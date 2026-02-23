De la amistad en el Politécnico al taller propio: la historia de los creadores de Tense Studio

Se dedican a la fabricación de soluciones con chapa plegada a medida. Se hicieron fuertes en el sector gastronómico y fabrican los carteles circulares que son tendencia.

Las historias de amistad abundan en el mundo de los emprendedores y este es uno de esos casos. Bruno Palavecino y Ciro Civriati son dos rosarinos que se conocieron y se formaron juntos en el Instituto Politécnico Superior General San Martín. Luego de egresar en 2018, se abocaron inmediatamente a distintos trabajos en relación de dependencia, mayormente vinculados al sector metalúrgico. En 2024, decidieron que era el momento de lanzar su propia marca para aprovechar su pericia en mecánica y fundaron Tense Studio , una firma especializada en trabajos con chapa plegada, diseño de mobiliario, cartelería y productos para comercios.

Palavecino relata a Negocios de La Capital el origen de su marca: “Siempre nos gustó la parte de mecánica, pero no orientada a automóviles, sino a productos en general. Pasamos por distintas empresas y luego empezaron a aparecer algunos trabajos particulares, como un perchero para un local de ropa, un cartel, cosas pequeñas, y así fue como empezamos”.

A medida que fueron desarrollando esos primeros encargos, se fue corriendo la voz y la demanda empezó a crecer. “Desde el primer momento tratamos de ofrecer soluciones a medida y que fueran productos sueltos, no estructuras complejas. Más tarde, empezamos a tomar encargos como amoblar locales completos y diversificamos para adentrarnos en el mundo de la cartelería”, explica el emprendedor.

Desde hace un tiempo, tienen gran demanda cierto tipo de cartelería circular que son muy utilizados por los decoradores. En Tense son especialistas de este tipo de producto, para lo cual se formaron y aprendieron a combinar materiales, como acrílico, artefactos de iluminación y metal.

Los emprendedores están con alta demanda, entregan al menos un proyecto de gran envergadura por semana, por lo cual están pensando en ampliar la cantidad de personas en el taller.

En esa línea, el paso más reciente para Tense Studio fue concretar alianzas con estudios de arquitectura, los cuales derivan al taller los productos metálicos: “Somos una especie de nexo. Ellos nos dan algunas especificaciones y medidas generales, y nosotros entregamos un diseño 3D acompañado de un render para, finalmente, avanzar con la fabricación”.

Todos los proyectos del estudio se diseñan en el software SolidWorks. Luego, los planos se derivan a un proveedor externo que se encarga del corte y plegado de las chapas. La pintura también la realiza un taller tercerizado, para garantizar un tratamiento al horno de buena calidad. El armado y la soldadura se llevan a cabo dentro de la propia empresa.

Consolidarse en el segmento gastronómico

Hoy en día, Bruno y Ciro tienen 26 años y trabajan a ritmo sostenido. Conforme detallaron, se encuentran entregando al menos un proyecto de gran envergadura por semana, como el amoblamiento general de locales comerciales, y unos cuatro encargos de productos individuales en el mismo lapso.

En algo más de un año de trabajo, ya lograron insertar su producto en varios referentes gastronómicos de barrio Pichincha y bulevar Oroño, y siguen expandiéndose en el sector. “Hacemos la barra, el fondo de barra y todos los muebles estructurales de diseño para el interior”, describe Palavecino.

El otro paso vital para el desarrollo del negocio fue la instalación de su espacio propio. “Cuando empezamos, algunas cosas las hacíamos en mi departamento y otras en la casa de mi compañero, Ciro. No teníamos un espacio físico, así que íbamos siempre de un lugar a otro”, cuenta el emprendedor. Sabiendo que más temprano que tarde sería necesario contar con instalaciones más cómodas, desembarcaron en un taller en Riobamba 846.

En esta primera etapa, tienen una oficina destinada al diseño y la gestión comercial más las áreas de soldadura y herramientas para el trabajo mecánico. Sin embargo, el proyecto de los emprendedores es adaptarlo para poder recibir potenciales clientes y contar con un showroom de los proyectos próximos a entregar.

image (14) Todos los proyectos del estudio se diseñan en el software SolidWorks, luego los planos se derivan a un proveedor externo que se encarga del corte y plegado de las chapas. Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Mientras siguen trabajando en el desarrollo de su casa madre, otro desafío es la adquisición de herramientas, materiales y equipamiento para su actividad. Actualmente, los insumos más utilizados son la chapa plegada, el caño estructural redondo o cuadrado y, en menor proporción, la madera. “Casi todas las ganancias las destinamos a la compra de herramientas que nos simplifiquen el trabajo”, dice Palavecino.

La meta 2026

En lo que respecta a los planes de expansión, el próximo paso es la incorporación de más personal para reducir los tiempos de concreción de los proyectos y delegar funciones más operativas para enfocarse en la gestión. La mayor capacidad operativa también permitirá el desarrollo de una línea de productos estandarizados. Añade Palavecino: “Estamos tan metidos en los trabajos a medida que se nos complica dedicarnos a estandarizar. Cuando podamos liberarnos un poco más, la idea sería desarrollar la venta de productos de calidad fabricados en chapa y metal”.

Así, lo que comenzó como una afinidad compartida por la mecánica durante sus años en el Politécnico y continuó con experiencias laborales en relación de dependencia, hoy se traduce en un emprendimiento propio con estructura, clientes consolidados y proyección de crecimiento. La sociedad entre Bruno y Ciro combina formación técnica, complementariedad en las tareas, una planificación gradual y una amistad que se preserva hasta el día de hoy.