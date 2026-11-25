Los alumnos secundarios rompieron una histórica farola de bronce y realizaron pintadas en el Patio Cívico. Cansados del descontrol de madrugada, los frentistas reclaman que se prohíba el uso del espacio para celebraciones como el Último Último Día (UUD)

La farola destrozada está por Córdoba casi a la altura de Primero de Mayo.

El malestar de los vecinos de la zona del Monumento Nacional a la Bandera sumó un nuevo capítulo de indignación. Este miércoles se supo, a partir del relato de los propios frentistas de Córdoba al 500, que los recientes festejos de estudiantes secundarios dejaron daños materiales en el patrimonio: rompieron una de las tradicionales farolas de bronce ubicada en los laterales del Patio Cívico, sobre calle Córdoba, y realizaron pintadas que hasta el momento no fueron reparadas.

Frente a este escenario, los residentes elevaron un reclamo puntual a las autoridades: exigen que se vuelvan a colocar vallados preventivos ante este tipo de convocatorias, tal como se implementaba hace algunos años para resguardar el predio histórico.

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El reclamo de los vecinos se intensifica tras jornadas marcadas por el Banderazo (AZO) y el Último Último Día (UUD) , festejos que reúnen a estudiantes en las escalinatas del Monumento con bombos, pirotecnia y alcohol desde la madrugada.

Vecinos del Monumento indignados

Frentistas como Fabián, Alejandra y Lucrecia expresaron su repudio ante la falta de límites y el deterioro del espacio público, denunciando ruidos molestos desde la madrugada de los últimos días y daños recurrentes.

Si bien la Municipalidad de Rosario asiste al lugar para disuadir y secuestrar alcohol o pirotecnia tras los llamados al 147, los vecinos consideran que las medidas resultan insuficientes.

Estas celebraciones, que suelen comenzar de noche en quintas privadas para culminar por la mañana en el centro y las escuelas, reabren el debate sobre el uso de los espacios patrios, mientras desde el Ministerio de Educación provincial aclaran que los colegios no organizan estos eventos y piden encauzarlos mediante acuerdos de convivencia.