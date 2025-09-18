La Capital | La Región | Vialidad Nacional

Vialidad Nacional evalúa reparaciones en el puente sobre el río Carcarañá

Resolvió mantener el corte total del puente, incluyendo el paso de motos, bicicletas y peatones para preservar la seguridad ante la presencia de socavones

18 de septiembre 2025 · 10:00hs
La gestión de la emergencia se realiza de manera coordinada entre Vialidad Nacional, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gendarmería Nacional, la Comuna de Correa y la Municipalidad de Carcarañá.

Tras las recientes inundaciones que afectaron la estructura del puente sobre el río Carcarañá, en la traza de la ruta nacional 1V09 (ex-RN 9), Vialidad Nacional realizó estudios técnicos para determinar el tipo de intervención que deberá ejecutarse en los accesos y en el propio cruce. El relevamiento permitió elaborar un informe preliminar que orientará las tareas de reparación y definirá la modalidad de ejecución en función del estado actual de la infraestructura.

En base a los resultados obtenidos, se resolvió mantener el corte total del puente, incluyendo el paso de motos, bicicletas y peatones. La medida busca preservar la seguridad de los vecinos y evitar riesgos ante la presencia de socavones y desmoronamientos en los sectores comprometidos. Los desvíos para el tránsito continúan operativos en los accesos de Carcarañá y Correa hacia la autopista Rosario–Córdoba, con colaboración de fuerzas federales, provinciales y autoridades locales.

Reparaciones tras las conclusiones técnicas

El organismo vial nacional analiza por estas horas la posibilidad de habilitar parcialmente el cruce peatonal y el paso de vehículos livianos como bicicletas y motos, en los próximos días. La decisión dependerá de las conclusiones técnicas que surjan del estudio estructural y del comportamiento del terreno en los accesos. La intención es facilitar la movilidad entre ambas localidades, especialmente para quienes no pueden utilizar el desvío por la autopista paralela.

Mientras tanto, se procedió a reforzar el cierre de los ingresos al puente y a delimitar las zonas afectadas mediante vallas y cartelería preventiva. La señalización busca alertar sobre los sectores inestables y evitar el ingreso de personas a áreas comprometidas por los desmoronamientos.

Los resultados preliminares del relevamiento confirman la presencia de socavones de importancia en ambos accesos, así como daños en la protección de los estribos. Estas condiciones requieren una intervención técnica específica y una planificación cuidadosa para garantizar la seguridad estructural del puente y la circulación futura.

La gestión de la emergencia se realiza de manera coordinada entre Vialidad Nacional, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Gendarmería Nacional, la Comuna de Correa y la Municipalidad de Carcarañá. El trabajo conjunto permite sostener los operativos de control, señalización y asistencia en los desvíos, al tiempo que se avanza en la definición de las obras necesarias.

