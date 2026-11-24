La automatización y el análisis de datos impactan desde la planificación del viaje hasta la atención al pasajero. Un conversatorio gratuito en la UGR abordará el tema el 10 de diciembre

El turismo atraviesa una de las transformaciones más vertiginosas de su historia, y la irrupción de la inteligencia artificial (IA) sacudió al sector. Hay plataformas capaces de armar itinerarios en segundos y bots (programas que responden consultas y ejecutan tareas en forma automática) que cotizan vuelos en tiempo real. Su avance instaló en agencias y operadores una pregunta inevitable: ¿están los agentes de viajes en peligro de extinción?

Frente a un viajero hiperconectado, cada vez más autónomo y exigente, las reglas del juego cambiaron. Los especialistas responden que la profesión no va a desaparecer, pero ponen una condición: reinventarse se volvió obligatorio. Ese será el eje del conversatorio "El nuevo agente de viajes inteligentes: Cómo reinventarte para liderar el turismo que viene", que se hará el 10 de diciembre a las 19 en la UGR, Corrientes 1254.

Mauricio Majorano, licenciado en Turismo y especialista en marketing e innovación digital aplicada al sector, sostiene que el fenómeno va más allá de sumar herramientas tecnológicas e implica una transformación estructural de la industria . "El turismo es una actividad basada en la información, la conexión de servicios y la creación de experiencias, por lo que la Inteligencia Artificial, la automatización y el análisis de datos están modificando toda la cadena de valor: desde la inspiración y planificación de los viajes hasta la comercialización y la atención al pasajero", explicó.

La cadena de valor es el recorrido completo de un servicio, desde que se concibe hasta que llega al cliente. Para Majorano, quienes logren adaptar cada una de esas etapas van a sacar ventaja. Según el especialista, "las agencias y los profesionales que logren integrar estas tecnologías a sus procesos tendrán mayores oportunidades de competitividad, eficiencia y diferenciación ".

Desde esa mirada, la transformación digital no se reduce a incorporar tecnología: obliga a repensar cómo se hacen negocios, cómo se comercializan los viajes y cómo se construye la relación con los pasajeros. Lejos de anunciar el fin de los asesores, la IA abre la posibilidad de optimizar tiempos y destinar ese margen a brindar un servicio superior.

Qué habilidades exigirá el turismo que viene

"La Inteligencia Artificial no va a hacer menos necesario al agente de viajes; va a hacer más importante su capacidad de interpretar, asesorar y diseñar experiencias. El profesional que entienda este cambio tendrá una ventaja enorme en el turismo que viene", sostuvo Majorano, que compartirá el panel con Rodrigo Gómez Insausti, desarrollador de software especializado en IA.

El encuentro está pensado para profesionales consolidados, estudiantes en formación y emprendedores del turismo. Durante la jornada se debatirá cómo la automatización y los nuevos hábitos de consumo reconfiguran la industria. También se repasarán las habilidades clave para diferenciarse en los próximos años, tanto las digitales como las llamadas blandas, que son las capacidades interpersonales, como la comunicación o el trato con el cliente.

"La tecnología ya está sobre la mesa y está transformando la forma en que el mundo viaja. La invitación ahora es a perderle el miedo, aprender a usarla para trabajar de manera más eficaz y llevar la profesión turística al siguiente nivel", planteó el especialista.

La actividad es abierta y gratuita, y se realizará el 10 de diciembre a las 19 en la sede de la UGR, Corrientes 1254. Los organizadores piden a los interesados que reserven su lugar mediante inscripción previa.