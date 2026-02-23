Santa Fe en la vanguardia ambiental gracias al liderazgo joven de la diputada Galnares

Con una agenda de sostenibilidad que logró integrar temáticas como hábitat, energía, educación, infraestructura y deporte, Galnares articuló el trabajo parlamentario con el Gobierno provincial y los gobiernos locales, priorizando una lógica de gestión orientada a resultados concretos.

Desde la presidencia de la Comisión de Ambiente, Galnares impulsó un proceso de modernización normativa en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. La incorporación de los corredores biológicos a la Ley N.º 12.175 fortaleció la protección de ecosistemas estratégicos, mientras que la digitalización de la licencia ambiental marcó un cambio estructural en la relación entre el Estado y el sector productivo: trámites que antes podían demorar años, incluso décadas, hoy se resuelven en plazos significativamente más breves, con mayor transparencia y previsibilidad.

El trabajo sobre la Micro Región Turística Lagunas del Sur y la puesta en valor de la Laguna El Hinojo -con media sanción para su incorporación al sistema provincial de áreas naturales protegidas- proyectan a Santa Fe en la agenda internacional del desarrollo sostenible.

La diputada logró llevar la experiencia de Santa Fe a la escena global tras ser seleccionada entre casi 400 expertos internacionales para integrar la mesa redonda “Carrera contra el tiempo: acción climática urbana que sí funciona”, en el Smart City Expo World Congress, con la experiencia de la Laguna El Hinojo (Venado Tuerto), un proyecto que transforma un pasivo ambiental en un nodo de desarrollo turístico local mediante un modelo de cooperación internacional junto a organismos de Francia, Chile y Costa Rica.

“Este reconocimiento ratifica que las ciudades intermedias pueden liderar la agenda ambiental. Es una oportunidad para demostrar que, con planificación y creatividad, el interior argentino puede innovar y exportar soluciones reales frente a la crisis climática”, ratificó la diputada.

La sanción de la Ley de Voluntariado Ambiental Provincial, el impulso a la economía circular y el acompañamiento a emprendimientos de triple impacto —como la experiencia de la Jabonería Social en Venado Tuerto, Elortondo y San Justo— consolidan una visión que integra sostenibilidad con generación de empleo, educación y desarrollo local.

En paralelo, respaldó el programa Prosumidores 4.0 para expandir las energías renovables y promovió la incorporación de pasafaunas en rutas provinciales, integrando la variable ambiental en la planificación de infraestructura vial.

Creatividad: el combustible para una política ambiental ciudadana

Con recorridas permanentes por escuelas, clubes, cuarteles de bomberos e instituciones sociales y culturales, Galnares consolidó un esquema de gestión de cercanía que fortalece su proyección dentro del oficialismo provincial.

En un contexto que demanda liderazgos éticos, estratégicos y colaborativos, la diputada construye un liderazgo que articula territorio, innovación legislativa y visión estratégica, posicionándose como una de las figuras jóvenes con mayor proyección en la política santafesina.

“Hoy el desafío no es solo técnico: debemos interpelar a vecinos, productores y empresas para asumir responsabilidades ambientales en lo cotidiano. Desde los voluntariados para la separación de residuos hasta la armonización normativa entre provincias y Nación, necesitamos una estrategia colaborativa frente a estándares globales cada vez más exigentes”, sostuvo.

Santa Fe: epicentro federal

El próximo 20 de marzo, la Legislatura santafesina se convertirá en el epicentro del debate ambiental nacional al recibir la tercera sesión del Parlamento Federal del Clima, un hito que reafirma el rol de la provincia como motor de la agenda verde en Argentina.

El encuentro reunirá a legisladores de todo el país y contará con el trabajo simultáneo de ocho comisiones temáticas. Además, se prevén mensajes institucionales de representantes internacionales y una agenda orientada a fortalecer la articulación federal en materia ambiental.

La elección de Santa Fe como sede consolida el rol de la provincia en la construcción de una agenda climática federal y refuerza el liderazgo que, desde la Comisión de Ambiente, viene impulsando Sofía Galnares.