La Capital | Negocios | Plasticraft

Plasticraft apuesta a la industria nacional en un mercado presionado por importaciones

Al frente de Plasticraft, Lucas Salvia apostó por la industria nacional con soluciones plásticas a medida, en un contexto de fuerte competencia externa

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

15 de febrero 2026 · 08:05hs
Lucas Salvia

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Lucas Salvia, dirige la empresa. Es la segunda generación al mando de Plasticraft, hijo de Edmundo Salvia, quien fundó la firma en los años 80. 

No son tiempos fáciles para la industria nacional. A la retracción del consumo se suma el avance de las importaciones, un combo que tensiona los números puertas adentro y que en los últimos meses incluso derivó en el cierre de algunas fábricas. En el caso de la industria plástica, hacia diciembre de 2025 se registró una mejora interanual del 5%, según datos de la Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP), aunque el sector sigue bajo la lupa de los especialistas por su fuerte dependencia del mercado interno y la presión de los productos importados, especialmente de China.

Desde Villa Gobernador Gálvez, una empresa apunta a fortalecer sus procesos productivos frente a un escenario desafiante, dando batalla desde su expertise: soluciones plásticas innovadoras y personalizadas para la industria. Se trata de Plasticraft, que encabeza Lucas Salvia, segunda generación al mando, tras suceder en la dirección a su padre, Edmundo Salvia, referente del rubro en la región que fundó la firma en los años 80. La historia, sin embargo, se remonta aún más atrás.

“Mi abuelo, Francisco Salvia, se dedicaba a la matricería de estampado y de corte aplicada a la industria automotriz, hacía moldes para chapa”, reconstruye Lucas. “Hace unos 40 años nace Plasticraft, cuando mi padre se mete de lleno en el mundo del plástico y empezamos a incursionar en la matricería para inyección de termoplásticos, que es muy distinto a trabajar con chapa”, aclara el empresario en diálogo con Negocios de La Capital.

Los termoplásticos pueden reciclase y se recuperan rápidamente. Plásticos de ingeniería como ABS, nylon o policarbonato, y también de materiales más masivos como el polietileno, muy usado en packaging y envases, o el polipropileno, típico de tuppers y recipientes de cocina. Ese conocimiento técnico fue el punto de partida para la consolidación del negocio familiar. “En 1989 hicimos el primer producto propio”, recuerda Salvia.

image (7)
La empresa invirtió en equipamiento para ser un jugador fuerte como proveedor de distintas industrias rosarinas.

La empresa invirtió en equipamiento para ser un jugador fuerte como proveedor de distintas industrias rosarinas.

A partir de allí, Plasticraft comenzó a desarrollar piezas y soluciones específicas para distintos sectores industriales, un camino que, con el paso del tiempo, se profundizó y terminó por definir el perfil productivo actual de la empresa. Pero que también atravesó y todavía se encuentra con ciertas trabas, debido a los vaivenes económicos de la Argentina y a la necesidad de reinventarse para captar nuevos jugadores en el mercado.

La línea blanca al frente

“Mi papá, con apenas dos máquinas, hizo la primera matriz para inyección de plástico, el semillero de una máquina de la agroindustria Bertini. Fue una invención de él, la patente era de la empresa, ellos registraron el diseño y nosotros desarrollamos el molde y la inyección de la pieza. A partir de ahí, empezamos a proveer a distintos sectores de la industria: línea blanca, agro, electrónica y carcasas para insumos médicos, como las manijas de las incubadoras”, relata Lucas.

La empresa encontró así en la línea blanca su principal aliada. Empezaron a ser proveedores de marcas de envergadura como Electrolux, Bambi, Mabe, Briket e Inelro, fabricando las partes plásticas de estos equipos, como manijas y cabezales de puertas. “El 80% de los aportes plásticos de estas empresas son piezas que fabricamos nosotros”, asegura el empresario, de tan solo 38 años y con un importante recorrido industrial detrás.

El diferencial de la empresa estuvo en especializarse en brindar soluciones plásticas a medida y con cierto grado de complejidad en su desarrollo, lo que hacía que muchas empresas requirieran de sus servicios, incluyendo grandes compañías del retail como Unilever y Arcor o de movilidad como el Grupo Corven. La propuesta es amplia y contempla la producción de matricería para terceros, mantenimiento de moldes, inyección de termoplásticos y desarrollo de piezas plásticas a medida, consolidándose como un proveedor industrial con ingeniería y producción local.

Salvaguardar la industria

Una decisión clave en la gestión de Lucas Salvia fue desprenderse de Facila, la marca de productos de bazar que la empresa mantuvo hasta 2018. “Entendí que el negocio era otro y que el fuerte estaba en atender a la industria y hacerla más eficiente. Nunca paramos la planta; eso es lo que quise valorar, impulsar el servicio que le damos a las empresas. Plasticraft es una pata productiva de otros fabricantes, somos parte de la cadena de valor de muchos sectores”, resume.

