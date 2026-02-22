Jóvenes, deportistas y profesionales: los emprendedores del recovery deportivo en Rosario

Inspirados en estándares internacionales, emprendedores del deporte desarrollan propuestas que apuntan a prevenir lesiones y optimizar el rendimiento físico. Dos casos en Rosario

Desde estrellas como Cristiano Ronaldo, hasta juveniles que aspiran a convertirse en deportistas profesionales, han sido vistos utilizando algún tratamiento de recuperación deportiva. Inmersiones en hielo, botas de compresión neumática, sillones de masaje, son solamente algunos de los tratamientos más conocidos para combatir la fatiga muscular y fomentar la regeneración tras el entrenamiento o la competencia. En una ciudad como Rosario, con sus múltiples clubes y tradición deportiva, es de esperar que este segmento del sector salud tenga tierra fértil para prosperar. De hecho, ya lo está haciendo, impulsado por las propuestas de jóvenes deportistas que deciden volcarse a esta particular rama de la medicina.

Dos inversiones apuestan a esa tendencia, una en la zona de Fisherton y la otra -recién estrenada-, en el centro. Se trata de Recovery Club y Kinesio Sports Center Recovery, detrás de la primera están los rugbiers Alejo Sugasti y Emiliano Ferrari junto a los kinesiólogos Manuel Amelong y Juan Lugas, mientras que la segunda es liderada por otra dupla que proviene de ese deporte: el médico Sebastián Camino y el kinesiólogo Jeremías Aime, asociados con Santiago Remon, que es licenciado en kinesiología, fisiatría y osteopatía deportiva.

Sin embargo, el fenómeno no se restringe únicamente a la ciudad. En Europa, empresas como Óptimo Sports Clinic, especializada en rendimiento deportivo y recuperación de lesiones, trabajan codo a codo con varios clubes de La Liga, tales como Barcelona FC y Real Mallorca , así como junto a otros equipos internacionales como PSG, Manchester City y las selecciones de fútbol masculino de España y Francia.

A mediados del año pasado, el Manchester United, uno de los clubes más reconocidos de la Premier League, invirtió 50 millones de libras en sus instalaciones de Carrington, para desarrollar su centro de entrenamiento . En el proyecto de mejora de instalaciones hicieron particular foco en la recuperación muscular y la prevención de lesiones.

Incluso, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) inauguró junto al gobierno de Santiago del Estero un nuevo centro de alto rendimiento, en el que suma áreas específicamente destinadas a estos fines.

En el caso de los dos emprendedores rosarinos entrevistados por Negocios de La Capital, los testimonios coinciden en que la recuperación siempre estuvo asociada a instituciones médicas generales o al trabajo interno de los clubes. Por eso, sumando servicios, los emprendedores decidieron no solo acompañar la tendencia global, sino que aportar su impronta local y apostar fuerte por el tratamiento y atención completamente personalizados.

En Fisherton, un proyecto consolidado

En el caso de Recovery Club, el germen del proyecto estuvo directamente ligado a la experiencia internacional. Sugasti relata que la idea surgió tras jugar con el seleccionado argentino en Australia, donde “después de cada entrenamiento y cada partido, teníamos un sector de crioterapia que es la inmersión en frío extremo, sauna y botas de presoterapia”.

A partir de eso, explica: “Se me ocurrió armar un centro de recuperación que esté al alcance de todos”. La propuesta, desde el inicio, buscó ampliar el acceso a herramientas que hasta entonces parecían reservadas a planteles profesionales. El proyecto se concretó en octubre del año pasado, dentro de la clínica de kinesiología Kalos en Fisherton, luego de una etapa de construcción iniciada en agosto. La inversión inicial rondó entre 35.000 y 40.000 dólares, con una particularidad: “El 70% fue de la parte de edificación y el resto se destinó a la adquisición de instrumentos de recuperación”.

Estar anexos a Kalos permite una sinergia con el complejo, complementando los tratamientos y derivando pacientes. Recovery Club se instaló en una estructura que aparenta ser un container, en el mismo predio. No obstante, Sugasti aclara: “Si bien se parece a un container, no lo es. Es una edificación pensada para estar completamente aislada de su entorno y con la climatización justa”.

thumbnail (1)

Este dato no es menor desde la óptica empresarial. El foco no estuvo únicamente en adquirir equipamiento, sino en crear un espacio con condiciones ambientales controladas y pensado como experiencia integral. Sugasti subraya que querían “crear un lugar que sea apropiado y que las personas se sientan en un ámbito de relajación”.

El modelo de precios contempla opciones de sesiones individuales, paquetes y abonos mensuales. También es posible asistir en grupos con tarifas promocionales. Por último, se permite el alquiler por otros kinesiólogos para usarlo con sus pacientes particulares. Internamente, funciona bajo un esquema de circuito rotativo: Los usuarios pasan por estaciones que combinan movilidad guiada, crioterapia, termoterapia y presoterapia, en tiempos equivalentes para cada herramienta.

