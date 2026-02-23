La Capital | Policiales | mensaje

Ataque al voleo y un mensaje: qué hay detrás de la balacera en el supermercado Carrefour

El mensaje hacía referencia a una serie de hechos violentos ocurridos la semana pasada en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario

Martín Stoianovich

23 de febrero 2026 · 14:41hs
Foto: Marcelo Bustamante / La Capital.

Un complejo contexto asoma detrás de la balacera ocurrida este domingo en la puerta del supermercado Carrefour del barrio La Sexta, donde resultó herido un hombre de 33 años. Todo indica que se trató de un ataque al voleo, con una víctima elegida al azar, para dejar un papel con un mensaje. La misiva refería a un pabellón de la cárcel de Piñero, a dos reclusos y a hechos recientes en la zona sudoeste de Rosario que podrían estar vinculados.

La modalidad utilizada en el ataque de este domingo remonta a los episodios más violentos que atravesó la ciudad en los últimos años. La víctima ingresaba al estacionamiento del supermercado en Ocampo y Chacabuco, inmediaciones del barrio La Sexta, cuando quedó en medio de una balacera cuyo objetivo fue dejar un papel con un mensaje amenazante.

Además de la mención a dos reclusos y a un pabellón de la cárcel de Piñero, el texto hacía referencia a hechos violentos ocurridos en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario. Lo cual cuadra con una serie de sucesos registrados en los últimos días, entre ellos un homicidio y balaceras con heridos.

Tiros y un mensaje

Luciano P., de 33 años y domiciliado en La Sexta, ingresó al estacionamiento del Carrefour cerca de las 17 del domingo. Segundos después se convirtió en el blanco del ataque de dos desconocidos que llegaron en moto. Sin mediar palabras uno de ellos comenzó gatillar en su dirección, provocándole al hombre una herida en la cintura por la cual fue trasladado al Sanatorio Laprida, donde llegó estable y sin riesgos.

Fueron al menos 9 balazos los que tiraron los gatilleros, de acuerdo a las vainas calibre 9 milimetros que levantó la policía en el lugar. También recogieron un papel con una nota amenazante, lque aparece como principal objetivo del ataque que por fortuna no se cobró una vida. El mensaje instaba al cese de ataques en el barrio Toba, del sudoeste de Rosario, zona en la que justamente en los últimos días se intensificaron los hechos violentos.

El mensaje estaba destinado a dos presos de la cárcel de Piñero y puntualizaba en el pabellón 3. Allí no hay alojados reclusos de alto perfil y se caracteriza por ser un espacio que reúne a internos de distintos puntos de la provincia y puntualmente de los alrededores de Venado Tuerto. Sin embargo uno de los mencionados sí es rosarino, el apodado "Churro" y ligado en un pasado a la banda Los Monos. En 2021 fue condenado a 17 años de prisión por haber sido uno de los gatilleros en la serie de ataques a balazos contra sedes judiciales ocurridos entre julio y agosto de 2018 tras las condenas a los jefes de la banda.

Tensión en la zona sudoeste

El contenido del mensaje encuentra sentido en hechos que efectivamente ocurrieron en el barrio Toba de la zona sudoeste de Rosario. Entre el 14 y el 16 de febrero, días de fin de semana y feriados, hubo un homicidio y al menos dos baleados. Todo con pocas horas de diferencia y a escasos metros de distancia, como si un conflicto puntual hubiera estallado en esos días.

El primer hecho fue el asesinato de Marcelo Tomás Benítez, un joven de 24 años atacado a tiros el sábado 14 de febrero en un pasillo de Campbell al 3900. Una versión preliminar, aportada por un testigo, indicó que el homicida mantuvo una discusión breve con Benítez antes de comenzar a dispararle. La víctima tenía domicilio en Maradona al 6000, también en el barrio Toba.

Horas después, a pocas cuadras de allí en Pasaje 1821 al 6000, fue atacado a tiros un hombre de 35 años. Daniel Alberto C. estaba en la puerta de su casa cuando resultó herido por varios balazos en las piernas. Por último, ya durante el lunes 16 de febrero, un niño de 11 años recibió un disparo que le atravesó una pierna en un hecho ocurrido en Aborígenes Argentinos al 6000.