A Facila la habían creado en 2007 y luego, en 2018, Lucas viajó a China para ver hacia dónde iba la tendencia del rubro en ese entonces. Frente al avance del gigante asiático en este tipo de productos y con la convicción de que el diferencial de la empresa seguía estando en el servicio, decidió vender la marca en 2019 a un operador de Buenos Aires especializado en la comercialización de artículos de bazar.

“Cada vez que fabricábamos esos productos teníamos que frenar las otras producciones. Además, es un segmento con muchísima competencia, no se puede competir con China y, al mismo tiempo, sostener la inversión permanente que requiere el diseño y el desarrollo de familias de productos”, explica y agrega: “Nuestro know how siempre fue el servicio técnico, vendemos una pieza que forma parte de una línea de montaje. Ese es nuestro lugar en la industria, mientras que el segmento bazar nunca nos salvó de una crisis, ni superó el 5% de la facturación”.

image (9)
Una de las estrategias para sostenerse es cerrar acuerdos especiales con industrias que necesitan artículos plásticos. De hecho, están por cerrar un convenio con una empresa de artículos de limpieza que requiere su expertise.

Una de las estrategias para sostenerse es cerrar acuerdos especiales con industrias que necesitan artículos plásticos. De hecho, están por cerrar un convenio con una empresa de artículos de limpieza que requiere su expertise.

Avances en tecnología

En la actualidad, Plasticraft cuenta con un nivel de automatización de entre el 60% y el 70% de su planta productiva y emplea a unas 60 personas, cuando antes eran 120 los trabajadores. Salvia explicó que tener procesos automatizados los llevó a reducir personal: “Tenemos todas las máquinas robotizadas, tres turnos y diez puestos de mandos medios”.

La inversión en tecnología fue clave para mantenerse activos y con demanda, incluso en un contexto difícil para las pymes argentinas. “Con este planteo de país, estamos evaluando permanentemente qué hacer. Es una cuenta sencilla: si se abre completamente la importación, tampoco nuestros clientes podrán competir con el mundo. Si se para la industria, nosotros nos paramos atrás; estamos muy atados a la política y es algo cíclico. En los mejores momentos, llegamos a entregar más de un millón de piezas por mes, pero venimos de momentos donde las pymes llegaron a caer casi un 70%, principalmente por la retracción del consumo. Si antes vendía 100, hoy estoy en 40 o incluso 30”, advierte el empresario.

Algo que lo preocupa es ver cómo algunas firmas de las que siempre fue proveedor hoy están reconvirtiendo sus modelos de negocios, pasando de fabricar a directamente importar equipos o electrodomésticos del exterior. Por eso, contó a Negocios que está evaluando un cambio en su estrategia comercial para salir a proveer a nuevos mercados. Explica que se trata de un proceso flexible, en el que analizan distintos proyectos según su volumen y viabilidad productiva y que, cuando las condiciones lo permiten, desde Plasticraft participan incluso de las inversiones necesarias para acompañar a los clientes.

“Estamos por cerrar acuerdos con dos empresas. Uno es con una fábrica de artículos de limpieza, que quiere meterse en todo lo que son artículos de plásticos, hasta ahora hacían cauchos. Lo que nos propusieron fue invertir en la compra de una máquina y los moldes y nosotros hacemos la ingeniería de los productos, porque si ellos quisieran hacerlo por su cuenta tendrían que comprar inyectoras que no saben usar, contratar personal capacitado en matricería, etc.”, señala Salvia. También cuentan con proyectos para otras industrias, desarrollos que llevan adelante a pedido y de forma personalizada.

Con inventiva y estructura, el objetivo está puesto en resistir los meses difíciles y seguir adelante, como hicieron todos estos años. El titular de Plasticraft tiene en claro que el mercado se está achicando, al igual que la capacidad productiva, pero que su destino no va a ser el de transformarse en un centro logístico de productos importados: “El comercio que es intermediario y revendedor puede reconvertirse hacia esa tendencia; nosotros no. Somos una empresa sólida, que potencia a la industria nacional y queremos seguir por ese camino”.

Ladrillos reciclados

Entre los proyectos que impulsa la firma se destaca CLAC, su línea de ladrillos fabricados con plástico reciclado, específicamente poliestireno. La iniciativa surgió hace diez años, a partir de la mudanza de la empresa al parque industrial de Villa Gobernador Gálvez.

Ante el alto costo que implicaba invertir en mobiliario nuevo, decidieron fabricar sus propios muebles utilizando ladrillos producidos a partir de scrap, es decir, del material sobrante que no se utilizaba en los procesos productivos. La experiencia fue exitosa y pronto comenzaron a alquilar el mobiliario para eventos, además de equipar distintos espacios comerciales.

Entre otros proyectos, amueblaron clínicas de kinesiología, vinerías, las panaderías Heroica en Alto Rosario y Alto Córdoba, y desarrollaron stands para marcas que participaron en ferias, en La Rural de Buenos Aires. También participaron con CLAC en exposiciones como arteBA y Expocon.

Noticias relacionadas
El alquiler de generadores domina eventos y comercios, mientras la venta domiciliaria crece por fuera de Rosario, en localidades cercanas.

