Venado Tuerto: con el sorteo de 75 lotes ya son más de 500 terrenos adjudicados en la gestión de Leonel Chiarella

Las parcelas pertenecen al programa municipal Nuestro Terreno al que pueden acceder personas con trabajo formal e informal

El domingo 28 de diciembre, la Municipalidad de Venado Tuerto llevó adelante un nuevo sorteo del programa Nuestro Terreno en el Velódromo Municipal, donde finalmente se adjudicaron 75 terrenos para familias trabajadoras de la ciudad . La actividad se desarrolló desde las 19.30 y contó con una importante participación de vecinos.

El sorteo estaba previsto inicialmente para 70 lotes , pero durante el acto el intendente Leonel Chiarella anunció la incorporación de cinco terrenos más , lo que permitió llegar a un total de 75 adjudicaciones en esta instancia y alcanzar los 505 terrenos sorteados desde el inicio de la gestión municipal.

Los terrenos que forman parte del programa, tienen un valor inferior al precio promedio del mercado inmobiliario; aproximadamente un 50% menos. Además, el programa permite la inscripción de personas con trabajo formal e informal y ofrece un plan de financiamiento de hasta 48 cuotas , lo que amplía el acceso a quienes buscan avanzar hacia la vivienda propia.

El intendente Leonel Chiarella sostuvo que “es un logro que nos llena de orgullo”, y destacó especialmente el trabajo de los empleados municipales y de todas las áreas del gobierno local que hacen posible cada instancia del programa, desde la compra de los lotes hasta la organización del sorteo, al que definió como “uno de los eventos más importantes del año porque abre la puerta al sueño de la casa propia ”.

Chiarella remarcó el carácter distintivo a nivel nacional del programa, al señalar que no son muchas las ciudades que sortean terrenos municipales y que, en Venado Tuerto, los lotes están destinados tanto a grupos familiares como a personas solas, con un valor equivalente al 50% del precio de mercado y planes de pago de 48 o 60 cuotas.

Además, explicó que “los fondos recaudados no se destinan a gastos generales, sino que se reinvierten en la compra de nuevos terrenos para que el programa tenga continuidad y alcance a más vecinos”.

En esta línea, agradeció a quienes constataron y fiscalizaron el desarrollo del sorteo junto a la escribana Graciela Pelosso, certificando cada uno de los pasos, y valoró especialmente la presencia de las instituciones de la ciudad. En ese sentido, reconoció el acompañamiento de los clubes rotarios, Bomberos Voluntarios, Puentes del Alma y los héroes de Malvinas, a quienes destacó por “estar siempre presentes y acompañar en cada instancia importante para la ciudad”.

Finalmente puso especial énfasis en la transparencia del proceso, al señalar que el sorteo se realiza en un acto público, transmitido por redes sociales, con la certificación de la escribana y la participación de instituciones de la ciudad. “Ese sello de transparencia es lo que Venado Tuerto se merece y lo que tiene que ser normal y cotidiano”, afirmó, y renovó el compromiso de seguir sorteando terrenos municipales todos los años: “Ese es el compromiso que asumimos con cada uno de ustedes”.

Reglas claras

En todo el proceso tuvo un rol clave el equipo que lidera el secretario de Gobierno, Mariano De Mattia, encargado de auditar, verificar y garantizar que cada etapa del programa se desarrolle bajo criterios de transparencia. El funcionario explicó que “la confianza en estos programas se construye con reglas claras y controles permanentes, y ese es el trabajo que realizamos desde el primer día”.

Agregó que “esta es una decisión política del intendente Leonel Chiarella y del gobierno de Venado Tuerto para que los vecinos accedan a un valor más económico y financiado en cuotas, con un sistema que incluso permite participar a trabajadores informales, algo que no sucede en ningún otro lugar del país”.

En esta quinta edición del programa participaron 5.792 personas que cumplían con los requisitos para acceder al sorteo. De ese total, 2.401 correspondieron a Grupo Familiar en el sorteo general, 217 a Grupo Familiar dentro del cupo para personas con discapacidad, 3.098 a Grupo Individual en el sorteo general y 76 a Grupo Individual en el cupo para personas con discapacidad. El esquema contempló tanto sorteos individuales como familiares.

Presencia institucional

Participaron del evento funcionarios del gabinete municipal, la senadora Leticia Di Gregorio, el diputado provincial Leo Calaianov y los concejales Juan Ignacio Pellegrini, Santiago Meardi, María Florencia Di Pizio, Carlos Jordán, Micaela Meinero, Gisela Pouillastrou y Didier Bizet.

También se sumaron representantes institucionales de Rotary Club Venado Tuerto y Rotary Cincuentenario, Bomberos Voluntarios, Biblioteca Alberdi, Puentes del Alma y los dos centros de veteranos de Malvinas.

Todo concluyó en un clima festivo, con la actuación del grupo musical La Apuesta.