Desde el punto de vista fisiológico, la crioterapia tiene un efecto antiinflamatorio, especialmente útil en articulaciones y dolores frecuentes. El sauna contribuye a la eliminación de toxinas y al aumento del flujo sanguíneo, mientras que la presoterapia favorece la liberación de ácido láctico y la oxigenación muscular.

Sin embargo, el propio Sugasti aclara el alcance del servicio: la recuperación de lesiones específicas se realiza en el centro de kinesiología asociado, mientras que el recovery actúa como complemento.

Actualmente, detalla, uno de los sectores con más potencial para utilizar el servicio son las divisiones juveniles de los clubes de fútbol de la ciudad. Según su experiencia, quienes prueban el circuito suelen continuar. “Tenemos una respuesta muy positiva”, afirma. Sin embargo, el público es amplio en términos etarios. “Han venido desde chicos de 12 años hasta personas de 70 años haciendo solo presoterapia”, detalla.

De hecho, el alcance no se limita a deportistas. “Nuestra idea también es que abarque a la gente que no hace deporte, sino que una persona que trabaja ocho horas por día sentado en una computadora tenga un momento de relajación”, sostiene Sugasti.

Lo nuevo que llegó al centro rosarino

Kinesio Sports Center Recovery también tiene raíces ligadas al rugby. Los socios Sebastián Camino y Jeremías Aime tienen 27 y 26 años respectivamente, y se conocen desde chicos jugando en el club Plaza. Cuando se encontraban en la búsqueda de desarrollar su propio emprendimiento, se sumaron a Santiago Remon, que ya venía trabajando en su propio consultorio, y decidieron enfocarse en el segmento recovery.

7eddf551-a8f4-4b31-bc73-f44fc48ee137

El enfoque empresarial tiene que ver con poner la centralidad en la salud integral como eje rector. Sebastián explica que buscaban “un negocio que se base en la recuperación física integral de todo deportista o cualquier persona que entrene en forma regular”.

El valor agregado, según el médico, es el de estar “dictado por profesionales de la salud”. Así, su actual estructura integra médicos, kinesiólogos, osteópatas y otros especialistas, con la intención de ofrecer un abordaje interdisciplinario. “Que no sea solo meterse en una pileta fría, sauna y hacer botas”, resume Camino, sino que la propuesta incluye “una evaluación previa, detección de molestias específicas y derivaciones internas si fuesen necesarias”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por KSC-RECOVERY (@ksc.recovery)

En este sentido, Aime explica que el proceso parte de una anamnesis inicial para identificar necesidades y definir herramientas adecuadas. Luego, el abanico terapéutico incluye: kinefilaxia, facilitación neuromuscular propioceptiva, punción seca, ventosas, terapia manual, luces infrarrojas, electroestimulación y las ya mencionadas estaciones de crioterapia, presoterapia y sauna.

Para brindar todos sus servicios, KSC Recovery se instaló en una casona antigua de 200 metros cuadrados, ubicada en Mendoza 2343 a finales de 2025. Allí se distribuyen cinco consultorios para cada una de las especialidades y tratamientos.

Mientras tanto, en lo que respecta a su estrategia de expansión, los socios coinciden en la importancia de consolidar su sede actual y tejer alianzas con instituciones locales. Actualmente, ya trabajan con varios gimnasios y con futbolistas de la Primera División y reserva de Newell´s y Central que asisten de forma particular.

d5ce0e9c-bd99-4454-a079-f4f1274d25b5

En cuanto a la forma de contratación, KSC ofrece membresías mensuales o de quince días, con diferentes frecuencias de asistencia semanal. “Lo recomendable es tener un día a la semana para dedicar a la recuperación. Algunos deportistas lo usan el día previo a la competencia para llegar mejor al día del partido”, explica Camino.

Un rubro nuevo con proyección

Las clínicas de recuperación deportiva en Rosario muestran un patrón común: un fuerte componente de experiencia, integración con profesionales de la salud y una estrategia de mercado que combina alto rendimiento y bienestar general.

Se trata de un rubro relativamente nuevo, en palabras de Sugasti, pero con señales de demanda sostenida y potencial de replicabilidad. La clave estará en consolidar marcas, profesionalizar procesos y definir modelos de expansión que preserven el diferencial.

En un contexto donde el deporte recreativo y competitivo gana espacio en la agenda urbana, estos emprendimientos se posicionan como un eslabón intermedio entre el gimnasio y la clínica tradicional. No reemplazan la rehabilitación médica, pero aceleran procesos, previenen lesiones y ofrecen una experiencia que combina tecnología y cuidado personalizado.