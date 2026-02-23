La Capital | FNGA | Santa Fe

Santa Fe en la vanguardia ambiental gracias al liderazgo joven de la diputada Galnares

Lic. Sofía Galnares

Por Lic. Sofía Galnares

23 de febrero 2026 · 15:58hs
Santa Fe en la vanguardia ambiental gracias al liderazgo joven de la diputada Galnares

Con una agenda de sostenibilidad que logró integrar temáticas como hábitat, energía, educación, infraestructura y deporte, Galnares articuló el trabajo parlamentario con el Gobierno provincial y los gobiernos locales, priorizando una lógica de gestión orientada a resultados concretos.

Innovar desde el interior productivo

Desde la presidencia de la Comisión de Ambiente, Galnares impulsó un proceso de modernización normativa en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. La incorporación de los corredores biológicos a la Ley N.º 12.175 fortaleció la protección de ecosistemas estratégicos, mientras que la digitalización de la licencia ambiental marcó un cambio estructural en la relación entre el Estado y el sector productivo: trámites que antes podían demorar años, incluso décadas, hoy se resuelven en plazos significativamente más breves, con mayor transparencia y previsibilidad.

El trabajo sobre la Micro Región Turística Lagunas del Sur y la puesta en valor de la Laguna El Hinojo -con media sanción para su incorporación al sistema provincial de áreas naturales protegidas- proyectan a Santa Fe en la agenda internacional del desarrollo sostenible.

La diputada logró llevar la experiencia de Santa Fe a la escena global tras ser seleccionada entre casi 400 expertos internacionales para integrar la mesa redonda “Carrera contra el tiempo: acción climática urbana que sí funciona”, en el Smart City Expo World Congress, con la experiencia de la Laguna El Hinojo (Venado Tuerto), un proyecto que transforma un pasivo ambiental en un nodo de desarrollo turístico local mediante un modelo de cooperación internacional junto a organismos de Francia, Chile y Costa Rica.

“Este reconocimiento ratifica que las ciudades intermedias pueden liderar la agenda ambiental. Es una oportunidad para demostrar que, con planificación y creatividad, el interior argentino puede innovar y exportar soluciones reales frente a la crisis climática”, ratificó la diputada.

La sanción de la Ley de Voluntariado Ambiental Provincial, el impulso a la economía circular y el acompañamiento a emprendimientos de triple impacto —como la experiencia de la Jabonería Social en Venado Tuerto, Elortondo y San Justo— consolidan una visión que integra sostenibilidad con generación de empleo, educación y desarrollo local.

En paralelo, respaldó el programa Prosumidores 4.0 para expandir las energías renovables y promovió la incorporación de pasafaunas en rutas provinciales, integrando la variable ambiental en la planificación de infraestructura vial.

Creatividad: el combustible para una política ambiental ciudadana

Con recorridas permanentes por escuelas, clubes, cuarteles de bomberos e instituciones sociales y culturales, Galnares consolidó un esquema de gestión de cercanía que fortalece su proyección dentro del oficialismo provincial.

En un contexto que demanda liderazgos éticos, estratégicos y colaborativos, la diputada construye un liderazgo que articula territorio, innovación legislativa y visión estratégica, posicionándose como una de las figuras jóvenes con mayor proyección en la política santafesina.

“Hoy el desafío no es solo técnico: debemos interpelar a vecinos, productores y empresas para asumir responsabilidades ambientales en lo cotidiano. Desde los voluntariados para la separación de residuos hasta la armonización normativa entre provincias y Nación, necesitamos una estrategia colaborativa frente a estándares globales cada vez más exigentes”, sostuvo.

Santa Fe: epicentro federal

El próximo 20 de marzo, la Legislatura santafesina se convertirá en el epicentro del debate ambiental nacional al recibir la tercera sesión del Parlamento Federal del Clima, un hito que reafirma el rol de la provincia como motor de la agenda verde en Argentina.

El encuentro reunirá a legisladores de todo el país y contará con el trabajo simultáneo de ocho comisiones temáticas. Además, se prevén mensajes institucionales de representantes internacionales y una agenda orientada a fortalecer la articulación federal en materia ambiental.

La elección de Santa Fe como sede consolida el rol de la provincia en la construcción de una agenda climática federal y refuerza el liderazgo que, desde la Comisión de Ambiente, viene impulsando Sofía Galnares.

Página 8 - Imagen para el cuerpo (OPCIONAL)
Noticias relacionadas
Amra aceptó la propuesta de la provincia en el marco de la paritaria

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Nación licita un último tramo de rutas que atraviesan Santa Fe

Nación avanza con la privatización de dos rutas claves que pasan por Santa Fe

Nación licita un último tramo de rutas que atraviesan Santa Fe

Nación avanza con la privatización de dos rutas claves que pasan por Santa Fe

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, sostiene que la propuesta está a la altura del resto de los salarios

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Ver comentarios

Las más leídas

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lo último

Nueva protesta frente a Lácteos Verónica: alertan por el riesgo de más de 700 puestos de trabajo

Nueva protesta frente a Lácteos Verónica: alertan por el riesgo de más de 700 puestos de trabajo

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza

El gobierno adelanta la campaña de vacuna antigripal: quiénes deben recibirla

El gobierno adelanta la campaña de vacuna antigripal: quiénes deben recibirla

Nueva protesta frente a Lácteos Verónica: alertan por el riesgo de más de 700 puestos de trabajo

Familias de trabajadores se movilizaron en Lehmann. Denuncian salarios impagos, deudas con la cadena productiva y un proceso de deterioro operativo en la empresa

Nueva protesta frente a Lácteos Verónica: alertan por el riesgo de más de 700 puestos de trabajo
Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

La novela de Santa Fe y Nación por los dólares se cuenta de nuevo

Por Facundo Borrego
Suscriptores

La novela de Santa Fe y Nación por los dólares se cuenta de nuevo

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza
Policiales

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Newell's no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Cuatro meses después, Lucas Bernardi se hace cargo de otra urgencia de Newells

Cuatro meses después, Lucas Bernardi se hace cargo de otra urgencia de Newell's

Ovación
Primera C: inicio opuesto en el resultado pero con las mismas buenas señales de Córdoba y Argentino
Ovación

Primera C: inicio opuesto en el resultado pero con las mismas buenas señales de Córdoba y Argentino

Primera C: inicio opuesto en el resultado pero con las mismas buenas señales de Córdoba y Argentino

Primera C: inicio opuesto en el resultado pero con las mismas buenas señales de Córdoba y Argentino

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

El banderazo de Newells se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

El banderazo de Newell's se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Policiales
Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza
Policiales

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

La Ciudad
El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newell's

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso
Policiales

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes
La Ciudad

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La Ciudad

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Ataque en el predio de Newell's durante la madrugada

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata
POLICIALES

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata