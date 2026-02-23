La Capital | FNGA | Eficiencia Energética

Rosario impulsa la eficiencia energética a través de múltiples acciones

Mediante el PLAC se lleva adelante un plan de gestión energética en edificios municipales, de luminaria pública y eficiencia energética en nuevas construcciones.

23 de febrero 2026 · 16:02hs
Rosario impulsa la eficiencia energética a través de múltiples acciones

El municipio de Rosario, a través de su Plan Local de Acción Climática (PLAC), impulsa la eficiencia energética, la movilidad sostenible y el incentivo a empresas y organizaciones para que utilicen energías limpias.

Estas acciones se coordinan mediante el PLAC, que es una herramienta de planificación estratégica para optimizar la gestión de recursos técnicos y económicos, internos y externos, y de esa forma hacer posible la transición hacia una ciudad resiliente que conserve su escala humana, preservando los recursos y la calidad de vida para las personas.

Entre los objetivos del PLAC está impulsar la eficiencia energética, la movilidad sostenible y promover el uso de energías limpias. Asimismo cuenta con un Sistema de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (https://www.rosario.gob.ar/inicio/sistema-de-monitoreo-del-plan-local-de-accion-climatica), que opera como una herramienta fundamental de comunicación, seguimiento y transparencia para evaluar los avances y resultados de las acciones emprendidas. Dicho sistema no sólo promueve la rendición de cuentas ante la ciudadanía, sino que también permite ajustar y optimizar las políticas climáticas de manera continua.

Un aspecto fundamental del Sistema de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje de Rosario es su alineación con los estándares internacionales de MRV (Monitoreo, Reporte y Verificación), que son ampliamente reconocidos por la literatura internacional como elementos clave para garantizar la transparencia y efectividad de las acciones climáticas.

De acuerdo con diversas investigaciones y estudios, un sistema de monitoreo efectivo permite no sólo evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos, sino también identificar áreas de mejora y maximizar el impacto de las políticas públicas. Este enfoque MRV asegura que Rosario pueda medir de manera precisa los avances, reportar resultados de forma clara y verificable, y facilitar el acceso de actores locales e internacionales a la información. Así, se promueve la confianza y el trabajo conjunto entre distintos niveles de gobierno, organizaciones internacionales, y la ciudadanía.

En la ciudad de Rosario, el sector de Energía Estacionaria se consolida como la principal fuente de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Según el Inventario 2023-2024, este sector fue responsable del 43% de las emisiones totales en 2023 y aumentó su participación al 45% en 2024, dentro del Nivel Básico de reporte. Esto refleja el peso de las actividades residenciales, industriales y comerciales en la dinámica urbana local. En términos de magnitud, las emisiones del sector de energía estacionaria (consumos de luz y gas) representaron 1.323.701 toneladas de CO2 equivalente (tCO2e) en 2023 y 1.308.001 tCO2e en 2024.

Asimismo, el sistema de monitoreo cuenta con fichas específicas de cada proyecto, que incluyen descripción de cada una de las iniciativas, metas y nivel de progreso alcanzado. En el eje energía los proyectos más relevantes son, entre otras acciones:

  • Plan de gestión energética en edificios municipales (en implementación)
  • Recambio de luminaria pública a LED (en implementación)
  • Eficiencia energética en nuevas construcciones (en implementación)
  • Buenas prácticas ambientales para comercios, actividades productivas e instituciones (en implementación)

Plan de gestión energética en edificios municipales

A la fecha se realizaron 18 auditorías energéticas en distintos edificios municipales y se instalaron equipos de monitoreo en tiempo real en 3 de ellos. A lo largo del programa se llevaron a cabo 5 capacitaciones en eficiencia energética para el personal municipal, con una participación promedio de 50 personas por encuentro.

En este marco se llevó a cabo un proyecto piloto en el Centro Municipal de Distrito Centro (Wheelwright 1486) desarrollado junto a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague y financiado por la Unión Europea a través del Programa Euroclima, el cual concluyó de manera exitosa y fue presentado en el marco de la Primera Semana del Clima Rosario, en 2025.

Las intervenciones realizadas incluyeron modificaciones en el ingreso al edificio, instalación de nuevas carpinterías con ruptura de puente térmico y vidrios dobles herméticos, para independizar térmicamente el hall de entrada y optimizar el consumo energético. Dichas acciones mejoraron el confort al interior del edificio, su aislamiento térmico y la eficiencia de los recursos municipales. La decisión sobre la obra a realizar se basó en una auditoría energética previa llevada a cabo por expertos de la UNLP, junto con un informe de la Municipalidad de Rosario.

Recambio de Luminaria Pública a LED

Rosario avanza hacia la modernización del alumbrado público y la disminución del consumo energético, aspectos que van de la mano con la menor emisión de GEI (Gases de efecto Invernadero). El objetivo es centralizar la gestión de los recursos lumínicos y telegestionarlos mediante la incorporación de un Sistema de Iluminación Inteligente basado en tecnologías LED, interconectado y con un nivel de iluminación apropiado para cada lugar y, a la vez, lograr un servicio más eficiente, económico y sostenible. Por su parte, la tecnología integrada del sistema LED y la teledetección sientan las bases operativas para el desarrollo del concepto de Ciudad Inteligente (Smart City).

En el marco de las acciones periódicas que se llevan adelante para modernizar el alumbrado público, durante el año 2025 se colocaron 12.181 nuevas luminarias LED en barrios, avenidas, parques y plazas, alcanzando el 84% de la cobertura en la ciudad, de las cuales el 30% poseen sistema de telegestión. Se prevé alcanzar el 100% del parque lumínico con tecnología LED para una gestión más eficiente y sostenible antes de la finalización de 2027. Cabe mencionar que, hasta el año 2019, la ciudad contaba con aproximadamente un 20% de luminarias con tecnología LED.

Eficiencia Energética en Nuevas Construcciones

En el marco de la implementación de la Ordenanza 8757/2011, que establece estándares mínimos de eficiencia energética en la envolvente edilicia de los nuevos edificios con superficie mayor a 300 m2, ya construyeron 1.555 edificaciones, que abarcan más de 2.890.000 m2, y se realizaron 3.047 inspecciones a fin de verificar el cumplimiento de la normativa y de los requisitos higrotérmicos y de eficiencia energética. La implementación de esta ordenanza permite a la ciudad elevar los estándares de calidad en la construcción y mejorar el consumo energético de las nuevas viviendas.

Buenas Prácticas Ambientales

Es un Programa destinado a comercios, actividades productivas e instituciones cuya finalidad es promover medidas de diagnóstico de riesgos, así como de mitigación y adaptación al cambio climático. Las acciones propuestas resultan de fácil aplicación, son medibles a corto plazo y accesibles económicamente. El programa también está orientado a instituciones (como clubes sociales u otras organizaciones de la sociedad civil), donde además de abordar la respuesta al cambio climático de la empresa u organización, se trabaja sobre la minimización de todos los impactos ambientales que la actividad que desarrollan tiene.

