La Capital | Negocios | snacks

Five Food, la marca de snacks saludables que nació de un proyecto universitario

El negocio de Benjamín Zacchino y Tomás Brahin comenzó como una tesis y hoy produce 15.000 unidades al mes. Es alto en proteínas, libre de gluten y vegano

20 de febrero 2026 · 09:31hs
Los emprendedores detrás de Five Food

Foto: gentileza Five Food.

Los emprendedores detrás de Five Food, un proyecto que crece en Santa Fe y otras provincias.

Bejamín Zacchino, rosarino, y Tomás Brahin, paranaense, se conocieron durante sus estudios en la Universidad Austral de Rosario. Nunca imaginaron que su proyecto de tesis universitaria terminaría convirtiéndose en Five Food, una marca real, con producción creciente y presencia en góndolas en varias ciudades. Los dos amigos diseñaron junto a un ingeniero en alimentos una línea de snacks horneados con alto contenido en proteínas y fibras, libre de gluten, vegano y sin conservantes, pensado para quienes desean comer saludable y rico al mismo tiempo.

“Nosotros siempre fuimos deportistas y nos gusta cuidarnos, pero no somos obsesivos con la alimentación”, cuenta Zacchino, de 23 años, quien jugó rugby toda su vida mientras que su socio alternó ese deporte con entrenamiento en gimnasio y running. Esa mirada equilibrada fue, justamente, el punto de partida del proyecto. “A la mañana o a la tarde queríamos comer algo rápido y, si íbamos al kiosco, todo era ultraprocesado de muy mala calidad nutricional. Si nos movíamos a una dietética, era al revés: muy sano, pero sin sabor. No había un punto medio”, agrega.

La idea tomó forma casi por casualidad. Durante un viaje a Estados Unidos, Benjamín probó un producto que reunía ambas cualidades. “Lo estaba comiendo porque era riquísimo y cuando leí el paquete vi que también era saludable. No lo podía creer”, recuerda. Al regresar, le propuso a su compañero de facultad desarrollar un modelo similar como trabajo final de la carrera de Administración de Empresas.

Nutrición garantizada

Para la tesis contrataron a un ingeniero en alimentos, pieza clave del proceso, y comenzaron a diseñar la fórmula. Lo que parecía un ejercicio académico se transformó en un proyecto de largo aliento: dos años y medio de desarrollo separan aquel prototipo del snack que hoy se vende en el mercado. “De lo que vimos en Estados Unidos al producto actual hay un abismo”, admite Zacchino. El lanzamiento formal ocurrió hace apenas tres meses.

El producto es un bocadito horneado elaborado principalmente con proteína de arveja, proteína de arroz, harina de maíz y harina de arroz. Se presenta en dos sabores: queso y chocolate, ambos con la misma base nutricional. Cada paquete contiene 40 gramos, equivalentes a unas veinte unidades.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de FIVE FOOD (@fivefood.ok)

La recomendación de consumo es de una a dos bolsitas por día, principalmente como colación de media mañana o media tarde. “Para desayuno o merienda conviene como complemento, no como única comida. Nuestra idea es que reemplace o complemente a la barrita de cereal o proteica”, explica el emprendedor. “En vez de comer algo en un minuto, estos bocaditos te llevan cinco o diez minutos. Queríamos hacer del snack algo más entretenido”, confiesa.

En cuanto a sus virtudes nutricionales, el joven lo resume desde su experiencia personal: “Yo tengo una leve alergia al trigo y a la leche de vaca. Hay muchas cosas que no puedo comer y esto me sirve. Es un producto versátil, para quien busca proteína o para el que quiere algo menos ultraprocesado. También para celíacos o veganos”.

Escalar el proyecto

El crecimiento productivo de Five Food fue rápido. En la primera tanda elaboraron 3500 unidades, en la segunda se vendieron 7500 paquetes y la próxima será de 15.000. “Ya nos vemos con capacidad para vender todo eso en un mes. Por suerte, siempre nos quedamos cortos”, señala.

La fabricación se realiza de manera tercerizada en una planta de San Carlos, mientras que la logística y la distribución se concentran en Rosario. “Ellos compran la materia prima y producen; nosotros aportamos packaging y nos encargamos de la venta”, explica el emprendedor.

Five Food 1

Hoy, el principal canal son dietéticas y farmacias, además de la tienda online y la venta directa. También trabajan con distribuidoras, que es el eslabón a desarrollar en el futuro inmediato. Rosario es el mercado más consolidado, pero ya tienen presencia en las ciudades de Paraná, Santa Fe y comienzan a desembarcar en Buenos Aires.

