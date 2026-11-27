Santa Fe va por su primera ley para proteger a los consumidores y busca que participen vecinos La Legislatura aprobó un proyecto para convocar a una audiencia pública y elaborar una norma para proteger a los consumidores. En la actualidad, la única norma que cuida a los clientes es la ley nacional 24.240 27 de noviembre 2026 · 13:32hs

Miguel Rabbia, diputado provincial, quiere que Santa Fe tenga su primera norma para defender a los consumidores

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto del diputado provincial Miguel Rabbia que dispone la realización de una audiencia pública para que la comunidad tenga voz en la elaboración de una ley provincial de Defensa del Consumidor. Se trata de una instancia de consulta, y es el primer paso para que Santa Fe tenga, por primera vez, su propia ley en la materia.

Anteriormente, Rabbia presentó un proyecto propio de Ley de Defensa del Consumidor, con eje en equilibrar la asimetría en las relaciones de consumo. "Pasa todos los días: una promoción que no se cumple, un producto o servicio que no funciona, un contrato con letra chica que perjudica. Queremos la participación de la comunidad para lograr una ley que nos proteja", señaló Rabbia, diputado provincial por el Partido Justicialista.

Los consumidores y usuarios santafesinos cuentan hoy con la protección de la Ley Nacional 24.240, pero la provincia carece de una norma propia que la complemente y la adapte a su realidad territorial, económica y social. Esa laguna normativa se traduce en la ausencia de un organismo provincial de aplicación con competencias claras, de procedimientos administrativos ágiles y accesibles para resolver los conflictos de consumo y de un régimen sancionatorio acorde a la escala local.

La reforma de la Constitución provincial, de septiembre de 2025, incorporó expresamente la protección de consumidores y usuarios, y obliga a la provincia a armar un sistema para defenderlos. Esa misma reforma le dio un lugar central a las audiencias públicas como forma de participación ciudadana. "La Constitución Nacional y la reciente provincial avalan este proyecto. Vamos a cumplir con una falencia que tenemos, que es no contar con una ley de defensa del consumidor", afirmó el diputado.

Cómo se gestó la ley de defensa del consumidor en Santa Fe Rabbia trabajó ambas iniciativas junto a organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac). Si bien el proyecto de Rabbia solicitaba cinco audiencias (Rosario, Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista y Santa Fe), sólo se aprobó la audiencia en la ciudad capital. Será presencial y virtual, para aquellos que no puedan viajar. Estarán invitados vecinos, asociaciones de consumidores, municipios y comunas, profesionales, universidades, sindicatos y el Poder Ejecutivo. El proyecto fue acompañado por los diputados Celia Arena, Lucila De Ponti, Alejandra Rodenas, Verónica Porcelli de Baro Graf, Walter Agosto, Marcos Corach, Sonia Martorano y Omar Perotti.