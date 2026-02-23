Las hermanas que llevan indumentaria rosarina a una isla de lujo en España

María y Manuela Rosúa crearon Casa Colibrí, junto a su madre Eileen Cowes. Abren su primer local en el centro de Formentera, un destino exclusivo donde al arte es muy valorado.

La isla española Formentera está ubicada en el mar Mediterráneo frente a Ibiza. Forma parte de las islas Baleares, es la menor y, según dicen, la más lujosa. Muchos artistas incluso famosos la eligen como lugar de vacaciones, por sus arenas finas y blancas, el agua cristalina más su propuesta gastronómica. Una condición hace que sea un destino peculiar: no es de fácil acceso, puesto que sólo se llega en Ferry . Allí desembarcaron dos rosarinas, María y Manuela Rosúa , quienes junto a su madre que reside en Rosario, Eileen Cowes, se aventuraron a alquilar un local para abrir las puertas de una tienda propia donde venderán indumentaria diseñada y fabricada en Argentina.

Ahora bien, ¿cómo llegaron estas rosarinas a Formentera? María lleva unos diez años viviendo en España, hasta allí se fue tras ganar una beca para formarse en la Escuela Massana, un centro educativo de arte y diseño de Barcelona. En Rosario había estudiado diseño industrial y había comenzado a formarse como joyera. Luego, en España amplió su formación en joyería hasta que armó su marca de joyas que lleva su apellido.

A la par, comenzó a vender la indumentaria que fabricaba en Rosario su madre y su hermana Manuela, dueñas por aquellos años del local Si supieras vida mía que funcionó muchos años en el Paseo del Siglo. En España, María vendía las prendas en tiendas españolas y, de a poco, comenzó a notar que tenían muy buena recepción en la península ibérica. “El trabajo artesanal les llamaba -y hoy también les llama- mucho la atención, notan que son prendas cuidadas hechas con una materia prima noble, eso se sabe valorar ”, explican las hermanas Rosúa en dialogo con Negocios de La Capital.

El local que abrieron en 2025 está ubicado en la zona de La Mola. El que están prontas a abrir será en el centro de Formentera.

El camino que abrió María se empezó a consolidar cuando Manuela también decidió irse a Formentera en 2025 para abrir el primero de los locales que tienen. Lo inauguraron el año pasado en el inicio de la temporada de verano, añade María que “está en La Mola, una zona un poco alejada, es la parte de la montaña de la isla . El local está en un mercado donde sólo hay artistas certificados, porque quienes lo organizan hacen una curaduría de los participantes de ese lugar”.

Ese espacio sólo lo tienen dos días por semana, cuando el mercado abre sus puertas, es por eso que, para la temporada 2026, se animaron a invertir para alquilar un local mucho más amplio y que atenderá la demanda durante todo el año y no sólo en temporada. Estará ubicado en San Francisco, la zona neurálgica de la isla. “Lo vamos a abrir en mayo, está en el centro de la isla, es un lugar donde hay mucho movimiento, tiendas, bares y restaurantes”, describe María.

La indumentaria rosarina de Eileen Cowes está fabricada bajo lineamientos sustentables.

En Formentera viven unas diez mil personas durante el año, pero ese público se multiplica en la temporada de verano, desde abril hasta octubre. “Aquí hay un turismo de clase media-alta, es muy exclusivo el lugar porque es difícil de llegar. Vienen en yates y barcos. Es una isla larga y angosta con un mar turquesa donde llegan europeos de distintos sitios. Y es un público que valora el arte, muchos italianos, franceses, alemanes”, explica María.

Tintes naturales bajo una mirada sustentable

Se sabe que, a nivel global, quienes están en la industria miran de cerca todo lo vinculado al impacto ambiental del mundo de la moda. Ya desde hace unos años, Eileen tomó la decisión de sostener una política de sustentabilidad en sus prendas, motivando el consumo consciente con una producción acotada y eficiente de su indumentaria. No utiliza plásticos, incluso no cortan más piezas en modal porque tiene elastano, por lo cual tratan de trabajar sólo con algodón bajo la premisa de cero desperdicios. De hecho, tampoco hacen prendas de temporada para que la ropa pueda ser utilizada durante todo el año y no pase de moda.

Todo ese esfuerzo es valorado por los clientes de Formentera, Manuela cuenta: “Llegué en agosto del año pasado y abrimos la primera tienda, sabemos que el producto gusta mucho, desde hace un tiempo ya recibíamos consultas en Rosario de gente que quería comprarnos. Eran mensajes de clientas de España, de Inglaterra, de Portugal, europeos en general”. Además, describe que la producción que traen son toda de “tintes naturales, con materia prima argentina, 100% algodón. Lo que hacemos es buscar los materiales más nobles posibles, haciendo tinturas y teñidos a mano”.

Casa Colibrí

La marca de indumentaria lleva el nombre de Eileen Cowes mientras que la de joyas se llama María Rosúa. Ambas se venden bajo el paraguas de Casa Colibrí, que es el nombre que eligieron para los dos locales, tanto el de La Mola como el que están prontos a abrir en el centro.

Las expectativas son muy buenas para estas rosarinas, la idea es que la producción se siga manteniendo con sede en Rosario y que puedan seguir exportándolas a sus locales de las islas. Eileen y Manuela estarán más itinerantes, viajando entre Formentera y Rosario y al hablar de eso María confiesa: “es una gran inversión, pero lo que también nos mueve es estar juntas, estos locales son la excusa perfecta para ir y venir”.