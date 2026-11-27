Alberto Mantel vive en Rosario desde hace un año. Aquí, diseñó una urna funeraria innovadora: tiene una pantalla que muestra momentos de la vida de la mascota. Lo quiere replicar en equinos.

Alberto Mantel saldrá al mercado en el primer trimestre del 2027 con estas urnas y memoriales para mascotas y equinos.

Alberto Mantel es un emprendedor nato . Trabajó en distintos rubros, desde proyectos de reforestación en Panamá, donde vivió una década, hasta empresas de turismo. Pero ahora, a sus 70 años, se le ocurrió desarrollar su primer producto que ya tiene patentado y con el cual espera escalar no sólo en países limítrofes sino también en Europa. ¿De qué se trata? De un memorial para mascotas, que puede ser utilizado como urna de cenizas, que lleva una pantalla digital con imágenes del animal que se encienden al apretar un botón.

"Esta idea surgió de observaciones mías. Mi señora, Patricia, tenía un perro viejito con 18 años. Y sabíamos que en algún momento no iba a estar más. Entonces empecé a pensar cómo perpetuar ese recuerdo", cuenta Alberto a Negocios de La Capital . Así, se puso en contacto con un ingeniero electrónico, que trabaja en una importante automotriz, y le pidió que lo asesorara para poder hacer un producto diferencial. Primero pensó que podía ser algo sólo auditivo, pero luego decidió que lo mejor sería algo audiovisual. "Lo visual iba a ser más impactante y se puede recordar mejor a la mascota o a esos momentos especiales con el animal . La idea es que sirva para perpetuar el vínculo, porque está pensado para ayudar en el duelo, para que sirva para recordar, y para la emoción ".

Empezaron a estudiar los prototipos y el punto principal era conseguir el equipamiento. Decidieron importarlo de China y ya se stockearon de pantallas para poder empezar a comercializar los memoriales . En tanto que, las urnas las hicieron en madera maciza para que tengan la calidez que buscaban para el producto. En este momento, están en la etapa final del desarrollo y el lanzamiento oficial será en el primer cuatrimestre del 2027 bajo el nombre Shantibond . Shanti significa paz y armonía en sánscrito, mientras bond implica comunión o vínculo, así, Alberto explica que el nombre refiere a "un vínculo de paz".

Alberto tiene un plan de negocios desarrollado para este producto que está por presentar. Está convencido de que va a funcionar muy bien, por los testeos de mercado que está haciendo y porque asegura que no hay productos similares en el mercado ni en Argentina ni en Sudamérica. "Hay unos 20 millones de perros y gatos en el país, la tasa de mortalidad está entre el 8% y el 10% y de eso se incinera un 10%", detalla. El volumen de incineración va creciendo si se tiene en cuenta que muchas personas viven en departamentos y no encuentran lugar para dejar los restos de sus mascotas.

Las urnas son hechas en madera macisa y vienen con las pantallas incorporadas. Con sólo un cable, se puede enviar las imágenes desde un celular.

La estrategia de Alberto es ser un mayorista del producto y que pueda comercializarse en veterinarias y crematorios. Piensa lanzar el producto en Argentina y rápidamente presentarlo en Uruguay y Paraguay, siempre fabricando en la región, aunque aclara que, en caso de poder entrar a Brasil, allí buscaría un socio local que gestione el negocio.

Por otra parte, Shantibond está también patentado en la Unión Europea porque Alberto está en conversaciones para conectarse con un socio allí. "Quiero licenciarlo fuera de Argentina para que también pueda fabricarse en otros países bajo nuestra patente", adelanta. En todo este desafío, Alberto aclara que no está solo, sino que trabaja junto a un diseñador industrial, ingenieros y proveedores.

Una idea para replicar en equinos

Pero este producto no sólo es útil para las mascotas, sino que le ven potencial para los equinos. En ese caso, no para las cenizas, pero sí como memorial para recordar a los caballos, sobre todo a los de competición con quienes los dueños mantienen un vínculo tan estrecho.

La pantalla permanece apagada hasta que el propietario la enciende en el momento que así lo requiera. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

"En Argentina hay unos dos millones y medio de caballos y deportivos unos 300 mil. Para ese mercado desarrollamos dos modelos, con terminaciones en cuero y con el nombre del animal", detalla el creador de Shantibond.

A la pregunta acerca de si puede utilizarse para personas, Alberto explica que no cree que pueda tener demanda en Argentina, pero sí en países como México, donde la muerte culturalmente tiene otro significado y es hasta una celebración.

Emprender a los 70 años

El mensaje que quiso dejar Alberto para los lectores de Negocios es la importancia de animarse a emprender a toda edad. Él utiliza para trabajar la inteligencia artificial, y no tiene resistencia al cambio o a incorporar nuevas herramientas. E, incluso, a lanzarse en un nuevo camino comercial: "Yo soy de los que piensan que la suerte es el cruce entre una acción y una oportunidad. Son dos vectores que se juntan en un punto. Hay que animarse, la gente grande no debe tener miedo a emprender, no hay que quedarse con el primer no. Emprender a esta edad es muy vigorizante", concluye.