vinculadas a las jabonería social”, detalla Nicolás en diálogo con suplemento Negocios de La Capital.