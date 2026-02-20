Five Food, la marca de snacks saludables que nació de un proyecto universitario

El negocio de Benjamín Zacchino y Tomás Brahin comenzó como una tesis y hoy produce 15.000 unidades al mes. Es alto en proteínas, libre de gluten y vegano

Bejamín Zacchino, rosarino, y Tomás Brahin, paranaense, se conocieron durante sus estudios en la Universidad Austral de Rosario. Nunca imaginaron que su proyecto de tesis universitaria terminaría convirtiéndose en Five Food, una marca real , con producción creciente y presencia en góndolas en varias ciudades. Los dos amigos diseñaron junto a un ingeniero en alimentos una línea de snacks horneados con alto contenido en proteínas y fibras, libre de gluten, vegano y sin conservantes, pensado para quienes desean comer saludable y rico al mismo tiempo.

“Nosotros siempre fuimos deportistas y nos gusta cuidarnos, pero no somos obsesivos con la alimentación”, cuenta Zacchino, de 23 años, quien jugó rugby toda su vida mientras que su socio alternó ese deporte con entrenamiento en gimnasio y running . Esa mirada equilibrada fue, justamente, el punto de partida del proyecto. “A la mañana o a la tarde queríamos comer algo rápido y, si íbamos al kiosco, todo era ultraprocesado de muy mala calidad nutricional. Si nos movíamos a una dietética, era al revés: muy sano, pero sin sabor. No había un punto medio ”, agrega.

La idea tomó forma casi por casualidad. Durante un viaje a Estados Unidos, Benjamín probó un producto que reunía ambas cualidades. “Lo estaba comiendo porque era riquísimo y cuando leí el paquete vi que también era saludable. No lo podía creer”, recuerda. Al regresar, le propuso a su compañero de facultad desarrollar un modelo similar como trabajo final de la carrera de Administración de Empresas.

Para la tesis contrataron a un ingeniero en alimentos, pieza clave del proceso, y comenzaron a diseñar la fórmula. Lo que parecía un ejercicio académico se transformó en un proyecto de largo aliento: dos años y medio de desarrollo separan aquel prototipo del snack que hoy se vende en el mercado . “De lo que vimos en Estados Unidos al producto actual hay un abismo”, admite Zacchino. El lanzamiento formal ocurrió hace apenas tres meses.

El producto es un bocadito horneado elaborado principalmente con proteína de arveja, proteína de arroz, harina de maíz y harina de arroz. Se presenta en dos sabores: queso y chocolate, ambos con la misma base nutricional. Cada paquete contiene 40 gramos, equivalentes a unas veinte unidades.

La recomendación de consumo es de una a dos bolsitas por día, principalmente como colación de media mañana o media tarde. “Para desayuno o merienda conviene como complemento, no como única comida. Nuestra idea es que reemplace o complemente a la barrita de cereal o proteica”, explica el emprendedor. “En vez de comer algo en un minuto, estos bocaditos te llevan cinco o diez minutos. Queríamos hacer del snack algo más entretenido”, confiesa.

En cuanto a sus virtudes nutricionales, el joven lo resume desde su experiencia personal: “Yo tengo una leve alergia al trigo y a la leche de vaca. Hay muchas cosas que no puedo comer y esto me sirve. Es un producto versátil, para quien busca proteína o para el que quiere algo menos ultraprocesado. También para celíacos o veganos”.

Escalar el proyecto

El crecimiento productivo de Five Food fue rápido. En la primera tanda elaboraron 3500 unidades, en la segunda se vendieron 7500 paquetes y la próxima será de 15.000. “Ya nos vemos con capacidad para vender todo eso en un mes. Por suerte, siempre nos quedamos cortos”, señala.

La fabricación se realiza de manera tercerizada en una planta de San Carlos, mientras que la logística y la distribución se concentran en Rosario. “Ellos compran la materia prima y producen; nosotros aportamos packaging y nos encargamos de la venta”, explica el emprendedor.

Five Food 1

Hoy, el principal canal son dietéticas y farmacias, además de la tienda online y la venta directa. También trabajan con distribuidoras, que es el eslabón a desarrollar en el futuro inmediato. Rosario es el mercado más consolidado, pero ya tienen presencia en las ciudades de Paraná, Santa Fe y comienzan a desembarcar en Buenos Aires.

Colocar el producto en góndola no siempre es sencillo. “Tuvimos de todo. Algunos lo entienden rápido porque no hay nada igual en Argentina, otras veces hay que dejar muestras e insistir. Cerrar el acuerdo con una dietética puede llevar un mes”, aclara Zacchino.

Destacar entre la oferta

Para los fundadores, el diferencial no es solo el producto sino la comunicación. Según su visión, las marcas que dominaban este mercado les parecían aburridas o con problemas para conectar con el público. Por esto, a la hora de pensar el marketing se focalizaron en crear una marca que generara comunidad y fuera atractiva en su presentación.

El nombre Five Food alude a la “quinta comida del día”, el snack entre comidas principales. “Queremos apelar a la gente que se cuida pero también disfruta. Para el que quiere algo rico sin descuidarse, esta es nuestra opción”, señala Zacchino y suma que el plan inmediato es consolidar su presencia a nivel nacional y luego ampliar el portfolio de productos, con más sabores, dulces y salados, partiendo de la misma fórmula que ya usan. También evalúan agregar otras líneas como granola, barritas o alfajores saludables.