El encuentro se desarrollará a lo largo de dos jornadas con demostraciones y charlas técnicas en un hotel céntrico de la ciudad

El Foro de Negocios y Tecnología comienza este jueves.

La Unión Gráfica Argentina Regional Litoral Sur (Ugar) realizará esta semana su sexto Foro de Negocios y Tecnología en Rosario. Los organizadores confirmaron la convocatoria para las empresas del sector, pero la iniciativa también involucra a instituciones educativas vinculadas con el rubro.

El encuentro se llevará a cabo desde el jueves 26 de noviembre hasta el viernes 27 en el salón In Gala de I nnovo Hotel , en Dorrego 1077. Este importante evento de la actividad gráfica permite acercar a los asistentes la oferta de productos y servicios disponible para el sector.

Desde la entidad apuntaron que la propuesta incluye la presencia de alumnos y autoridades de escuelas e instituciones públicas y privadas . Se trata de establecimientos cuya terminalidad es afín a la actividad gráfica.

Las empresas auspiciantes realizarán demostraciones de sus equipos y productos. Además, se desarrollarán charlas técnicas a cargo de profesionales de las empresas proveedoras de la industria gráfica y afines, y otros servicios.

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