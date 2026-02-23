La Capital | Negocios | isla

Las hermanas que llevan indumentaria rosarina a una isla de lujo en España

María y Manuela Rosúa crearon Casa Colibrí, junto a su madre Eileen Cowes. Abren su primer local en el centro de Formentera, un destino exclusivo donde al arte es muy valorado.

María Laura Neffen

María Laura Neffen

23 de febrero 2026 · 16:25hs
A los lados

Foto gentileza Casa Colibrí

A los lados, las hermanas Manuela y María Rosúa y en el centro Eileen Cowes.

La isla española Formentera está ubicada en el mar Mediterráneo frente a Ibiza. Forma parte de las islas Baleares, es la menor y, según dicen, la más lujosa. Muchos artistas incluso famosos la eligen como lugar de vacaciones, por sus arenas finas y blancas, el agua cristalina más su propuesta gastronómica. Una condición hace que sea un destino peculiar: no es de fácil acceso, puesto que sólo se llega en Ferry. Allí desembarcaron dos rosarinas, María y Manuela Rosúa, quienes junto a su madre que reside en Rosario, Eileen Cowes, se aventuraron a alquilar un local para abrir las puertas de una tienda propia donde venderán indumentaria diseñada y fabricada en Argentina.

Ahora bien, ¿cómo llegaron estas rosarinas a Formentera? María lleva unos diez años viviendo en España, hasta allí se fue tras ganar una beca para formarse en la Escuela Massana, un centro educativo de arte y diseño de Barcelona. En Rosario había estudiado diseño industrial y había comenzado a formarse como joyera. Luego, en España amplió su formación en joyería hasta que armó su marca de joyas que lleva su apellido.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 2.48.52 PM (1)
El local que abrieron en 2025 está ubicado en la zona de La Mola. El que están prontas a abrir será en el centro de Formentera.

El local que abrieron en 2025 está ubicado en la zona de La Mola. El que están prontas a abrir será en el centro de Formentera.

A la par, comenzó a vender la indumentaria que fabricaba en Rosario su madre y su hermana Manuela, dueñas por aquellos años del local Si supieras vida mía que funcionó muchos años en el Paseo del Siglo. En España, María vendía las prendas en tiendas españolas y, de a poco, comenzó a notar que tenían muy buena recepción en la península ibérica. “El trabajo artesanal les llamaba -y hoy también les llama- mucho la atención, notan que son prendas cuidadas hechas con una materia prima noble, eso se sabe valorar”, explican las hermanas Rosúa en dialogo con Negocios de La Capital.

Un primer local cerca de las montañas y el mar

El camino que abrió María se empezó a consolidar cuando Manuela también decidió irse a Formentera en 2025 para abrir el primero de los locales que tienen. Lo inauguraron el año pasado en el inicio de la temporada de verano, añade María que “está en La Mola, una zona un poco alejada, es la parte de la montaña de la isla. El local está en un mercado donde sólo hay artistas certificados, porque quienes lo organizan hacen una curaduría de los participantes de ese lugar”.

Ese espacio sólo lo tienen dos días por semana, cuando el mercado abre sus puertas, es por eso que, para la temporada 2026, se animaron a invertir para alquilar un local mucho más amplio y que atenderá la demanda durante todo el año y no sólo en temporada. Estará ubicado en San Francisco, la zona neurálgica de la isla. “Lo vamos a abrir en mayo, está en el centro de la isla, es un lugar donde hay mucho movimiento, tiendas, bares y restaurantes”, describe María.

WhatsApp Image 2026-02-18 at 2.48.52 PM
La indumentaria rosarina de Eileen Cowes está fabricada bajo lineamientos sustentables.

La indumentaria rosarina de Eileen Cowes está fabricada bajo lineamientos sustentables.

En Formentera viven unas diez mil personas durante el año, pero ese público se multiplica en la temporada de verano, desde abril hasta octubre. “Aquí hay un turismo de clase media-alta, es muy exclusivo el lugar porque es difícil de llegar. Vienen en yates y barcos. Es una isla larga y angosta con un mar turquesa donde llegan europeos de distintos sitios. Y es un público que valora el arte, muchos italianos, franceses, alemanes”, explica María.

Tintes naturales bajo una mirada sustentable

Se sabe que, a nivel global, quienes están en la industria miran de cerca todo lo vinculado al impacto ambiental del mundo de la moda. Ya desde hace unos años, Eileen tomó la decisión de sostener una política de sustentabilidad en sus prendas, motivando el consumo consciente con una producción acotada y eficiente de su indumentaria. No utiliza plásticos, incluso no cortan más piezas en modal porque tiene elastano, por lo cual tratan de trabajar sólo con algodón bajo la premisa de cero desperdicios. De hecho, tampoco hacen prendas de temporada para que la ropa pueda ser utilizada durante todo el año y no pase de moda.

