Debut triunfal de Central Córdoba sobre Muñiz, gracias a un golazo de su lateral izquierdo

Emanuel Rodríguez armó la contra y la definió de afuera del área para que Central Córdoba inicie con el pie derecho el Apertura de Primera C sobre Muñiz

22 de febrero 2026 · 17:07hs
Emanuel Rodríguez se llena la boca de gol. Fue la figura de Central Córdoba en el debut con victoria ante Muñiz.

Emanuel Rodríguez se llena la boca de gol. Fue la figura de Central Córdoba en el debut con victoria ante Muñiz.
Derechazo bárbaro de Emanuel Rodríguez para poner el 1 a 0 de Central Córdoba sobre Muñiz.

Derechazo bárbaro de Emanuel Rodríguez para poner el 1 a 0 de Central Córdoba sobre Muñiz.
Messi lleva la 10 en Central Córdoba e intenta un avance ante Muñiz. Primeros minutos charrúas en el Apertura de Primera C.

Messi lleva la 10 en Central Córdoba e intenta un avance ante Muñiz. Primeros minutos charrúas en el Apertura de Primera C.

Central Córdoba empezó con el pie derecho el torneo Apertura de la Primera C, gracias a un golazo de Emanuel Rodríguez, sin dudas la figura de la cancha. El equipo de Daniel Teglia y Diego Acoglanis resistió el primer tiempo sin mayores problemas pero en el complemento todo protagonismo y ya antes del desnivel a los 9 minutos había tenido chances del primero. Después controló bien al local y tuvo las mejores situaciones para aumentar el marcador.

Con un plantel renovado y donde se fueron gran figuras como Facundo Marín y Gonzalo Gómez, el equipo charrúa compensó con un mediocampo combativo y de buen pie, con Benjamín Gallucci y Brian Otero muy punzantes.

Muñiz fue mucho más incisivo en el arranque del partido, como en el remate de Ramírez que pasó cerca del retornado Giroldi, tras filtrarse sin oposición entre los zagueros centrales.

Pero bastó que Joaquín Messi, que lució la 10, metiera dos pelotas seguidas en el área local para que Córdoba respondiera. En una no pudo llegar Otero y en la otra Gallucci remató alto, mientras todo el equipo charrúa pedía penal porque quedó tendido en el piso.

Esa incursión charrúa sirvió para frenar el ímpetu de Muñiz e hizo del resto de la etapa un típico partido de la C, con la pelota mucho en el aire en un campo de juego malo, que había sido usado el día anterior por Atlas.

Pero en el complemento Córdoba salió decidido a marcar la diferencia, confiando en sus argumentos. Y el anticipo lo dio Emanuel Rodríguez, en una gran jugada por izquierda que terminó en centro de Gallucci, el cabezazo atrás de Altamura y la zurda arriba del travesaño de Otero.

Al toque, un córner desde la derecha encontró al cabezazo de Killer y el despeje sobre la línea de Villegas.

Y un minuto después, mientras Muñiz intentaba crear su primera incursión en el campo charrúa, llegó el quite y la arremetida de Rodríguez, quien robó el balón, la volvió a pelear y enganchó antes de llegar al área para darle de derecha. Un golazo que hizo delirar a todo el equipo charrúa.

Un gran cierre de Killer sobre Félix Orode (el mismo africano que jugó en San Lorenzo) fue la más peligrosa de Muñiz, mientras que Córdoba no resignó la contra.

Así, de nuevo Rodríguez armó una gran jugada por izquierda, el ingresado Albertengo se pasó de largo y lo tuvo Galluci de frente al arco, pero Villegas la despejó justo delante de su arquero.

Otro remate del ingresado Albertengo de afuera del área mostró que el triunfo de Córdoba estuvo bien. Bien ejecutado y bien defendido. Sobre todo por el lateral izquierdo Emanuel Rodríguez que cumplió las dos funciones. El equipo de Teglia-Acoglanis, agradecido.

Las jugadas en el Rodrigo Puga

89' Gran remate de afuera del área de Albertengo, que se fue apenas arriba del travesaño con Romano vencido.

80' Gran pique de Rodríguez por izquierda, centro atrás que no pudo conectar Albertengo y Gallucci, tras enganchar muy bien para la zurda, encontró el despeje de Villegas justo delante del arquero.

66' Buena llegada de Muñiz y cuando el centro desde la derecha buscaba la pierna goleadora de Orode, Paulo Killer se le anticipó justo y la mandó al córner.

53' GOL DE C. CÓRDOBA. Excelente contra charrúa, con Emanuel Rodríguez llevándosela a las empujones desde campo propio para terminar enganchando hacia su derecha. Tremendo zapatazo con la pierna inhábil para vencer la resistencia del arquero local.

52' Córner desde la derecha, Killer la metió adentro y la despejaron casi en la línea.

50' Lo tuvo Córdoba. Buena de Emanuel Rodríguez por izquierda, pase atrás a Gallucci, buen centro, Altamura la bajó al medio y Otero le pegó arriba del travesaño desde buena posición dentro del área.

19' Orode recibió solo en la medialuna tras buen pase por derecha de Ramírez y remate débil a las manos de Giroldi.

17' Buena de Córdoba por derecha, Gallucci llegó apretado y remató arriba del travesaño.

15' Excelente habilitación de Messi para Otero, llegó justo antes el arquero local.

10' Lo tuvo Muñiz. El remate cruzado de Ramírez mano a mano terminó sobre el palo derecho de Giroldi. Antes Córdoba perdió dos divididas y el jugador local además se filtró entre los zagueros centrales charrúas.

Formaciones en la cancha de Atlas

Muñiz: Alexis Romano; Kevin Farías, Juan Carabalí, Octavio Villegas y Eric Giménez; Iván Malmoria, Iván Bazán (60' Lautaro López Bertoni), Gonzalo Villafañe (74' Gómez) y Agustín Gutiérrez (60' Santiago Verdún); Felix Orode y Luca Ramírez (60' Hernán Ramírez). DT: Alberto Insaurralde

Central Córdoba: Matías Giroldi; Francisco Duré (73' Valentín Rovetto), Paulo Killer, Mateo Yaszczuk y Emanuel Rodríguez; Benjamín Gallucci (83' Marcos Córdoba), Facundo Galli, Joaquín Messi (83' Santiago Arduino) y Cristian Sánchez (68' Gino Albertengo); Brian Otero y Renzo Altamura. DT:Daniel Teglia-Diego Acoglanis.

Gol: 54' E. Rodríguez (CC)

Cancha: Rodrigo Puga.

Árbitro: Iván Mastroieni

Asistentes: Bruno Castillo (1º), Anahí Avaro (2ª) y Leandro Díaz (4º árbitro).