El comercio y la industria recreativa impulsan el mercado de los generadores

Damián Scaglione y Germán Vernet, son amantes de viajar y acaban de inaugurar un espacio en Funes que está inspirado en bares de otras regiones del mundo.

Se la jugaron con un tiki bar en Funes, con espíritu playero y coctelería de autor

Gerardo Criolani encabeza el corte de cintas de la nueva sucursal del grupo en Rosario.

Grupo Criolani encara un ambicioso plan de expansión desde Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

Lo último

Alta joyería: un negocio que brilla con diseño y venta exclusiva en Rosario

Alta joyería: un negocio que brilla con diseño y venta exclusiva en Rosario

Comparan ultraprocesados con cigarrillos y piden nuevas regulaciones

Comparan ultraprocesados con cigarrillos y piden nuevas regulaciones

Depresión funcional: por qué cada vez más personas llegan tarde al diagnóstico

Depresión funcional: por qué cada vez más personas llegan tarde al diagnóstico

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Desde la asociación que los nuclea aseguran que la situación es crítica y piden ser comprendidos dentro del sistema de educación oficial
Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Por Carina Bazzoni

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Pullaro abre el período de sesiones ordinarias en la Legislatura
POLITICA

Pullaro abre el período de sesiones ordinarias en la Legislatura

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Por Facundo Borrego
La Ciudad

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

La rebelión policial, el método Pullaro y un efecto dominó inevitable

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Por Alicia Salinas
La Ciudad

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Fin de semana XXL: Se renovó el alerta amarillo por tormentas en toda Santa Fe

Sorpresas en Newells: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

Sorpresas en Newell's: dos de los tres que salen hacen ruido y la dupla opta al fin por la dupla

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La ruidosa salida de un directivo del Jockey que pide respuestas por Facu Gorga

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

La historia de Paolo Giaccone, que debutó en Central y va tras los pasos de su hermano Lautaro

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Ovación
Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

Central busca ahora encaminar el año en el Gigante tras el respiro que tuvo en la Copa Argentina

El único antecedente de Newells en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

El único antecedente de Newell's en el Guillermo Laza tuvo seis goles y ninguno festejó

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Cambio de arquero en Central para enfrentar a Barracas Central: vuelve Jeremías Ledesma

Policiales
Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste
Policiales

Asesinaron de un disparo en el pecho a un joven de 25 años en zona oeste

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Supuestos ladrones en moto rodaron por el pavimento tras persecución policial por el centro

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Lo denuncian por amenazas  y la Policía le secuestra tres armas de fuego

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

Condenado por atacar con una molotov a un colectivo y amenazar a un ministro 

La Ciudad
El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

Por Alicia Salinas
La Ciudad

El muralismo rosarino se expande en el centro y en los barrios de Rosario

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

La carrera por el centro de convenciones de Funes arrancó torcida

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Jardines de infantes fusionan salas y extienden horarios para hacer frente a la caída de natalidad

Barrio Martin: el lugar de los primeros edificios de lujo frente a la costa de Rosario

Barrio Martin: el lugar de los primeros edificios de lujo frente a la costa de Rosario

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR
La Ciudad

Más de 6 mil personas asisten a practicar deportes en los espacios de la UNR

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 
La Ciudad

Vuelve Noche de Museos Abiertos con un circuito de 40 espacios culturales 

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025
La Ciudad

Santa Fe realizó 150 cirugías por cardiopatías congénitas en 2025

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario
La Ciudad

El fin de semana largo de carnaval arranca con un 80% de ocupación hotelera en Rosario

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo
La Ciudad

Un incendio destruyó una vivienda precaria en El Mangrullo

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial
Economía

Bancarios cerraron un nuevo aumento: a cuánto se fueron el salario inicial y el bono especial

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario
Policiales

Condenaron a cuatro presos por abuso sexual dentro de una cárcel de Rosario

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario
La ciudad

Fin de semana largo: cómo funcionarán los servicios municipales en Rosario

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario
La Ciudad

El precio de la carne subió 15% en dos semanas y aún no se ve el techo en Rosario

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años
policiales

Allanamientos en zona sur: detenidos y droga incautada tras el crimen de un joven de 19 años

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito
La Ciudad

Javkin: la discusión por reforma penal juvenil "no tiene que ser sólo la edad, sino el tipo de delito"

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice
Policiales

Mató a la pareja de su ex y fue condenado junto a un cómplice

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista
La Región

Funes, a la carrera por un centro de convenciones en su ingreso por autopista

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo
Policiales

Investigan presunto incendio intencional en la sede de la Uocra en San Lorenzo

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza
Policiales

Otra condena al Peruano Rodríguez Granthon: lideraba una banda desde la cárcel de Ezeiza

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: Lo dijimos siempre
Política

Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella
Zoom

Polémica por dichos homofóbicos contra un bailarín del Colón en el programa de Beto Casella

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe
POLITICA

Clara García fue reelecta como presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo
POLICIALES

Amenazan a un empleado judicial cuando entregaba una orden de desalojo

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: Avanzamos hacia una Argentina más libre
POLITICA

Romina Diez sobre el Régimen Penal Juvenil: "Avanzamos hacia una Argentina más libre"