Todo ese esfuerzo es valorado por los clientes de Formentera, Manuela cuenta: “Llegué en agosto del año pasado y abrimos la primera tienda, sabemos que el producto gusta mucho, desde hace un tiempo ya recibíamos consultas en Rosario de gente que quería comprarnos. Eran mensajes de clientas de España, de Inglaterra, de Portugal, europeos en general”. Además, describe que la producción que traen son toda de “tintes naturales, con materia prima argentina, 100% algodón. Lo que hacemos es buscar los materiales más nobles posibles, haciendo tinturas y teñidos a mano”.

Casa Colibrí

La marca de indumentaria lleva el nombre de Eileen Cowes mientras que la de joyas se llama María Rosúa. Ambas se venden bajo el paraguas de Casa Colibrí, que es el nombre que eligieron para los dos locales, tanto el de La Mola como el que están prontos a abrir en el centro.

Las expectativas son muy buenas para estas rosarinas, la idea es que la producción se siga manteniendo con sede en Rosario y que puedan seguir exportándolas a sus locales de las islas. Eileen y Manuela estarán más itinerantes, viajando entre Formentera y Rosario y al hablar de eso María confiesa: “es una gran inversión, pero lo que también nos mueve es estar juntas, estos locales son la excusa perfecta para ir y venir”.

Delante, los hermanos Sergio y Carlos Novillo y detrás sus hijos Bruno y Juan Cruz quienes ya trabajan en la empresa.

Desde Rosario, el mayorista de perfumería con el surtido más amplio del país

Los emprendedores detrás de Five Food, un proyecto que crece en Santa Fe y otras provincias.

Five Food, la marca de snacks saludables que nació de un proyecto universitario

Lisi Fracchia venderá sus joyas en el local de María Castagno frente a la plaza Pringles.   

Alta joyería: un negocio que brilla con diseño y venta exclusiva en Rosario

El modelo de franquicias crece y se multiplica a lo largo del país.

Franquicias: un refugio para emprendedores en tiempos de incertidumbre

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza

El gobierno adelanta la campaña de vacuna antigripal: quiénes deben recibirla

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

El mensaje hacía referencia a una serie de hechos violentos ocurridos la semana pasada en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario

Por Martín Stoianovich

Policiales

La novela de Santa Fe y Nación por los dólares se cuenta de nuevo

Por Facundo Borrego
Suscriptores

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe
Policiales

México al rojo vivo: mataron al líder narco El Mencho y hay ataques en las calles

Central: por primer vez en el ciclo, el técnico Jorge Almirón deberá mostrar muñeca

Newells no quedó en el fondo de la tabla por la caída de Estudiantes de Río Cuarto

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes

Cuatro meses después, Lucas Bernardi se hace cargo de otra urgencia de Newells

Primera C: inicio opuesto en el resultado pero con las mismas buenas señales de Córdoba y Argentino
Ovación

Primera C: inicio opuesto en el resultado pero con las mismas buenas señales de Córdoba y Argentino

Alpine respondió en Baréin, pero Flavio Briatore criticó los cambios de la Fórmula 1

El banderazo de Newells se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino con patadas en la cabeza
Policiales

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

Casi 650 policías y penitenciarios están dentro del Programa de Salud Mental de Santa Fe

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

Por Florencia O’Keeffe

Salud

El dispositivo cardíaco que se usa en Rosario y mejora la vida en pacientes de alto riesgo

Paritarias en Santa Fe: los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La EPE debe incluir en la factura la cuota de un padre incumplidor

Bernardi trabaja con poco tiempo para cambiarle la cara a Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Internaron a un joven herido por un disparo en Villa Banana y detuvieron a un sospechoso
Policiales

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada
La Ciudad

Balacera ante un supermercado: un hombre herido y una nota con amenazas
POLICIALES

Quini 6: de dónde es el afortunado que ganó $600 millones en la Revancha
Información General

Choque entre un ómnibus y un camión: heridos leves y tránsito cortado en ruta 11
LA REGION

Lunes con alerta amarillo por posibles tormentas fuertes
La Ciudad

Tres hombres fueron absueltos por el homicidio de una chica de 16 años
POLICIALES

El pasaje Simeoni pierde otro lugar entrañable: cierra la parrillita de Don Alberto

Por Nachi Saieg
La Ciudad

La casa descubierta bajo tierra gracias a un robo y una pérdida de agua

Por Mila Kobryn
La Ciudad

El Revancha del Quini 6 no da respiro y otra vez tuvo un ganador de $600 millones
Información General

Ataque en el predio de Newells durante la madrugada
Policiales

Newells tiene entrenador: Lucas Bernardi asume de manera interina

Por Rodolfo Parody
Ovación

Central: ante un panorama complejo, pero con un argumento a favor

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Rosario Slot o cómo jugar a los autitos de carrera para no perder al niño interior

Por Matías Petisce
La Ciudad

El director técnico que cambió los números por el fútbol adaptado

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Santa Fe asegura que tendrá uno de los mejores sueldos docentes del país
La Ciudad

Puerto San Martín: allanan punto de venta de drogas e investigan posible trata
POLICIALES

Llega una nueva edición del festival De la Patria Mía a puro folclore y tradición
La Ciudad