Colocar el producto en góndola no siempre es sencillo. “Tuvimos de todo. Algunos lo entienden rápido porque no hay nada igual en Argentina, otras veces hay que dejar muestras e insistir. Cerrar el acuerdo con una dietética puede llevar un mes”, aclara Zacchino.

Destacar entre la oferta

Para los fundadores, el diferencial no es solo el producto sino la comunicación. Según su visión, las marcas que dominaban este mercado les parecían aburridas o con problemas para conectar con el público. Por esto, a la hora de pensar el marketing se focalizaron en crear una marca que generara comunidad y fuera atractiva en su presentación.

El nombre Five Food alude a la “quinta comida del día”, el snack entre comidas principales. “Queremos apelar a la gente que se cuida pero también disfruta. Para el que quiere algo rico sin descuidarse, esta es nuestra opción”, señala Zacchino y suma que el plan inmediato es consolidar su presencia a nivel nacional y luego ampliar el portfolio de productos, con más sabores, dulces y salados, partiendo de la misma fórmula que ya usan. También evalúan agregar otras líneas como granola, barritas o alfajores saludables.

Noticias relacionadas
El modelo de franquicias crece y se multiplica a lo largo del país.

Franquicias: un refugio para emprendedores en tiempos de incertidumbre

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Lo último

Inauguraron un nuevo jardín de infantes en San Martín de las Escobas

Inauguraron un nuevo jardín de infantes en San Martín de las Escobas

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Five Food, la marca de snacks saludables que nació de un proyecto universitario

Five Food, la marca de snacks saludables que nació de un proyecto universitario

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

El ataque sucedió el jueves a la noche en Hilarión de la Quintana al 2600, en la zona sur de Rosario.

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían
La Ciudad

Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero
POLICIALES

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
POLICIALES

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026
La Ciudad

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial
La Ciudad

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

Paro general de la CGT: qué funciona y qué no funciona en Rosario

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

Seis gobernadores fueron clave para el quórum de la reforma laboral

Ovación
En Newells, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano
Ovación

En Newell's, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

En Newells, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

En Newell's, el arranque se complicó y lo obligó a remar de atrás demasiado temprano

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

Central sale nuevamente a pista, para acelerar y acentuar el despegue

Central sale nuevamente a pista, para acelerar y acentuar el despegue

Policiales
Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
POLICIALES

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Fuga en moto: evadieron un control policial y chocaron con un patrullero

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

La Ciudad
Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían
La Ciudad

Respuestas en paritarias: los estatales aceptarían la oferta y los docentes la rechazarían

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

Arrancó el operativo del Medio Boleto Estudiantil 2026

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes y una máxima de 30º

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Trump elogió a Milei: Respaldo a alguien cuando me cae bien
Política

Trump elogió a Milei: "Respaldo a alguien cuando me cae bien"

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja
POLICIALES

Rafaela: lo condenan a 10 años de cárcel por una brutal agresión a su pareja

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral
Política

Incidentes frente al Congreso durante el tratamiento de la reforma laboral

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: dos adolescentes detenidos por un ataque a tiros

El gobierno calificó al paro de la CGT de perverso: No hay nada más extorsivo
Política

El gobierno calificó al paro de la CGT de "perverso": "No hay nada más extorsivo"

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas
La Ciudad

Paro general en Rosario: sin marcha unificada y protestas atomizadas

La CGT Rosario celebró la total contundencia del paro general en la región
La Ciudad

La CGT Rosario celebró la "total contundencia" del paro general en la región

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado
Política

Gremios amenazan con un paro por tiempo indeterminado

Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país
Economía

Destrucción de empresas: 10.000 cierres en un año y crisis en todo el país

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral
Política

El socialismo adelanta su voto: rechazará la reforma laboral

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo reseteado del Revancha
Información General

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo "reseteado" del Revancha

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %
Economía

El mercado laboral argentino perdió 23.400 puestos de trabajo y el salario cayó 1 %

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular
Zoom

Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un accidente cerebrovascular

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná
La Ciudad

Borrachos navegando: dos conductores alcoholizados en el río Paraná

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida
Información General

Puerto Madryn: encontraron el cuerpo de la joven buceadora desaparecida

Paritarias: docentes definen si aceptan o no la oferta del 12,5 % semestral
La Ciudad

Paritarias: docentes definen si aceptan o no la oferta del 12,5 % semestral

Crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe
Economía

Crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado
Policiales

Arranca en marzo el juicio contra el exjefe de sicarios de Esteban Alvarado

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en la previa del partido ante Talleres: cuál es la duda que tiene Almirón

Newells, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's, con la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?